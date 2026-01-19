دولة الكويت: اختتم المركز المالي الكويتي "المركز" عام 2025 بأداء إيجابي لصندوق المركز العقاري، حيث حقق الصندوق عوائد إجمالية بلغت 9.7%، موزعة بين 4.7% عوائد من التوزيعات النقدية و5.0% ناتجة عن النمو في القيمة الرأسمالية للأصول.

وخلال عام 2025، سجل الصندوق صافي أرباح بقيمة 7.2 مليون دينار كويتي، بما يعادل 132.4 فلساً للوحدة، مدعوماً بالإدارة النشطة للصندوق والأداء التشغيلي القوي لمحفظته العقارية، واستقرار الدخل من الإيجارات، إلى جانب تحقيق أرباح رأسمالية من إعادة تقييم وبيع بعض الأصول.

وبنهاية عام 2025، بلغت قيمة الأصول المدارة لصندوق المركز العقاري نحو 81.1 مليون دينار كويتي، فيما واصل الصندوق الحفاظ على استقرار معدلات الإشغال وجودة التدفقات النقدية من الإيجارات، ما انعكس إيجاباً على مستوى العوائد المحققة.

وفي إطار التزامه بالاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أعلن الصندوق أن برج الندى السكني قد حصل رسمياً على شهادة LEED الذهبية، تقديراً لكفاءة المبنى في استهلاك الطاقة والمياه وجودة البيئة الداخلية واعتماد معايير البناء المستدام، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ويعزز القيمة طويلة الأجل للأصل ويواكب توجهات الاستثمار المسؤول المحلية والعالمية.

وباعتباره من أوائل الصناديق العقارية في دولة الكويت، يتمتع صندوق المركز العقاري بسجل أداء طويل يمتد لأكثر من 24 عاماً، حيث بلغ معدل العائد الداخلي السنوي 7.7% منذ التأسيس، مع توزيعات نقدية شهرية منتظمة، ما يعكس متانة نموذج أعماله وقدرته على تحقيق عوائد مستقرة عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ويُدار الصندوق وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهو متاح للاستثمار أمام جميع المقيمين في دولة الكويت من مختلف الجنسيات، ضمن إطار تنظيمي متكامل يتمتع بمستويات عالية من الحوكمة والشفافية.

عوائد مستقرة ونظرة مستقبلية

وبهذه المناسبة، صرح عبدالرحمن سليمان السند، عضو الهيئة الإدارية لصندوق المركز العقاري: "تعكس نتائج عام 2025 كفاءة استراتيجية الصندوق في تحقيق توازن فعّال بين التوزيعات النقدية المنتظمة والنمو في القيمة الرأسمالية للأصول، من خلال إدارة احترافية لمحفظة عقارية متنوعة داخل السوق الكويتي. ويجسد هذا الأداء قدرة الصندوق على تلبية تطلعات المستثمرين الباحثين عن دخل دوري مستقر ونمو متوازن، لاسيما في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق."

وأضاف السند: "ونواصل التركيز على تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة الأصول، بما يحقق قيمة مستدامة لمستثمرينا على المدى الطويل، ضمن إطار استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية، ونهج استثماري منضبط يركز على تعظيم القيمة من الأصول القائمة، والاستفادة من الفرص الانتقائية التي تعزز جودة المحفظة والعوائد طويلة الأجل. كما يعتزم الصندوق الاستمرار في تحسين كفاءة الأصول وإدارة رأس المال بمرونة، بما يدعم استدامة التوزيعات النقدية ويواكب تطورات القطاع العقاري المحلي."

وأشار السند في قراءة حول القطاع العقاري أن القطاع يشهد فرصاً واعدة في قطاع الإسكان في دولة الكويت، والقطاع الاستثماري مدفوعاً بالاستثمارات المتنامية في البنية التحتية، والتطورات الهيكلية التي تعيد تشكيل هذه القطاعات. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد محوراً رئيسياً للمستثمرين من المؤسسات والشركات العائلية ذات المحافظ العقارية الكبيرة، يتمثل في إعادة هيكلة محافظهم لتكون أكثر استعداداً للمستقبل، وتحقيق القيمة عبر إعادة التنظيم وفصل دور المستثمر عن دور مدير الأصول، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع جودة العوائد على المدى الطويل.

فرص استثمارية وإدارة احترافية

ويواصل "المركز" من خلال صندوقه العقاري تقديم فرص استثمارية عقارية مدرّة للدخل، مع توزيعات نقدية شهرية وهيكل استثماري يتمتع بالمرونة والسيولة، بما يتيح للمستثمرين بناء استثماراتهم تدريجياً دون التحديات التشغيلية المرتبطة بالتملك المباشر للعقارات. ويخضع صندوق المركز العقاري لإشراف منظومة متكاملة تشمل مدققين مستقلين، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ومسجل، بما يحد من المخاطر التشغيلية ويعزز ثقة المستثمرين.

ويؤكد "المركز" التزامه بمواصلة تطوير منتجاته العقارية وتعزيز مكانة صندوق المركز العقاري كأحد أبرز الصناديق العقارية المدرة للدخل في دولة الكويت. كما يمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال شركة "المركز"، أو عبر بنك الخليج بصفته موزع للصندوق، بما يعزز سهولة الوصول ويواكب تطلعات المستثمرين الباحثين عن حلول استثمارية مرنة.

أبرز مؤشرات أداء صندوق المركز العقاري لعام 2025

العائد الإجمالي: 9.7 %

التوزيعات النقدية: 4.7 %

النمو في القيمة الرأسمالية: 5.0 %

صافي الأرباح: 7.2 مليون دينار كويتي

ربحية الوحدة: 132.4 فلساً

قيمة الأصول المدارة: 81.1 مليون دينار كويتي

سجل أداء يمتد لأكثر من 24 عاماً

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.61 مليار دينار كويتي (5.28 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

