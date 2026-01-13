الشارقة - الإمارات العربية المتحدة – تواصل هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 21 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 15 يناير الجاري، وذلك بهدف استعراض المزايا الاستراتيجية ومنظومة الخدمات اللوجستية المتطورة والحلول الاستثمارية المبتكرة التي توفرها للمستثمرين والشركات الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها ضمن قطاع صناعة المعادن والصناعات الثقيلة.

وتسلّط الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها والتي تضم أكثر من 450 شركة تعمل في مجال الفولاذ واللحام والتعدين، إلى جانب الترويج لحرة الحمرية كمركز رائد لصناعة الصلب والحديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووجهة مفضلة للصناعات الثقيلة التخصصية، ولا سيما في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها من أبرزها الموقع الاستراتيجي المهم واتصالها بميناء تجاري يقع على عمق 14 متراً يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة إلى جانب ما تقدمه من حلول وخدمات لوجستية متكاملة والتخزين ومناولة البضائع وحرية إعادة 100٪ من رأس المال والأرباح وسهولة الوصول إلى أحدث المرافق التنافسية.

منصة استراتيجية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة أن معرض "ستيل فاب 2026 " يشكل منصة استراتيجية للمستثمرين في قطاع الصلب لعرض ما توفره المنطقة الحرة من مزايا وفرص استثمارية في قطاع الصناعات الثقيلة التخصصية، ولا سيما صناعة الحديد والصلب، والتي أصبحت أحد الركائز الأساسية للنشاط الصناعي في الإمارة، مشيراً إلى أن حرة الحمرية تتيح بيئة متكاملة للشركات والمستثمرين، تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة، بما يسهم في دعم نمو الأعمال وزيادة القدرة التصديرية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف سعادة المزروعي: يبلغ عدد الشركات المستثمرة في قطاع الصلب أكثر من 450 شركة على مساحة تصل إلى 50 مليون قدم مربع، ما يمثل 16% من إجمالي مساحة المنطقة الحرة البالغة 300 مليون قدم مربع، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي والحيوي لهذا القطاع، مؤكداً أن مشاركة حرة الحمرية في المعرض يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات العالمية، وعقد اللقاءات مع كبار المصنعين وقادة صناعة الصلب، بهدف اطلاعهم على الفرص الاستثمارية النوعية والبيئة التنافسية التي توفرها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب حرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

