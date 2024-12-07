توقيع الاتفاقيات خلال النسخة الخامسة من جلسات "الملتقى" ربع السنوية التي نظمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير السياسات والشراكة بين القطاعين العام والخاص

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن عدد من الاتفاقيات ضمن «برنامج المساطحة» خلال النسخة الخامسة من جلسات "الملتقى" التي نظمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال. وتهدف جلسات "الملتقى"، التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، إلى تعزيز التواصل مع الشركات العائلية، وتمكينها من تحقيق النمو والإسهام الفاعل في دفع عجلة التطوير الاقتصادي في الإمارة.

حيث أبرم برنامج المساطحة 3 اتفاقيات مع مستثمرين محليين لتمكينهم من تأسيس مركزين تجاريين ومنشأة تعليمية تساهم في تعزيز جودة حياة السكان في إمارة أبوظبي وتزود المستثمرين من المواطنين بفرص النمو الاقتصادي.

وسيوفر مسناد مول، المشروع التجاري الجديد الواقع في قلب مدينة الرياض بأبوظبي، ما يزيد عن ألف مترٍ مربعٍ من المساحة القابلة للتأجير، والمخصصة لمنافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات. ويهدف المشروع، الذي تنفذه شركة "مسناد الاحترافية للمقاولات"، إلى تلبية الطلب المتزايد على تجارب التسوق الحديثة، وتوفير الخدمات الأساسية لسكان مدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية الثانية مع شركة "دانة الشرق للمقاولات"، إلى تطوير مشروع "برو شوبس 2" الذي سيمثل وجهة تجارية نابضة بالحياة في منطقة الظاهر في العين. وسيوفر المشروع ما يقرب من 2500 مترٍ مربعٍ من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، بهدف تعزيز العروض التجارية في منطقة العين وتوفير مطاعم ومتاجر عصرية. وسيشكل المشروع مركزًا مجتمعيًا يساهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمعات السكنية المحيطة.

وفي قطاع التعليم، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اتفاقية مع شركة "شينينج ستار انترناشونال الدولية" لبناء مدرسة متطورة في منطقة الوثبة بأبوظبي. وستقام المدرسة الجديدة على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 97 مليون درهم، وسيتم تطويرها على مرحلتين، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 4,000 طالب. وستساهم المدرسة الجديدة، والتي ستعتمد تدريس منهاج قائم على النظام التعليمي الهندي للطلاب من الصف الأول وحتى المرحلة الثانوية، في إثراء النظام التعليمي في إمارة أبوظبي.

وتم اختيار مواقع هذه المشاريع بعناية لتوفير خدمات حيوية لسكان المناطق المستهدفة، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الأهداف التنموية الشاملة لإمارة أبوظبي.

وفي هذا السياق، قال منصور البستكي، مدير إدارة المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تؤكد هذه المشاريع على الدور الهام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف مناطق إمارة أبوظبي. ومن خلال برنامج المساطحة، نعمل على تشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز دوره في تطوير الأراضي الحكومية في الإمارة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية لأبوظبي، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتقديم خدمات عالمية المستوى للمجمعات السكنية في الإمارة."

يُذكَر أنَّ مكتب أبوظبي للاستثمار يتيح للشركات المحلية الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في أبوظبي. وتمنح عقود المساطحة حقوق تطوير أراضي لفترة محددة، لتمكين الشركات من النجاح وتنمية أعمالها. ويساهم برنامج المساطحة في تعزيز التعاون بين المستثمرين والشركاء الحكوميين، مما يضمن تلبية احتياجات الإمارة ومجتمعاتها بما يتماشى مع مستهدفاتها الاستراتيجية.

وتُسهم جلسات الملتقى، التي تنظِّمها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، في إطْلاع مجتمع الأعمال على المستجدات الاقتصادية، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في أبوظبي. وتُعدُّ الفعالية منصة للحوار بين الشركات والجهات الحكومية، ما يسهم في صياغة السياسات الداعمة للاستثمار وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الجهات والدوائر الحكومية والمستثمرين والشركات الرائدة لتزويد الشركات المحلية والدولية بمجموعة من الحزم الداعمة للنمو، وفرص الاستفادة من الأراضي المملوكة للجهات الحكومية في أبوظبي، والمناقصات الخاصة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويواصل المكتب دعم المجتمعات المحلية في الإمارة من خلال مجموعة من مشاريع برنامج المساطحة.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.gov.ae

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