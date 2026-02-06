الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كيرني"، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات عن تقديم سلسلة من التقارير والدراسات المتخصصة التي تركز على تحليلات عميقة ورؤى استشرافية حول مستقبل الحوكمة، والمرونة الاقتصادية، إلى جانب التحولات المجتمعية.

وستنشر "كيرني"، كجزء من هذه الشراكة، سلسلة من الدراسات التي تتناول سبل تمكين الحكومات من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتحولات الديموغرافية، وتنامي تطلعات المواطنين. كما تركّز هذه الدراسات على تحليل التفاعل بين السياسات العامة والتقنيات الحديثة وأطر الحوكمة، في ظل بيئة عالمية تتسم بمزيد من التعقيد والترابط.

وتسلّط التقارير الضوء على آليات التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية في الحكومات، كالتنقل في المدن والتعليم، إلى جانب استشراف مستقبل المنظومات التعليمية المدعومة بالتكنولوجيا والبيانات. كما ستبحث الدراسات في تطور نماذج الحوكمة التي تركز على السكان، مع تأكيد أهمية الابتكار المشترك، وتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية كركائز أساسية لبناء جهات حكومية مرنة.

علاوةً على ذلك، ستقيّم سلسلة الدراسات المتغيرات الجوهرية التي تؤثر في تنافسية الدول وجودة حياة المجتمعات، بدءاً من الفرص الاقتصادية المرتبطة بإطالة العمر الصحي، وصولاً إلى السياسات الصناعية القائمة على التعاون، وأهمية الدبلوماسية الاقتصادية. كما ستقدّم هذه التقارير، في مجملها، رؤى عملية تسهم في دعم الحكومات لبناء مجتمعات شاملة ومرنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية