أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عن فتح باب التسجيل في برنامج الشهادة التأسيسية الدولية في علوم الأحجار الكريمة المعتمدة من جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A)، والمقرر أن ينطلق في فبراير المقبل.

وتعتبر جمعية (Gem-A) أعرق مزود عالمي لتعليم الأحجار الكريمة والمجوهرات في العالم، حيث يعد برنامج الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة من بين البرامج الأعرق عالمياً بخبرة تمتد لأكثر من 110 سنوات.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في وقت تواصل فيه مملكة البحرين تعزيز مكانتها المرموقة في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات على المستوى العالمي، وسط تنامٍ متزايد في الطلب على الكفاءات المحلية المؤهلة والمعتمدة دولياً في مجال علوم الأحجار الكريمة، ومع ارتفاع الطلب العالمي على الأحجار النفيسة والمجوهرات الفاخرة، تبرز الحاجة إلى بناء قاعدة من الكوادر الوطنية من الخبراء القادرين على العمل وفق أعلى المعايير الدولية في مجالات التقييم والتصنيف.

ويعد "دانات" أول مركز معتمد من جمعية (Gem-A) في الشرق الأوسط، ويهدف من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم عميق وشامل للأحجار الكريمة واللؤلؤ والألماس الطبيعي، مما يفتح لهم آفاق ريادة الأعمال ويمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة في صناعة المجوهرات، وبناء مسارات مهنية في مجالات متنوعة تشمل تصميم المجوهرات، وتقييم الأحجار الكريمة، والعمل كفني مختبر أو خبير في تجارة واستثمار الأحجار الكريمة، إلى جانب خيار متابعة دبلوم علوم الأحجار الكريمة.

ويتضمن منهج البرنامج مجموعة من المواضيع الأساسية، من بينها التعرف على خصائص الأحجار الكريمة، وكيفية العناية بالأحجار الكريمة واستخداماتها التجارية، وفهم العوامل المؤثرة على قيمة وأسعار الأحجار الكريمة، والتعامل الاحترافي مع الأحجار الكريمة بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى التعرف على المواد العضوية والمواد الاصطناعية والمقلدة المستخدمة في تجارة الأحجار، وطرق استخدام أدوات علم الأحجار الكريمة وإجراء الاختبارات بدقة، إلى جانب فهم مراحل إنتاج الأحجار الكريمة بدءًا من التعدين وحتى عملية البيع، واكتساب القدرة على التمييز بين الأحجار الطبيعية والمعالجة والاصطناعية.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" أن إطلاق دفعة جديدة من البرنامج يأتي استجابةً لحاجة واقعية يفرضها تطور قطاع المجوهرات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما يشهده من تحولات متسارعة نحو الاحترافية التقنية والاعتماد الأكاديمي، مشيرةً إلى أن المعهد يلمس بشكل متزايد الطلب على كفاءات مؤهلة تمتلك معرفة علمية دقيقة ومعتمدة دولياً، وهو ما يحفز "دانات" على مواصلة الجهود لبناء خبرات وطنية قادرة على العمل بثقة في سوق شديد التنافسية.

وأضافت أن البحرين تحظى بمكانة تاريخية كعاصمة عالمية للؤلؤ الطبيعي ومرجع إقليمي في هذا المجال، إلّا أن عدد المختصين المعتمدين في علوم الأحجار الكريمة لايزال محدوداً، الأمر الذي يستدعي توسيع المسارات التعليمية المتخصصة لسد هذه الفجوة، وذلك لربط إرث المملكة العريق في اللؤلؤ الطبيعي بالمعرفة العلمية الحديثة، خصوصاً في ظل التوسع الملحوظ في تجارة المجوهرات الراقية، وتوجه أسواق المجوهرات العالمية نحو تعزيز الشفافية وبناء ثقة المستهلكين، ما رفع الطلب على المهنيين الحاصلين على مؤهلات معترف بها دولياً.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

