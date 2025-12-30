يأتي هذا التعيين في أعقاب وضع حجر الأساس مؤخراً لمشروع تطوير سكني فاخر بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي في جزيرة المرجان، والذي سيضم 568 وحدة سكنية فاخرة ومفروشة بالكامل، ومرافق صحية حصرية، وتصميماً مستوحى من الطبيعة، ومساحات عمل مشتركة متكاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة "ذا لوكس ديفيلوبرز"، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرها الإمارات العربية المتحدة، بتعيين شركة "أكوابايل للمقاولات" لتنفيذ أعمال التدعيم والركائز لمشروع "لا مازوني"، وهو مشروع تطوير سكني فاخر متكامل الخدمات الصحية بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي يقع في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

يأتي هذا التعيين عقب وضع حجر الأساس الرسمي لمشروع لا مازوني في وقت سابق من هذا الشهر، ما يمثل علامة فارقة في مسيرة المشروع الإنشائية، والمقرر اكتماله في عام 2028، حيث ستتولى شركة أكوابايل للمقاولات مسؤولية تنفيذ أعمال الأساسات المتخصصة لدعم انتقال المشروع إلى المرحلة التالية من الإنشاء، ويأتي هذا الإعلان عقب الشراكة الناجحة في مشروع "أوشيانو" السكني الفاخر، وهو أول مشروع لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز في جزيرة المرجان، والمقرر اكتماله العام المقبل.

وبهذه المناسبة قال شوبام أجراوال رئيس مجلس الإدارة والمالك الشريك لشركة "ذا لوكس ديفلوبرز:

"يمثل بدء أعمال التدعيم والركائز خطوةً هامةً إلى الأمام لمشروع لا مازوني بعد وضع حجر الأساس مؤخراً، إذ تتمتع شركة أكوابايل للمقاولات بخبرة فنية راسخة وسجل حافل في أعمال الأساسات المعقدة، وهو ما يتوافق مع معاييرنا الصارمة للجودة والتنفيذ. وكما هو الحال في جميع مشاريعنا، فإننا نركز على اختيار أفضل الشركاء لضمان أن يصبح مشروع لا مازوني معلماً بارزاً في إمارة رأس الخيمة".

من جهته قال أشيش ديساي، المدير الإداري لشركة أكوابايل للمقاولات: "يسرّنا اختيارنا كمقاول لأعمال التدعيم والركائز ونزح المياه في مشروع لا مازوني، حيث يأتي هذا التعاون الثاني بيننا وبين شركة ذا لوكس ديفيلوبرز استكمالاً لشراكة متينة وثقة راسخة بنيناها من خلال إنجاز أعمال التدعيم والركائز ونزح المياه بنجاح في مشروع أوشيانو السكني العام الماضي، حيث يُعدّ مشروع لا مازوني مشروعاً مرموقاً، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الهندسية المتميزة وعقود من الخبرة المحلية لدعم إنجاز هذا المشروع بنجاح ، كما يلتزم فريقنا بتنفيذ الأعمال بكفاءة عالية ووفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة والتقنية".

هذا ويُعدّ مشروع "لا مازوني" ثاني مشاريع شركة "ذا لوكس ديفيلوبرز" الضخمة في جزيرة المرجان، بتكلفة مليارات الدراهم، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه مشروع "أوشيانو" الذي بيعت جميع وحداته بالكامل، حيث سيضم المشروع 568 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، و5 وحدات تجارية، وتصميمًا معماريًا مستوحى من الطبيعة، ومرافق صحية حصرية، ومساحات عمل مشتركة متكاملة، مما يعزز مكانة رأس الخيمة المتنامية كوجهة عالمية رائدة في قطاع نمط الحياة الفاخر.

نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

نبذة عن المرجان:

مرجان هو المطور الرئيسي لعقار التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي) =، وهو المسؤول عن التطورات الرائدة التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث تم تكليفه بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية مثل جزيرة المرجان التي ستضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، ويتمثل نهج التخطيط الرئيسي الاستراتيجي في مرجان في الاستفادة من الأصول الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء أسس التوسعات المستقبلية للإمارة. من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي المخطط لها في رأس الخيمة، حيث تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

