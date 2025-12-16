تجمع الصفقة بين دور صندوق الاستثمارات العامة وحضوره في السوق، وبين الخبرة التشغيلية والتقنية لشركة جونز لانغ لاسال، بهدف صنع فرص تجارية جديدة.

يزيد الاستثمار من قدرة جونز لانغ لاسال على تقديم الخدمات في السوق السعودية، ويسهم في تعزيز علاقتها المتينة القائمة مع صندوق الاستثمارات العامة.

الرياض- أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة جونز لانغ لاسال (JLL) اليوم، استحواذ جونز لانغ لاسال على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH، إحدى شركات محفظة الصندوق. ومن المتوقع إتمام الصفقة بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، وسيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في FMTECH.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة FMTECH في عام 2023، كشركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، وتُقدم الشركة خدماتها لشركات محفظة الصندوق، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في المملكة. ويمكّن هذا الاستثمار شركة جونز لانغ لاسال من توسيع خدماتها وقدراتها في السوق السعودية، ويسهم في تعزيز علاقتها المتينة القائمة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وستستفيد FMTECH من شبكة جونز لانغ لاسال العالمية وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص تجارية جديدة وتوطين المعرفة والتقنيات، وستتمكن الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH، من خلال التكامل مع منصات جونز لانغ لاسال الرقمية المتقدمة لإدارة المرافق، من تعزيز جودة خدماتها والارتقاء بمستويات الكفاءة والشفافية في مختلف عملياتها، مما يحقق تطوّراً طويل الأمد في القيمة المقدمة للعملاء.

كما تتماشى الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، للمساهمة في إطلاق قدراتها الكاملة، وسيواصل الصندوق تحقيق مستهدفاته بدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتوليد العوائد المستدامة.

وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: "تُعد إدارة المرافق واحدة من المُمكنات الرئيسية للقطاع العقاري والبنية التحتية في المملكة، وكذلك لإستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي، التي تقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة في المملكة. يساهم استثمار جونز لانغ لاسال في تعزيز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويتيح فرصاً جديدة تساهم في تحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله".

من جانبه، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة جونز لانغ لاسال: "من خلال هذا الاستثمار، سنجمع بين أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة لشركة جونز لانغ لاسال، مع خبرات الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH في السوق المحلية، وذلك لتقديم خدمات استثنائية في السوق السعودية سريعة النمو."

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

للمزيد من المعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة: www.pif.gov.sa

للتواصل الإعلامي: Media@pif.gov

أو الاتصال: عبد الله عبد الغني - مسؤول العلاقات الإعلامية

aabdulghani@pif.gov.sa

+966507761029

-انتهى-

#بياناتحكومية