المنامة – جامعة الخليج العربي: نظّم قسم الفسيولوجيا بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الخليج العربي، بالتعاون مع مركز المحاكاة والمهارات الطبية، ورشةَ عمل افتراضية شارك فيها 97 طالبًا وطالبة من طلبة السنة الرابعة في برنامج الطب، بهدف تعزيز التعلّم التجريبي لدى الطلبة في ظلّ تحديات التعلّم عن بُعد، من خلال توظيف المحاكاة التعليمية ضمن تخطيط تربوي مدروس يضع الأهداف التعليمية في صدارة استخدام التقنية.

وشهدت الورشة تنفيذ سيناريو سريري تفاعلي لحالة مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، حيث تولّى الطلبة تقييم الحالة، وطلب الفحوصات اللازمة، والتعامل مع تطوراتها بشكل تدريجي، ضمن تسلسل تعليمي منظم. كما خُصصت مراحل للنقاش والتأمل والتغذية الراجعة، في بيئة تعليمية داعمة تشجّع على التفكير والتحليل.

وقالت عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة ريما لطفي عبد الرزاق إن التدريب اعتمد على بيئة افتراضية تحاكي غرفة إنعاش متكاملة جرى تطويرها لتكون تفاعلية وقابلة للتكيّف مع استجابات الطلبة، مشيرةً إلى أن المحاكاة شملت مؤثرات سمعية حية، مثل أصوات القلب والرئتين، بما أسهم في تعزيز واقعية التجربة. وأوضحت أن المحاكاة أُديرت بشكل مباشر من فريق التشغيل، حيث انعكست استجابات الطلبة فورًا على مجريات الحالة، الأمر الذي عزّز تفاعلهم وانخراطهم في العملية التعليمية.

وأكدت الدكتورة ريما أن هذه المبادرة تجسّد تكامل الجهود بين قسم الفسيولوجيا ومركز المحاكاة، من خلال التعاون الواضح والتخطيط الدقيق، واتباع منهجية تربوية راسخة تعكس الالتزام بتقديم تعليم طبي نوعي. وأضافت أن جودة التعليم يمكن أن تستمر وتتطور عبر المنصات الافتراضية متى استندت إلى تخطيط فعّال وخبرة تعليمية هادفة، لافتةً إلى أن المحاكاة في مرحلة ما قبل السريرية تنجح في تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتعزيز مهارات الطلبة دون تعريض المرضى لأي مخاطر.

ويُذكر أن التعليم الطبي في جامعة الخليج العربي يشهد تطورًا ملحوظًا مع التوسع في استخدام تقنيات المحاكاة، التي باتت تمثل أداة فعّالة في سياق التدريب عن بُعد، حيث تتيح للطلبة التفاعل مع سيناريوهات سريرية واقعية باستخدام منصات رقمية متقدمة، بما يسهم في تنمية مهارات اتخاذ القرار والتفكير النقدي في بيئة تعليمية آمنة، ويعزز كفاءة المخرجات التعليمية في القطاع الصحي.

