أبوظبي- تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في معرض ومؤتمر "يومكس 2026"، الحدث العالمي الرائد للأنظمة غير المأهولة والأنظمة الذاتية، الذي يُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطائرات بدون طيار.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تبني أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، وتعزيز الاستدامة والجاهزية المستقبلية، بما يواكب رؤية أبوظبي في التحول الرقمي والابتكار.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها أربعة مشاريع نوعية تعكس توجهاتها الاستراتيجية في توظيف الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي وهي مشروع الرقابة الجوية على المزارع والعزب الذي يمثل نقلة نوعية في أساليب التفتيش والرقابة الزراعية، حيث تعتمد الهيئة على الطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات مسح جوية دقيقة وشاملة للمزارع والعزب المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة. وتتيح هذه التقنية الحديثة إمكانية الوصول إلى المواقع النائية بسرعة وكفاءة، مما يسهم في رفع جودة التفتيش، وتوفير بيانات مرئية عالية الدقة تساعد المفتشين على اتخاذ قرارات فورية ومبنية على معلومات دقيقة. كما يتيح المشروع رصد المخالفات الزراعية والبيئية بشكل دوري، ويعزز من قدرة الهيئة على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، بما يضمن سلامة الإنتاج الزراعي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

أما الثاني فهو مشروع جاهزية الأمن الغذائي الذي يمثل أحد أهم مشاريع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد الغذائي، ويعتمد المشروع على أنظمة ذكية وتقنيات تنبؤية متقدمة لتحليل البيانات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون الغذائي، مما يتيح للهيئة اتخاذ قرارات استباقية تضمن استمرارية الإمدادات الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات. ويعزز المشروع من قدرة الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مخزون استراتيجي مستدام، ويشكل ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الجاهزية المستقبلية لبناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.

أما المشروع الثالث فهو الرقابة المرئية في المنشآت الغذائية يهدف إلى رفع مستوى الامتثال في المنشآت الغذائية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المرئية المتصلة بالإنترنت، حيث يتم تركيب كاميرات ذكية في مواقع الإنتاج والتخزين والتوزيع، تعمل على مراقبة العمليات بشكل مستمر وتحليل السلوكيات والمخاطر المحتملة. وتوفر هذه الأنظمة تقارير فورية تساعد فرق التفتيش على التدخل السريع عند رصد أي خلل أو مخالفة، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك. كما يتيح المشروع بناء قاعدة بيانات مرئية تدعم اتخاذ القرار وتحسن من كفاءة الرقابة، في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الكامل في منظومة السلامة الغذائية.

ويستعرض المشروع الرابع منظومة الزراعة المتقدمة 4.0 التي تجسد رؤية الهيئة في تبني مفاهيم الزراعة الذكية، حيث يتم توظيف الروبوتات الزراعية، وأجهزة الاستشعار، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير أساليب الزراعة التقليدية وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والاستدامة. ويعتمد هذا المشروع على حلول ذاتية التشغيل تتيح للمزارعين مراقبة المحاصيل وإدارتها عن بُعد، مع إمكانية التنبؤ بالاحتياجات الزراعية وتحديد أفضل توقيتات الري والتسميد والحصاد. كما يسهم المشروع في تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ويعزز من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، ليكون نموذجاً يحتذى به في التحول نحو الزراعة المستقبلية.

وفي تعليق له على مشاركة الهيئة في المعرض أكد بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن يومكس يمثل منصة عالمية مهمة لإبراز جهود الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الزراعة وسلامة الغذاء، مشيراً إلى أن المشاريع التي تستعرضها الهيئة تعكس رؤيتها في بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة.

وقال: "إن مشاركتنا في يومكس 2026 تأتي ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز الابتكار وتبني الحلول الذاتية والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات عملها. نحن نعمل على تطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة، وتعزيز جاهزية الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الزراعة الذكية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجالات الزراعة وسلامة الغذاء."

وأوضح أن الهيئة تسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز حضورها المؤسسي، وبناء شراكات جديدة مع الجهات المحلية والدولية، وتسليط الضوء على دور التقنيات الذاتية في دعم الأمن الغذائي واستدامته، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار في تطوير القطاعات الزراعية والغذائية.

