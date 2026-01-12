أكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي ـ رئيس قسم الشراكات والعلاقات الخارجية في غرفة عجمان، أن الغرفة وقعت 33 اتفاقية تعاون مع جهات حكومية وخاصة، منها 21 اتفاقية استراتيجية و12 اتفاقية تشغيلية، في إطار جهودها لتعزيز الشراكات المؤسسية ودعم بيئة الأعمال في الإمارة.

وأفاد أن غرفة عجمان تحرص على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية والتشغيلية وذلك ضمن خطتها للعام 2026 مع الجهات المحلية والدولية، بما يعزز تكامل الأدوار ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية عجمان 2030.

وأشار إلى أن الشراكات تمثل إحدى الدعائم الرئيسية في تطوير وتحديث خدمات ومشاريع غرفة عجمان، وإطلاق مبادرات نوعية لتمكين الأعضاء من تنمية اعمالهم ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال تبادل الخبرات وتكامل الشراكات.

وأضاف عبدالله النعيمي "غرفة عجمان تسعى لتطوير وتحديث منصات تعاون وشراكات مبتكرة بين أعضائها من منشآت القطاع الخاص لتعزيز التعاون وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الموارد والخدمات".

-انتهى-

#بياناتحكومية