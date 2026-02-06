أول مبادرة لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية في الأمريكيتين ..وتشمل دعم 2,500 طفل

الإمارات العربية المتحدة- وقّعت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم برنامج الوجبات المدرسية المعتمِد على المنتجات محلية المصدر في الإكوادور خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم مؤسسة دي بي ورلد الخيرية مساهمة أولية تزيد على 535,000 دولار أمريكي لدعم 2,500 طفل، مع إمكانية رفع التمويل ليصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات. وستوفر هذه الأنشطة للطلاب وجبات مدرسية يومية منتظمة ومغذية، مع تعزيز النظم الغذائية المحلية عبر التوريد من صغار المزارعين.

وتُسهم الوجبات المدرسية في إحداث تحول على صعيد التغذية، ودفع عجلة الاقتصادات المحلية، ودعم التعليم في الإكوادور. كما يمكن لربط المزارعين المحليين بالمدارس أن يرفع دخلهم بنسبة 20 إلى 30%، ويُعزز حضور الطلاب وقدرتهم على التركيز، ويقلل الانبعاثات ويحمي التنوع البيولوجي.

التزام مجتمعي

وقال سعادة ناصر عبدالله، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية: "نحن ملتزمون بتعزيز المجتمعات ودعم الاقتصادات المحلية وخلق فرص طويلة الأمد للأطفال والأسر من خلال مبادرات مُوجهة وعالية الأثر، تنطلق من إيمان مؤسستنا بأن الحصول على الغذاء الصحي والتعليم عالي الجودة يشكلان أساساً للتنمية المستدامة".

وتُعد هذه المبادرة أول مشروع لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية في الأمريكيتين، وتستند إلى التعاون الأوسع بين مؤسسة دي بي ورلد الخيرية وبرنامج الأغذية العالمي.

وشهد مراسم التوقيع على الاتفاقية ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمات دولية وجهات مانحة ومنظمات غير حكومية وشركاء من القطاع الخاص، بما يؤكد أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في دفع مسار التنمية المستدامة.

تعزيز النمو الاقتصادي الشامل

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل مؤسسة دي بي ورلد الخيرية رسالتها في دعم المساعدات الغذائية وتنمية المجتمعات وبناء القدرات، مع تعزيز الارتباط بين المسؤولية المجتمعية للشركات والنموّ الاقتصادي الشامل.

