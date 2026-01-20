أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في مبادرة جناح Saudi House عن عزمها لإطلاق منصة SUSTAIN بصيغتها التجريبية (Beta) خلال عام 2026، وذلك ضمن حوارات NextOn المقامة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وتُعد SUSTAIN شبكة شراكات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت لتعزيز التعاون بين القطاعات وتسريع تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة.

وتجسّد منصة SUSTAIN دور المملكة في تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص ضمن أداة وطنية عملية، تمكّن الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني من تحديد شركاء موثوقين، وتشكيل تحالفات فاعلة، وتطوير المبادرات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ بكفاءة أعلى. كما تعالج المنصة أحد التحديات العالمية الرئيسية، والمتمثل في تشتّت فرص الشراكات في المؤسسات والقطاعات، بما يبطئ وتيرة الإنجاز ويحد من الأثر.

ويجدر بالذكر أنه جرى تطوير المنصة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة Bain & Company ، لدعم أهداف المملكة المتعلقة بالنمو المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتحقيق نتائج تنموية طويلة الأمد.

