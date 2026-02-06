الإمارات العربية المتحدة،: وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ثلاث مذكرات تعاون استراتيجية مع كل من: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجلة فوربس الشرق الأوسط، ودائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في البحوث الاستراتيجية والاستشرافية، إلى جانب العمل على إطلاق مبادرات علمية ودراسات تحليلية وبرامج تدريبية، وبناء جسر فكري بين الرؤى والتصورات العلمية والأفكار الاستشرافية والمنصات الإعلامية العالمية.

ووقع مذكرات التعاون، في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات في دبي، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية، ورئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، بحضور كوكبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب الفكر ضيوف القمة.

توظيف المعرفة الهادفة

وتترجم هذه الاتفاقيات الرؤية المشتركة لـ«تريندز» والجهات الثلاث بأهمية توظيف المعرفة الهادفة والبحوث والدراسات العلمية في دعم السياسات وصناع القرار وتوجيه الرأي العام نحو قضايا المستقبل، حيث تأتي الاتفاقيات نتيجة سلسلة من النقاشات البناءة والحوارات الفكرية، والتي حولت إطار العلاقة من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتعزز آليات بناء اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتؤسس الاتفاقيات لشراكة استراتيجية مستدامة تقوم على تبادل المحتوى المعرفي والتحليلات الاستراتيجية بين الطرفين، وإنتاج دراسات وتقارير مشتركة حول القضايا الاقتصادية والاستراتيجية العالمية المعاصرة، خاصة المتعلقة بتأثير ثورة الذكاء الاصطناعي على المشهد البحثي والإعلامي وتحولات الحوكمة، إلى جانب تنظيم فعاليات وحوارات وورش عمل تفاعلية تجمع الخبراء والمفكرين والمتخصصين من الجانبين، فضلاً عن دعم الإنتاج البحثي والمعرفي على المستويين الإقليمي والدولي.

إنتاج بحوث رصينة

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن اتفاقيات التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجلة فوربس الشرق الأوسط، ودائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، تهدف إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار في إنتاج بحوث ودراسات علمية رصينة، وبناء وتطوير قدرات الكوادر القيادية الشابة، ودعم صناعة السياسات المستنيرة.

بدوره، أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز «تريندز» يأتي في إطار توجه الكلية نحو توسيع نطاق شراكاتها البحثية والفكرية، وتعزيز موقعها مركزاً معرفياً فاعلاً يدعم صناع القرار وواضعي السياسات في المنطقة، بما ينسجم مع دورها في تطوير المعرفة المرتبطة بالسياسات العامة.

من جانبه، ذكر سعادة الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن الشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات تأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن بناء المجتمعات الواعية والمتماسكة يبدأ بالمعرفة العميقة والفهم الدقيق لاحتياجات المجتمع بمختلف فئاته، مضيفاً أن «تريندز» شريك استراتيجي يتمتع بمصداقية بحثية عالية وقدرة على التحليل الاستشرافي.

وأكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية، ورئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن التعاون مع مؤسسة بحثية رائدة عالمية مثل مركز تريندز، سينعكس في تقديم بحوث ودراسات اقتصادية واجتماعية معمقة حول مستقبل الحكومات والمجتمعات، مبينة أن هذه الشراكة ستثري محتوى المجلة وتحقق قيمة مضافة للقراء في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

