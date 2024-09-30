في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة الاعمال الوطنية، أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع «Mappable»، حيث أقيمت مراسم التوقيع في أبو ظبي.

بموجب هذه الاتفاقيات ستتعاون الجمعية وMappable ، الشركة العالمية الرائدة لحلول الخرائط الرقمية القابلة للتخصيص المصممة لتعزيز مرونة الأعمال في الأسواق المحلية، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم الشركة حلولاً قوية في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على تلبية احتياجات الأعمال المتنوعة لمنصات التجارة الإلكترونية وسلاسل البيع بالتجزئة وشركات الخدمات اللوجستية والتوصيل وشركات التصنيع وتكنولوجيا التنقل وتكنولوجيا الأغذية وشركات الاتصالات والبنوك والقطاع العام.

وعلى هامش حفل التوقيع صرح جاسم الشكر الأمين العام لجمعية الإمارات لريادة الأعمال "بأن الجمعية تسعى إلى بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على ريادة الأعمال الوطنية ونحن سعداء بزيادة محفظة الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دور محوري في الاقتصاد الوطني". وأضاف "نثمن الشراكة مع شركة Mappable، الشركة الرائدة في توفير الخرائط والحلول الجغرافية المكانية، ونموذجها في الخدمات وما تقدمه من دعم وحوافز لرواد الأعمال .

من جانبه صرح عبدالله محمد، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة Mappable”“ في دول مجلس التعاون الخليجي، "نحن فخورون بالشراكة مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال، ونتطلع الى مساعدة رواد الاعمال بالحصول على اخر ما توصلت له تكنولوجيا الخرائط لتطوير قدرات التكنلوجيا المستخدمة بحيث توفر لهم القدرة على المنافسة في سوق قطاع التوصيل، والخدمات اللوجستية وغيرها من قطاعات تستلزم تكنولوجيا خرائط متطورة ومرنة".

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جمعية الإمارات لريادة الأعمال المستمرة في بناء الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتتويجا للعلاقة بين الجمعية وشركائها وأعضائها.

-انتهى-

#بياناتشركات