معالي محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى الهادف في العالم بحضور أكثر من 30 ألف مشارك

معالي محمد القرقاوي:

قمة المليار متابع ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في قيادة اقتصاد صناعة المحتوى عالمياً، ودورها كمنصةً دولية لتمكين المحتوى الهادف القادر على إحداث أثر إيجابي في المجتمعات، وتحويل الإبداع الرقمي إلى قوة تنموية مؤثرة.

تدشين شراكات استراتيجية مع 5 منصات عالمية كبرى لتعزيز صناعة "المحتوى الهادف" يشكل التزاماً ذاتياً للقمة بشعارها عبر شراكات عالمية مهمة قادرة على قيادة صناعة الأثر.

البنية التحتية النموذجية، والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والثقة الكبرى والشراكة الفاعلة مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، أساس سنواصل البناء عليه من أجل مزيد من النجاحات والمكتسبات والفرص لقطاع صناعة المحتوى.

اختتام النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026 :

تنظيم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل تحدث خلالها أكثر من 500 متحدث وخبير عالمي.

ركزت القمة على محورين أساسيين: تحويل صناع المحتوى لصناع أثر من خلال صناعة محتوى هادف، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى

جمعت كبرى منصات التواصل الاجتماعي للمرة الثانية، وتضم كلاً من: ( Snapchat ، و X ، و YouTube ، و TikTok ، و Google Gemini ، وشركة Meta وتضم " Facebook ، و Instagram ، و WhatsApp "، و Disney +، و TWITCH ).

، و ، و ، و ، و ، وشركة وتضم " ، و ، و "، و +، و ). أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة شاركوا في مسابقة AI Film Award الأكبر عالمياً وقدرها مليون دولار بالشراكة مع Google Gemini وتكريم المخرج زبير الجلاصي عن فيلمه "ليلي" الفائز بالجائزة خلال فعاليات القمة

الأكبر عالمياً وقدرها مليون دولار بالشراكة مع وتكريم المخرج زبير الجلاصي عن فيلمه "ليلي" الفائز بالجائزة خلال فعاليات القمة تكريم الفائز بجائزة صناع المحتوى التعليمي التي شهدت مشاركة 610 آلاف صانع محتوى ونتج عنها 320 ألف فيديو حصدت 1.8 مليار مشاهدة على منصة تيك توك

5 شراكات استراتيجية أطلقتها القمة مع يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، ومنصة أكس، وميتا لدعم المحتوى الهادف

أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي أثمرت عنها حملة: 1 Billion Acts of Kindness "مليار عمل مجتمعي" بالشراكة مع Mr. Beast حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع

"مليار عمل مجتمعي" بالشراكة مع حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع اختيار 20 صانع محتوى عالمياً لعمل مشروع إنساني مع Mr. Beast بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي

الإمارات العربية المتحدة: اختتمت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، فعاليات نسختها الرابعة، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات خلال الفترة من 9 - 11 يناير، في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقام فعاليات النسخة الخامسة من القمة خلال الفترة من 8 – 10 يناير 2027، بأجندة تواكب أبرز المستجدات في مجال صناعة المحتوى، وتواصل تحفيز صناع المحتوى والمؤثرين على تبني المحتوى الهادف وصناعة الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم، والإنسانية قاطبة، وترسيخ ريادة الإمارات في قطاع الإعلام الرقمي، واقتصاد صناعة المحتوى على الصعيد العالمي.

وتشكل النسخة المقبلة من القمة مرحلة جديدة لمواصلة مسيرة النجاح الممتدة للحدث العالمي منذ انطلاقته والذي شهد على مدار الدورات الأربع تواتراً مطرداً سواء في ثراء وتنوع أجندته، أو عدد المتحدثين من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين المرموقين، فضلاً عن المشاركة الواسعة لصناع المحتوى والمؤثرين.

وشهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع تفاعلاً غير مسبوق من خلال نجاحها في استقطاب ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حل الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (#1BillionSummit) واحداً من بين أكثر الوسوم متابعة حول العالم، على مدار أيام انعقاد القمة.

ريادة اقتصاد صناعة المحتوى

وقال معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: "حققت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع قفزات استثنائية، مرسخة ريادة دولة الإمارات في اقتصاد صناعة المحتوى ، مع التركيز على المحتوى الهادف القادر على صناعة الأثر الإيجابي للمجتمعات، وهو ما يعكسه بوضوح وصول عدد الحضور لأكثر من 30 ألف شخص، وبمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، ما يؤكد التأثير الواسع للقمة، ودورها المتصاعد عاماً تلو الآخر في هذا القطاع المتنامي."

