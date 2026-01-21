أبوظبي – يشارك مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، في فعاليات النسخة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026، بصفته الشريك التشريعي للتنقل، مستعرضًا أحدث الحلول المتقدمة في مجال الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وذلك في إطار استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة عالميًا في تطوير أنظمة التنقل الذكي.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ورئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبتنظيم من مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026، بمشاركة أبرز الجهات المحلية والدولية، والشركات المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والتقنيات المتقدمة.

وفي هذا الإطار، يستعرض مركز النقل المتكامل من خلال جناحه المشارك مجموعة من الحلول والتجارب التقنية المتقدمة التي تعكس توجهاته في مجال الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. ويتيح الجناح للزوار تجربة مبتكرة عبر منصة روبوت الشحن الذاتي، التي تستعرض ذراعًا روبوتية متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لشحن المركبات الكهربائية بشكل آلي بالكامل، حيث تقوم بتحديد منفذ الشحن بدقة وتنفيذ عملية الشحن دون أي تدخل بشري، بما يعكس مستوى التكامل بين تقنيات القيادة الذاتية ومنظومة البنية التحتية الذكية للشحن الآلي في إمارة أبوظبي.

ومن أبرز ما يقدّمه الجناح أيضًا تجربة تفاعلية تجسّد رؤية المركز لمستقبل النقل الذكي وذاتي الحركة في الإمارة، من خلال منصة مبتكرة تعتمد على تقنيات المحاكاة والمؤثرات البصرية والصوتية المتقدمة. كما تمكّن هذه التجربة الزوار من التعرّف على استراتيجيات المركز ومشاريعه الريادية في مجالي النقل البري والجوي الذاتي، وتسلّط الضوء على التحول الرقمي في منظومة النقل، وجهود أبوظبي في تسخير التقنيات الحديثة لبناء منظومة نقل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.

ويشارك مركز النقل المتكامل في عرض المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار (UTM) كإحدى الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد منخفض الارتفاع في الإمارة، بهدف تنظيم عمليات المجال الجوي منخفض الارتفاع ضمن بيئة رقمية موحدة وآمنة، وتمكين الخدمات الحكومية والتجارية، ودعم التكامل مع عمليات التنقل الجوي المتقدم مثل التاكسي الطائر (eVTOL).

كما يستعرض جناح المركز أبرز التجارب التشغيلية للطائرات بدون طيار في إمارة أبوظبي، بما يشمل خدمات التوصيل اللوجستي والأنشطة التجارية المتنوعة، إلى جانب تجارب نقل الركاب والشحن الجوي الثقيل، مع تسليط الضوء على البنية التحتية الداعمة مثل مهابط الطائرات عمودية الإقلاع والهبوط (Vertiports)، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تطوير حلول النقل الجوي الذكي.

وسيشهد الجناح توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تجسّد التزام الإمارة بتعزيز التكامل بين منظومات النقل الذكي والذاتي في القطاعات البرية والبحرية والجوية، ودعم تسريع تبنّي التقنيات المستقبلية. وستركّز هذه الاتفاقيات على تطوير البنية التحتية الرقمية والارتقاء بمعايير السلامة، بما يسهم في ترسيخ منظومة نقل متقدمة ومتكاملة تواكب تطلعات أبوظبي المستقبلية.

كما سيتاح للزوار فرصة المشاركة في عدد من ورش العمل المتخصصة وحلقات النقاش، التي سيشارك فيها خبراء محليون ودوليون لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في تقنيات النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة.

يعكس جناح مركز النقل المتكامل في معرض يومكس 2026 التزام أبوظبي ببناء منظومة نقل مستقبلية قائمة على التكامل والذكاء والاستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي رائد للابتكار في مجال التنقل الذكي.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

