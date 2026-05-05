دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتاً إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.

وتُستثنى من هذا الإعلان البرامج الأكاديمية ذات الأولوية التي تتطلب تدريباً سريرياً، أو استخدام المختبرات، أو إجراء تطبيقات عملية أو ميدانية مباشرة، أو إجراء الاختبارات حضورياً، حيث ستستمر هذه البرامج بنظام التعليم الحضوري، وفقًا لما تحدده الوزارة.

يأتي هذا الإجراء ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة. وستعلن الوزارة عن أي مستجدات عبر قنواتها المعتمدة.

نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات جهود تطوير منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي متقدمة تدعم بناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على الابتكار ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، على ترسيخ منظومة مرنة ومتطورة تعزز جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.

وتضطلع الوزارة بدور محوري في ربط مخرجات منظومة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والبرامج والشراكات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، ومحركاً رئيسياً للاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهاراتها.