وأضاف معاليه: "شكلت أجندة القمة مظلة تستوعب القضايا الأكثر إلحاحاً وأولوية في اقتصاد صناعة المحتوى، عبر 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل تحدث خلالها أكثر من 500 متحدث وخبير عالمي يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع، وعززت موقعها العالمي كصانعة أولى للأثر من خلال تدشين شراكات استراتيجية مع 5 منصات عالمية كبرى لتعزيز صناعة المحتوى الهادف، ما يشكل التزاماً ذاتياً للقمة بشعارها "المحتوى الهادف" عبر تلك الشراكات المهمة".

تمكين صناع المحتوى

وأضاف معالي محمد القرقاوي: "عكس تركيز أجندة القمة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، نهجاً ثابتاً لدعم صناع المحتوى، عبر تخصيص جانب كبير من أجندتها لتمكينهم من أحدث الأدوات وأكثرها قدرة على مساعدتهم على صناعة الأثر الأوسع، حيث أطلقت قمة المليار متابع في هذا الإطار، مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار. شهدت مسابقتها مشاركة أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة، بالإضافة إلى العديد من الجلسات وورش العمل التي تناول فيها المتخصصون أحدث التطورات في استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم صناعة المحتوى، وهو ما يمثل استباقاً لمستقبل هذا القطاع، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الزاخرة بالفرص، وأكثرها تأثيراً على الإطلاق في كافة القطاعات الأخرى".

فرص قطاع اقتصاد المحتوى

وقال معاليه: " هذا النجاح الكبير الذي تواصل قمة المليار متابع تحقيقه، يلعب دوراً حاسماً في تشكيل المستقبل، وهو محفز لنمو أعمالها في الدورات القادمة، وهذه القمة التي تعتبر الأكبر عالمياً في اقتصاد صناعة المحتوى، تعكس توجهاً استراتيجياً في دولة الإمارات لترسيخ قطاع اقتصادي مستدام و مليء بالفرص في هذا المجال".

وأضاف معاليه: "البنية التحتية النموذجية، والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والثقة الكبرى والشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، مثلت أساساً للنجاحات التي حققتها قمة المليار متابع، وهو الأساس الذي سنواصل البناء عليه من أجل مزيد من النجاحات والمكتسبات والفرص لقطاع صناعة المحتوى، الذي نتوقع أن يواصل نموه وقفزاته وتصاعد تأثيره في الاقتصاد العالمي".

أجندة نوعية

وحققت النسخة الرابعة من القمة العديد من الأرقام القياسية وشهدت العديد من الأحداث والمبادرات والفعاليات النوعية، لتمثل أكبر قمة تجمع صانعي المحتوى في العالم، وضمت قمة المليار متابع في نسختها الرابعة أجندة نوعية بأكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل تحدث خلالها أكثر من 500 متحدثاً وخبيراً عالمياً، حيث ركزت الأجندة في هذه النسخة على محورين أساسيين، الأول: تحويل صناع المحتوى لصناع أثر، من خلال صناعة محتوى هادف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقت القمة في هذا الإطار عدة مبادرات عالمية نوعية في مقدمتها «جائزة صناع المحتوى التعليمي» بالتعاون مع تيك توك والتي تم تكريم الفائز فيها خلال فعاليات اليوم الثاني، واستهدفت الجائزة دعم صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي وتكريم أفضل المعلمين، حيث شارك فيها 610 آلاف مشارك ونتج عنها 320 ألف فيديو حصدت 1.8 مليار مشاهدة على منصة تيك توك، وأطلقت القمة كذلك 5 شراكات استراتيجية مع يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، ومنصة أكس، وميتا لدعم المحتوى الهادف، كما تناول المتحدثون خلال الجلسات موضوعات متنوعة عن المحتوى الهادف تشمل التوعية المالية والتعليم والصحة والمجتمع وريادة الأعمال.

مشاركة قياسية

كما أطلقت قمة المليار متابع مع صانع المحتوى العالمي Mr. Beast المؤثر الأكثر متابعة على يوتيوب حملة: 1Billion Acts of Kindness "مليار عمل مجتمعي" ، وارتكزت فكرتها على أن يقوم كل صانع محتوى بعمل مجتمعي والتقدم به للحملة حيث تم اختيار 20 صانع محتوى عالمياً لعمل مشروع إنساني بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي. وقد أثمرت الحملة عن مشاركة قياسية بلغت أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع.

أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي

وركز المحور الثاني على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، حيث أطلقت قمة المليار متابع في هذا الإطار، مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار. وشارك أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة في المسابقة،وتم خلال اليوم الثاني من القمة تكريم المخرج زبير الجلاصي عن فيلمه "ليلي" الفائز بالجائزة . فيما ضمت أجندة القمة العديد من الجلسات وورش العمل تناول فيها المتخصصون أحدث التطورات في استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم صناعة المحتوى.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com

