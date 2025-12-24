القاهرة: كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن حصاد ثلاث سنوات من شراكتها الاستراتيجية مع شركة (500 جلوبال)، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر وترسيخ مكانتها كأحد أكثر النظم البيئية للشركات الناشئة تطورًا وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن الهيئة تتبنى رؤية شاملة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، ترتكز على دعم الشركات المحلية وتعزيز نمو الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية والتعهيد، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للابتكار المستدام والنمو القائم على المعرفة.

وأضاف أن دعم المهنيين المستقلين يمثل عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الرقمي عالميًا، مشيرًا إلى أن وفرة المهارات الرقمية تُعد الميزة التنافسية الأبرز لمصر مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية مع السيدة/ بيدي يانغ، الشريك الإداري لشركة (500 جلوبال)، وأمل عنان، شريكة Global 500 العالمية في مصر، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الشراكة الناجحة بين الجانبين.

نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأشار الظاهر إلى أن نجاح الشراكة يعود إلى تحديد مؤشرات أداء واضحة، وبناء الثقة المتبادلة، والتكامل بين قدرات الطرفين، ما أتاح تصميم برامج ذات أثر ملموس أسهمت في نقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصري، مجسّدًا نموذجًا ناجحًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف أن برنامج "معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة" يعد نموذجاً ناجحاً لهذا التعاون، موضحًا: " القيمة الحقيقية للبرنامج تكمن في كونه يخلق تأثيراً مضاعفاً (Multiplier Effect) داخل منظومة ريادة الأعمال؛ فعندما نرفع كفاءة مديري المسرعات ونزودهم بالخبرات العالمية، فإننا نضمن بالتبعية جودة المخرجات لكافة الشركات الناشئة حالياً ومستقبلاً، حتى تلك التي لم تشارك في برامج (إيتيدا) بشكل مباشر".

وأشار إلى أن هذا النهج ساهم بالفعل في نقل خبرات (500 جلوبال) العالمية إلى غالبية مسرعات الأعمال في مصر، مما وسع نطاق التأثير ليشمل قاعدة عريضة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية "إيتيدا" لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لدعم ريادة الأعمال، من خلال التعاون مع كبرى مسرعات الأعمال، بما يمكّن رواد الأعمال المصريين من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات قادرة على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا.

كما تحرص الهيئة على نقل الخبرات العالمية إلى المشغلين المحليين في مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن توسع أثر ريادة الأعمال خارج القاهرة لاستغلال الإمكانات ووفرة المهارات الرقمية في مختلف المحافظات.

قصص نجاح الشركات الناشئة المصرية

شهدت الفعالية استعراض أبرز المؤشرات والنتائج الملموسة للشراكة الاستراتيجية بين «إيتيدا» وشركة «500 جلوبال» على مدار ثلاث سنوات، حيث استفادت 197 شركة ناشئة مصرية من حزمة متكاملة من برامج التسريع والإرشاد وربط الشركات بالأسواق والشبكات العالمية، من خلال برنامجي Seed Bootcamp وScale Up، بمشاركة أكثر من 380 مؤسسًا ورائد أعمال.

وأسفرت هذه الجهود عن جذب تمويلات تجاوزت 54 مليون دولار لعدد من الشركات الناشئة المشاركة، إلى جانب إتمام صفقتي تخارج ناجحتين، والحصول على منح وجوائز نقدية بقيمة 1.3 مليون دولار، فضلًا عن توفير أكثر من 1,300 فرصة عمل (بناء على بيانات نحو 50% فقط من الشركات المشاركة). كما شملت النتائج ضخ استثمارات تجاوزت 6 ملايين دولار من شركة «500 جلوبال» في شركات ناشئة مصرية.

كما شهدت جلسات النقاش استعراض تطور أعمال مؤسسي الشركات الناشئة المستفيدة من البرامج، وإبراز نماذج لعدد من الشركات الناشئة المصرية، من بينها راحة بالي (Rahet Bally)، إيلا (ILLA)، دايرا (Dayra)، أمان ليك (Amanleek)، الجمعية (El Gameya)، بلينك (Blnk)، سِتِل (Settle)، وبلووركس (Bluworks).

كما تناولت جلسات أخرى شركات ناشئة نجحت في التوسع إقليميًا ودوليًا، مثل خزَنلي (Khazenly)، نولون (Nowlun)، وإنزا (Enza)، بالإضافة إلى تجارب التخارج والاندماج مع منصات مثل أوركاس (Orcas)، هتلاقي (Hatla2ee)، وورك بلس (WRK+).

BAM: تعزيز قدرات مسرعات الأعمال وقيادة الابتكار

وفي نفس السياق، تم استعراض قصص النجاح والأثر الملموس لبرنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة (Bootcamp for Accelerator Managers – BAM)، الذي تنفذه شركة )500 جلوبال) بالتعاون مع (إيتيدا(، حيث أسهم البرنامج بشكل واضح في تعزيز أداء مسرعات الأعمال في مصر وتطوير المسارات المهنية للعاملين بها. حيث استفاد من البرنامج نحو 126 مديرًا ومسؤولًا يمثلون أكثر من 55 مسرعة أعمال على مستوى الجمهورية، مما يعكس اتساع نطاق التأثير وانتقال المعرفة.

وأظهرت نتائج المتابعة أن 63% من الخريجين طوروا مساراتهم المهنية بفعالية، وسجل 56% تحسنًا في استراتيجيات المسارعة التي يديرونها، بينما ارتفعت جودة برامج التسريع لدى 51% من المشاركين. الأهم أن 40% حققوا تحسينات قابلة للقياس في مؤشرات الأداء، ما يعكس انتقال أثر البرنامج من التدريب النظري إلى نتائج تشغيلية واقتصادية ملموسة.

تطلعات المرحلة المقبلة: تركيز على التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي

صرّح المهندس الظاهر بأن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا العميقة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير برامج متخصصة لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أعرب عن تطلعه إلى توسّع البرامج التي تقودها 500 جلوبال خارج نطاق القاهرة، بالاستفادة من شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يعزز اللامركزية، ويتيح الوصول إلى مواهب وأفكار مبتكرة نابعة من التحديات المحلية، وقابلة للتوسع.

500 جلوبال: نقل الخبرات العالمية واستثمار في الابتكار المصري

وقالت بيدي يانغ، الشريك الإداري لشركة 500 جلوبال:

"نعمل على تمكين رواد الأعمال في مختلف الدول من خلال شبكة عالمية للابتكار ونقل المعرفة. في مصر، خلقت شراكتنا مع الحكومة قيمة مضافة واضحة بعائد ملموس للطرفين."

وأضافت: "تمتلك مصر بيئة غنية بالمواهب، إلا أن هذه المواهب تحتاج إلى الوصول إلى الإرشاد والتعليم، ويُعد مديرو مسرعات الأعمال المحفز الرئيس لتفعيل هذه الإمكانيات. نحن نؤمن بقدرة الشركات الناشئة المصرية على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد استثمرنا بالفعل في بعض هذه الشركات، بما فيها تلك في المنصورة. ونثمن مرونة وانفتاح الحكومة المصرية، ونفخر بأن هذه الشراكة حققت جميع المستهدفات وتجاوزت توقعات المستفيدين."

-انتهى-

#بياناتحكومية