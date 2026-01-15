دولة الإمارات العربية المتحدة، عجمان: أطلقت جامعة عجمان مختبر الواقع الافتراضي التفاعلي ومركز PharmaPro لتعلّم صناعة الأدوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعليم التطبيقي في التخصصات الصحية، وربط البرامج الأكاديمية بمتطلبات الممارسة المهنية في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

ويأتي إطلاق هاتين المنصتين التعليميتين المتقدمتين في إطار توجه الجامعة نحو تطوير بيئات تعليمية قائمة على المحاكاة الرقمية والتجربة العملية، بما يتيح للطلبة التفاعل مع نماذج تعليمية تحاكي بيئات العمل الفعلية، ويدعم الانتقال المنهجي من المعرفة النظرية إلى التطبيق المهني المنضبط.

ويتيح مختبر الواقع الافتراضي التفاعلي للطلبة التعامل مع حالات سريرية تحاكي الواقع ضمن بيئة تعليمية آمنة، تسهم في تنمية مهارات التحليل السريري، واتخاذ القرار، والتعامل مع السيناريوهات الطبية المعقدة. كما يوفر المختبر فرص تدريب متكرر تمكّن الطلبة من تطوير مهاراتهم العملية وفق معايير دقيقة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية قبل الالتحاق بسوق العمل.

أما مركز PharmaPro لتعلّم صناعة الأدوية، فيوفر منصة تدريبية متخصصة تغطي الجوانب الأساسية لصناعة الدواء، بما يشمل مراحل التصنيع، وضبط الجودة، والالتزام بالمعايير والأنظمة المعتمدة دولياً. كما يسهم المركز في تعريف الطلبة بمتطلبات العمل في القطاع الدوائي، وإجراءات السلامة، وأطر الامتثال التنظيمي، بما يعزز جاهزيتهم للعمل في المؤسسات الصحية وشركات الأدوية.

ويجسد هذا المشروع التزام جامعة عجمان بتطوير نماذج تعليمية حديثة تركز على جودة المخرجات التعليمية وكفاءة التطبيق العملي، وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع الصحي. كما يندرج ضمن رؤية الجامعة في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم الأولويات الوطنية ذات الصلة بالصحة والتنمية المستدامة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والمرتبة 12 في المنطقة العربية والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 45,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية