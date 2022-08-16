بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 763.22 مليون درهم و507 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 749.12 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 114 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.71 مليار درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 231.73 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.48 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة ورسان الاولى بقيمة 171 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 49.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم وأخري في منطقة اليفره 2 بقيمة 9 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.