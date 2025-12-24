ضمن الجهود المستمرة للاستثمار في الكفاءات الوطنية في قطاع التعليم، تمكنت "مدارس الفلاح الخاصة" من توظيف وتدريب 25 موظفاً بحرينياً وذلك من خلال البرامج المتعددة التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" والمتمثلة في البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم التدريب للمؤسسات، إلى جانب برنامج التدريب على رأس العمل.

ويأتي دعم "تمكين" للكوادر الوطنية العاملة في مدرسة الفلاح تماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية للصندوق لعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي، إلى جانب منح الأولوية لنمو المؤسسات ورقمتنها واستدامتها.

ويثري دعم "تمكين" المقدم لمدارس الفلاح قطاع التعليم المتنامي كما يساهم في دعم قطاع التعليم الذي حقق مساهمة بلغت 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، باعتباره أحد القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

