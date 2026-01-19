دبي، الإمارات العربية المتحدة: أفادت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، بأن مبيعات السوق العقاري في دبي تجاوزت حاجز التريليوني درهم خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر يعكس قوة الطلب وتحسّن ثقة المستثمرين في السوق.

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال"، إن سوق دبي العقاري لا يزال يحافظ على قوته ونشاطه المتصاعد سنويًا، مستفيدًا من استمرار العوامل الداعمة، والنضج الكبير في التشريعات المنظمة للقطاع، إلى جانب وجود جهات تنظيمية واعية تتعامل مع المستجدات المحلية والدولية بقرارات حازمة وسريعة تسهم في تحفيز الاستثمار العقاري.

وأشار الزرعوني إلى أن السوق العقاري يسلك مسارًا تصاعديًا واضحًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي المبيعات المسجلة تريليوني درهم، بعد أن ارتفعت من 149 مليار درهم في عام 2021، إلى 265.5 مليار درهم في 2022، ثم 401 مليار درهم في 2023، وصولًا إلى 522.36 مليار درهم في 2024، ثم 682.6 مليار درهم في عام 2025، وذلك وفقًا للبيانات التاريخية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأوضح الزرعوني أن تنوع قاعدة الطلب في سوق دبي العقاري، بين المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب النمو المستمر في فئات العقارات السكنية والتجارية والفاخرة، أسهم بشكل مباشر في استدامة الزخم البيعي، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية المحفزة، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والبنية التحتية المتطورة، عززت من جاذبية الإمارة كمركز استثماري عالمي في القطاع العقاري.

وأضاف أن هذه الأرقام الاستثنائية تعكس تضاعف المبيعات العقارية في دبي بنحو خمس مرات مقارنة بعام 2021، في دلالة واضحة على الزخم القوي والمستدام الذي يشهده السوق، وعلى المكانة العالمية المتقدمة التي وصلت إليها دبي باعتبارها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.

وكشف الزرعوني أن عدد الصفقات العقارية ارتفع بأكثر من 38% على أساس سنوي خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 214.9 ألف مبايعة، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 180.86 ألف مبايعة خلال عام 2024.

آفاق 2026

وحول توقعات السوق العقاري خلال عام 2026، أكد الزرعوني أن المؤشرات القياسية لأداء سوق دبي العقاري تعزز الثقة بقدرة الإمارة على تحقيق مستهدف مبادرة دبي العقارية 2033، الرامية إلى الوصول بإجمالي قيمة التصرفات العقارية إلى تريليون درهم سنويًا، لا سيما بعد أن تجاوزت المبيعات 919 مليار درهم خلال عام 2025.

وأضاف الزرعوني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا متزايدًا على المشاريع المستدامة والذكية، مع تصاعد الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والعوائد الاستثمارية، متوقعًا أن يواصل السوق العقاري في دبي تسجيل أداء متوازن خلال عام 2026، مدعومًا باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، واستقرار التشريعات، وتنامي الطلب الحقيقي على التملك.

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي".

وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 100 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

