الدوحة - فازت وايل كورنيل للطب - قطر بالجائزة البرونزية في حفل جوائز التميّز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا "ميناسا 2026"، والتي تمنحها رابطة الإداريين المعنيّين بالشؤون الطلابية في التعليم العالي "ناسبا".

وجاءت هذه الجائزة عن فئة "نجاح الطلاب" تقديراً لبرنامج إرشاد الخرّيجين للطلاب الذي أسّسه الدكتور رشيد بن ادريس، العميد المشارك لشؤون البرنامج التأسيسي والتواصل الطلابي وبرامج تطوير التعليم في وايل كورنيل للطب – قطر، في عام 2024 بهدف دعم الهوية المهنية لطلاب البرنامج التأسيسي وبرنامج ما قبل الطب.

ويمثّل برنامج الإرشاد، الذي تتولى التنسيق له السيدة دينا بامية، أخصائية البرامج الطلابية في الكلية، حلقة وصل بين الطلاب الجدد ومرشدين من الخريجين من ذوي التخصصات والخبرات المتعددة في قطر والعالم، إذ يتيح لهم فرصة التعرّف في مرحلة مبكرة من دراستهم بالكلية على مختلف المسارات المهنية، ويرسّخ مفاهيم المهنية في تعليم العلوم الطبية، ويدعمهم في تنمية هويتهم المهنية.

وبعد اختيار أطباء من خرّيجي وايل كورنيل للطب - قطر للإرشاد، يشارك الطلاب في مجموعة من الأنشطة تشمل لقاءات حضورية وافتراضية، وزيارات ميدانية إلى المستشفيات والعيادات التي يعمل المرشدون بها حالياً، وملازمة الأطباء في أماكن عملهم. ويحصل الطلاب الذين يكملون ثلاثة لقاءات على الأقل ويقدّمون تقارير كتابية عن تجاربهم على شهادة في نهاية البرنامج.

ومنذ عام 2008، خرّجت وايل كورنيل للطب – قطر 693 طبيباً وطبيبة، يزاول كثيرون منهم اليوم مهنة الطب في قطر، وقد برعوا في مختلف التخصصات، وأسهموا في إثراء البحوث العلمية والممارسة الإكلينيكية وتدريس العلوم الطبية. ويجسّد برنامج الإرشاد التزام خرّيجي الكلية بخدمة المجتمع المحلي وتفانيهم في تطبيق أعلى معايير رعاية المرضى في إطار إرشادهم وإلهامهم للجيل القادم من الأطباء.

وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة، قال الدكتور بن ادريس: "يشرّفنا هذا التكريم الذي يعكس التزامنا بدعم طلابنا منذ بداية مسيرتهم الأكاديمية ومساعدتهم على بناء هويتهم المهنية وتحقيق معايير التميّز في التعليم العالي. ونحن ممتنون للمرشدين من خرّيجينا المخلصين الذين كان لإسهاماتهم الدور الأبرز في نجاح هذا البرنامج، ونتطلع إلى الاحتفال بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل".

وتحدثت الطالبة نوف المالك (دفعة 2031) عن تجربتها قائلة: "شكّل برنامج الإرشاد ركيزة أساسية في مسيرتي الدراسية في وايل كورنيل للطب - قطر منذ أن التحقت في البرنامج التأسيسي في عام ٢٠٢٤. في البداية، كنتُ مترددة بعض الشيء بالمشاركة في برنامج الإرشاد، إلا أنه يشكّل الآن محطة بارزة ومؤثرة في رحلتي مع دراسة الطب".

وتحدّثت الدكتورة غدير عبد الوهاب، خريجة وايل كورنيل للطب - قطر والطبيبة المقيمة في طب الطوارئ في مستشفى حمد العام: "أنا ممتنة للغاية لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا البرنامج الرائع وإرشاد هذه المجموعة المتميّزة من طلاب الكلية. أعجبت بالطلاب المشاركين لما أظهروه من احتراف وشغف بالتعلم. كما أن حماسهم لدراسة الطب ذكّرني بالأسباب التي دفعتني منذ البداية لاختيار هذه المهنة".

تهدف جوائز رابطة الإداريين المعنيّين بالشؤون الطلابية في التعليم العالي "ناسبا" إلى تعميق التفاعل والتعاون بين المتخصصين في الشؤون الطلابية، والنهوض بالخدمات المقدمة للطلاب والجامعات من خلال مجموعة من الموارد والأنشطة ذات الصلة. كما وتُبرز أفضل الممارسات والمبادرات التي تسهم في تشكيل معالم التعليم العالي في أنحاء المنطقة، وتكرّم الإنجازات المؤسسية والفردية على حد سواء، وتُشجع على تبادل المعارف والممارسات الفعّالة بين المتخصصين في الشؤون الطلابية، وتشيد بالمساهمات المتميّزة ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتتناول الجوائز خمس فئات محورية وهي: نجاح الطلاب، الشراكات التعاونية، الممارسات المبتكرة، البحوث، والمهنيين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

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حنان اللقيس

مدير إداري مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب – قطر

hyl2004@qatar-med.cornell.edu

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