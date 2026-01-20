الدوحة، قطر : تفضّل حضرة صاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى والقائد العام للقوات المسلحة القطرية (حفظه الله ورعاه)، بافتتاح النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، الذي انطلقت فعالياته في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وحضر مراسم الافتتاح سعادةُ الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء ورؤساء الوفود وقادة البحريات، إضافةً إلى ممثلي الشركات العارضة المشاركة في المعرض.

وقام سموّه بجولة على الشركات الدولية العارضة والأجنحة الدولية الكبرى وكذلك على الشركات والهيئات الوطنية وأجنحة القوات المسلحة القطرية المشاركة في المعرض.

وقال سعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله بن حسن السليطي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية في كلمته الافتتاحية: "يأتي انعقاد النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والعديد من المناطق الأخرى في كل أنحاء العالم، ولهذا تزداد أهمية معارض الدفاع لتوفر للقوات المسلحة ما تحتاجه للقيام بمهماتها وتأمين سيادتها وأمنها. ويأتي معرض ديمدكس 2026 ليلبي هذه التطلعات لما يوفره من ابتكارات دفاعية شاملة، خصوصاً البحرية منها، إلى جانب أحدث الأنظمة المصاحبة والمساندة التي تسهم بشكل فعال في عمل القوات المسلحة والقطاعات الأخرى ذات الصّلة".

ولفت سعادته في كلمته إلى أنّ الحدث يشكّل ملتقى لقادة الفكر والخبراء والأكاديميين والقادة العسكريين للبحث في القضايا والمستجدات التي تُعنى بمجال الدفاع والأمن البحري، من خلال مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، ما يعكس رؤية دولة قطر في الاعتماد على الدبلوماسية كوسيلة ناجعة لإيجاد الحلول لمختلف الأزمات والصراعات وتبني مفهوم التعاون المشترك بين الدول لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي حديثه عن الحدث، أضاف سعادته: "يعقد ديمدكس 2026 على مدار أربعة أيام تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن"، بمشاركة واسعة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية والوطنية، وكذلك حضور عدد قياسي من الوفود الرسمية من كبار الشخصيات. وبذلك يمثل الحدث فرصة للعارضين والمشاركين على حدّ سواء للاستفادة القصوى مما يقدمه الحدث، سواء من ناحية تعزيز القدرات الدفاعية للدول أو من خلال الفرص التجارية ونمو الأعمال والاستثمارات على حدّ سواء".

وشهد اليوم الأول من المعرض توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية في مجال الدفاع البحري، وذلك بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.

يشارك في ديمدكس 2026 أكثر من 200 شركة دولية ووطنية في مختلف قطاعات الدفاع البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى شركات متخصصة في القطاعات المساندة والتكنولوجيا المتقدمة من ضمنها النظم التكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني، أنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي، أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والإنترنت والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR)، وأنظمة التحكم عن بعد والنظم غير المأهولة وغيرها. كما يشهد الحدث مشاركة قياسية للوفود الرسمية رفيعة المستوى التي تزيد على 110 وفداً من مختلف أرجاء العالم.

يسجّل ديمدكس مشاركة فاعلة ومتواصلة للقوات المسلحة القطرية بمختلف أقسامها تشمل القوات البحرية الأميرية القطرية، والقوات الجوية الأميرية القطرية، قوات الدفاع الجوي الأميري القطري، والكليات العسكرية.

وشهد اليوم الأول من الحدث الافتتاح الرسمي لعرض السفن الحربية، حيث استقبل ميناء حمد ثماني سفن حربية زائرة من ست دول، من ضمنها السفينة الحربية متعددة المهام "الفُلك" التابعة للقوات البحرية الأميرية القطرية، والتي تُعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الخليج.

وينظم ديمدكس 2026 غداً الثلاثاء الموافق 20 يناير مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يعقد بالشراكة مع كلية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية تحت عنوان "الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري". ويشهد الحدث ابتداءً من الغد وعلى مدار ثلاثة أيام ورش عمل متخصصة يقدمها العارضون في مساحة مخصصة داخل المعرض، يستعرضون فيها أحدث ابتكاراتهم وتقنياتهم الدفاعية.

تقام النسخة التاسعة من ديمدكس 2026 على مدار أربعة أيام لغاية 22 يناير 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة تزيد على 40,000 متر مربع. يمكن التسجيل لحضور المعرض والأنشطة المصاحبة في النسخة التاسعة من الحدث عبر الرابط: https://bit.ly/4aEtajh

