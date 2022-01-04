أعلنت مجرة إطلاق موقع "نفسيتي" المتخصص بالصحة النفسية، بالتعاون مع المنصة العالمية "بسيكولوجي" Psychologies والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها. يقدم موقع "نفسيتي" معلومات موثوقة وحديثة أساسها العلم، من خلال علماء النفس والمختصين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، ليتيح هذا المحتوى القيم باللغة العربية. ويعد "نفسيتي" جزءاً من شبكة مواقع مجرة المتخصصة.

وفي تعليقه على إطلاق "نفسيتي"، قال عمار هيكل، الرئيس التنفيذي لمجرة: "سعداء بإطلاق 'نفسيتي'، في تأكيد لالتزامنا بتقديم أفضل محتوى عربي على الإنترنت. وهي شراكة مهمة مع اسم عالمي مرموق ومتخصص في مجال الصحة النفسية ورفاهية الإنسان". وأضاف: "ونحن مستمرون في تنفيذ خطط التوسع في مجرة، وتحقيق رؤيتنا في إحداث تغيير جذري في واقع المحتوى العربي على الإنترنت في كل مجال حيوي لحياة المستخدم العربي في منطقتنا. وسيكون لدينا المزيد من الإطلاقات قبل نهاية عام 2021".

بينما أشاد مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أبوظبي، بهذه الخطوة قائلاً: "يعد إنشاء المحتوى العربي الأصلي والمفيد جوهرياً لـ twofour54، ولطالما كانت مجرة، وهي شريكتنا على المدى الطويل، سباقة وفي طليعة هذه الصناعة الواعدة التي تمتلك مقدرات عالية". وأضاف غارين: "أصبحت الصحة النفسية ودورها في تطور المجتمع ورفاهيته مهمة من أكثر من أي وقت مضى، ويسعدنا إعلان مجرة عن هذا الإطلاق الذي ستسهم من خلاله في وضع موثوقيتها ومصداقيتها ومعرفتها في تطوير مجال مهم للغاية".

وصرحت إليان فيجنو، رئيسة تحرير المحتوى الرقمي في منصة بسيكولوجي الفرنسية: "نعمل على مدار نصف قرن وأكثر على تزويد العالم بمعلومات علمية موثوقة في اختصاص علم النفس ورفاهية الإنسان. ومحتوى بسيكولوجي متاح بعدة لغات، ونحرص في تصميم المحتوى دوماً على أن يكون في خدمة ومتناول المتلقي من جميع أنحاء العالم". وأضافت: "ويسرنا أن يتاح الآن باللغة العربية. وأجد أن رسالة مجرة المتمثلة في تقديم أفضل محتوى عربي على الإنترنت ملهمة حقاً، ونحن سعداء بالتعاون مع شريك بمثل هذه المكانة والسمعة المرموقة في مجاله على إطلاق "نفسيتي"، ليتيح لملايين المستخدمين العرب مصدراً موثوقاً لأكثر المواضيع أهمية، فمن خلالها يفهم الإنسان نفسه ومحيطه، ويرتقي بحياته".

من جهته، أشاد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي بإطلاق "نفسيتي" مشيراً إلى أهمية الصحة النفسية على اعتبارها مكملاً للصحة البدنية في تعزيز جودة حياة الفرد في شتى المجتمعات. وأضاف سعادته: "تحرص أبوظبي على ضمان توفير منظومة صحية متكاملة تسلط الضوء على احتياجات أفراد المجتمع وتضمن صحتهم وسلامتهم، حيث تعتبر الصحة النفسية من أبرز أولويات القطاع الصحي في الإمارة، ويسعدنا دعم المبادرات الوطنية والقائمين عليها لتعزيز الوعي بالصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بها عبر توظيف الابتكار والثورة التي يشهدها قطاع الاتصال الرقمي في توفير منصات رقمية موثوقة ومفيدة باللغة العربية، بالإضافة إلى ترسيخ شراكات محلية وعالمية مع مؤسسات رائدة في مجالاتها لتوحيد الجهود لما فيه رفاه وصحة المجتمعات."

وخلال جائحة كورونا وفرت إمارة أبوظبي خدمة الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من الضغوطات النفسية المختلفة عبر التواصل المباشر مع نخبة من الاختصاصيين النفسيين المُرخصين، وذلك عبر خط "استجابة" التابع لمركز قيادة العمليات الطبية في دائرة الصحة أبوظبي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال معالي كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نرى تعاوناً بين اثنتين من أقوى الشركات الفرنسية والعربية في مجال المحتوى الرقمي بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع." "فرضت الجائحة العديد من التحديات النفسية نتيجة الإغلاق الصحي، التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد، وجميعها عوامل غيرت من نمط الحياة كما نعرفها. وقد عملت فرنسا على وضع خارطة طريق للصحة النفسية والطب النفسي". وأضاف: "كلي ثقة أن 'نفسيتي' ستكون منهلاً لمعلومات موثوقة يحتاجها المتحدثون باللغة العربية في الإمارات وبقية أنحاء العالم".

يذكر أن "نفسيتي" يغطي العديد من التخصصات النفسية والعلاقة بين الصحة النفسية والمتغيرات التي نشهدها في العالم من حولنا وتأثيرها على علاقاتنا الشخصية والمهنية والمجتمعية. كما يضم في مواضيعه الصحة الجنسية، والتغذية والرياضة، والإدمان بأشكاله المختلفة. وسيتم تقديم المحتوى بصيغة مقالات وفيديوهات وتقارير وأبحاث معمقة ودلائل بحثية واسترشادية، إضافة إلى المحتوى الصوتي متضمناً مقالات صوتية وبودكاست. كما يتيح الموقع للقراء التفاعل معه بإرسال الأسئلة التي يتم الرد عليها من قبل خبراء مختصين.

كما وقعت مجرة خلال افتتاح قمة اللغة العربية على اتفاقية تعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ممثلة بسعادة د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والأستاذ عبد السلام هيكل، رئيس مجلس إدارة مجرة بهدف التعاون المشترك في عدة مجالات؛ لتعزيز وجود اللغة العربية عموما وعلى شبكة الإنترنت خصوصاً.

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- انتهى -

عن منصة بسيكولوجي العالمية

تم إطلاق بسيكولوجي عام 1970 في فرنسا حيث تركز المنصة على مواضيع الصحة النفسية والصحة العقلية والعلاقات الأسرية والمجتمعية. تتناول بسيكولوجي هذه المواضيع بطريقة إيجابية وداعمة، تبدأ بالمعلومات والاختبارات وصولاً إلى بناء سبل للتواصل مع الخبراء والمختصين. ويصدر الموقع بعدة لغات ودول منها المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا ورومانيا وروسيا.

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