الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن نجاح استكمال الطرح الخاص لسندات بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون دينار كويتي وهي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات دين غير مضمونة ذات أولوية في السداد بقيمة 50 مليون دينار كويتي. ويتكون الإصدار من شريحتين متساوتين، السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة تستحق كلتيهما في تاريخ 17 ديسمبر 2030. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على ثقة المستثمرين الراسخة في "المركز"، خاصةً وأن عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز الطلب السندات المعروضة. وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة 5.25% سنوياً تدفع بشكل ربع سنوي، وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة 2.00% فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 6.25% سنوياً، تدفع بشكل ربع سنوي. وتم تعيين شركة الأهلي كابيتال للاستثمار و"المركز" كمدراء إصدار رئيسيين. وامتدت فترة الاكتتاب من 3 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر 2025.

هذا وقد صنفت وكالة التصنيف الائتماني، كابيتال إنتليجنس، سندات "المركز" الجديدة عند الدرجة الاستثمارية “BBB"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف الائتماني قوة الوضع المالي "للمركز" من حيث مستوى السيولة، والملاءة المالية، واستدامة الأتعاب من العمولات والرسوم والإدارية. ومن بين العوامل الأخرى الداعمة لتثبيت تصنيف "المركز" سجله المرموق في الوفاء بالديون والالتزامات المالية، وقدرته على الحصول على تمويل دون ضمانات، والتنوع الكبير الذي أحدثه "المركز" مؤخراً في قاعدة المقرضين.

وعبّر السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس إدارة "المركز"، عن سعادته بإصدار السندات الجديدة التي لاقت اهتماماً كبيراً من قبل أسواق المال. قائلاً: "أن الطلب القوي على الإصدار الخامس "للمركز" يؤكد على ثقة المستثمرين في "المركز"، إلى جانب ثقة أسواق رأس المال بجودة إصداراته. ويعكس تصنيف "كابيتال إنتليجنس" مكانة "المركز" كعلامة تجارية راسخة، تتمتع بسمعة طيبة في كافة أرجاء المنطقة، لا سيما في الكويت. ولقد ساهمت جهود فريق الإدارة المتمرس في توجيه أنشطة "المركز" بفاعلية خلال هذا العام الذي شهد العديد من التحديات، حيث عملوا بتفانٍ تام، مستشعرين مسؤولياتهم تجاه المساهمين."

وصرح السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز": "تم تسعير السندات الجديدة بشكل تنافسي، وحظي بمشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي يعكس ثقتهم في مخاطر الائتمان لدينا. وأضاف أن "المركز" يعد مشاركاً نشطاً في أسواق رأس المال للدين، ليس كمُصدِر سندات فحسب، بل كمدير إصدار ومستثمر أيضاً. وسيواصل "المركز" العمل مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، للمساهمة في خلق سوق سندات فاعل يتمتع بالسيولة في الكويت. ونعتز بعلاقتنا الوطيدة مع الأهلي كابيتال اللذي أسندنا إليهم هذا الدور في هذا الإصدار، نظراً لمركزهم القوي في السوق، بالإضافة إلى ثقتنا التامة في قوة شبكات التوزيع الخاصة بهم."

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.61 مليار دينار كويتي (5.28 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

