شهدت الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 توقيع 17 مذكرة تفاهم لإبرام شراكات استراتيجية رسمية، إلى جانب فتح فرص تمويل بقيمة 100 مليون درهم، استهدفت تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار في قطاعات التمويل، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، بما يدعم توسعها المستدام ويعزز جاهزيتها للانتقال إلى أسواق أوسع.

وجاء توقيع المذكرات بحضور سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في "منطقة ڤولت"، التي يخصصها المهرجان لإبرام الصفقات والشراكات برعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات في جميع محطات رحلتها الريادية، ابتداءً بالتمويل المبكر وبناء القدرات، وصولاً إلى دعم التوسع في الأسواق.

وشكّلت هذه الاتفاقيات واحدة من أكبر نتائج إبرام الصفقات في تاريخ المهرجان، مؤكدة دوره المحوري كمنصة عملية لتحويل التعاون والشراكات إلى أثر اقتصادي ملموس يدعم النمو والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وجمعت الاتفاقيات بين جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات كبرى ورواد في منظومة ريادة الأعمال، لتؤسس عملية تركّز على تطوير أدوات النمو، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والتقنية للشركات الناشئة.

الشراكات كمحرك لبناء مستقبل مستدام

وأوضحت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أن (منطقة ڤولت) تمثّل المساحة التنفيذية لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال، حيث صُمّمت لتكون نقطة التقاء مباشرة بين المؤسسين والمستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى رأس المال، والأسواق، والشركاء الاستراتيجيين.

وقالت سعادتها: "تجسّد الشراكات التي أُبرمت في (منطقة ڤولت) رؤيتنا لتطوير منظومة ريادية متكاملة في الشارقة، حيث يلتقي رأس المال مع السياسات والمواهب لدعم مشاريع قادرة على النمو وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام".

من جانبه، قال علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمبيعات التجزئة ونائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول (امارات)، إن "امارات" ملتزمة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأضاف: "نفخر برعاية إمارات لمنطقة ڤولت في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، لما تسهم به هذه الرعاية في إنشاء منصات فاعلة تدعم رواد الأعمال ، وتعزز المجتمع الريادي، وتسهم في دفع اقتصاد الابتكار في دولة الإمارات".

وتابع قائلاً: "من خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، تتيح " امارات " للشركات الناشئة الوصول إلى مساحات تجزئة ضمن شبكة محطات الخدمة التابعة لها، بما يمكّن هذه الشركات من عرض منتجاتها وتوسيع نطاق أعمالها. ويجسّد هذا النهج دعم إمارات المستمر للأعمال الوطنية ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

وأشار إلى أن إمارات تنفذ على مستوى دولة الإمارات العديد من المبادرات التي تنطلق من الهدف ذاته، والمتمثل في خلق الفرص للمواهب المحلية وروّاد الأعمال، وتمكين النمو طويل الأمد، وتعزيز متانة الاقتصاد المجتمعي. واختتم الفلاسي بالقول: «يسعدني أن أرى هذا المستوى من الاهتمام والزخم في منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بتحويل هذا الزخم إلى فرص ملموسة تُمكّن المؤسسين من النمو والتوسع».

التمويل والحلول والتكنولوجيا المالية

وتوزعت مذكرات التفاهم التي وقعها "شراع" على عدة قطاعات اقتصادية، أبرزها؛ التمويل والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، تسهيل حصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل ورأس المال والبنية التحتية المالية للمشاريع في المراحل المبكرة، وتعزيز جاهزية هذه الشركات للتوسع المستدام.

وفي هذا الإطار، وقّع "شراع" مذكرة تفاهم مع شركة "زيلو" Zelo، منصة الائتمان الخاص الرائدة والمبتكرة في الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، بحضور دهانوش أرجون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة. وتهدف الشراكة إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال العامل، من خلال آليات تمويل مبتكرة تشمل إنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليون درهم، إلى جانب حلول تمويل الفواتير، بما يساعد الشركات على تجاوز تحديات الحصول على أدوات التمويل البديل والتدفقات النقدية خلال مراحل النمو المبكر والتوسع.

كما وقّع "شراع" شراكة مع "بنك الإمارات دبي الوطني"، بحضور حمد محمد زايد، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للشركات في البنك. وتركّز الشراكة على تمكين دعم منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي يدعمها "شراع"، من خلال توفير حلول مصرفية متكاملة لدعم استمرارية الأعمال، تشمل تسهيل الوصول إلى الحسابات المصرفية، وتحسين كفاءة المعاملات، وتقديم خدمات مالية مصممة خصيصاً لاحتياجات هذه الشركات.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، وقّعت شراع شراكة مع "الفردان للصرافة"، بحضور حسن جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ناو" AlfaNow. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى حلول التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، ودعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أبرم "شراع" شراكة مع "إي آند" e&، بحضور سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات في المجموعة، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الوصول إلى المشتريات، وفتح قنوات جديدة للاستثمار، وبناء منظومة تعاون مستدامة.

الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم: بناء القدرات المستقبلية

وفي إطار سعيه لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للمستقبل، أبرم "شراع" مجموعة من الشراكات الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا التطبيقية، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات والبنية التحتية والفرص الصناعية اللازمة للنمو والتوسع. من بينها شراكة مع "أرابيك دوت إيه آي" Arabic.AI، أكاديمية تدريب ذكاء اصطناعي باللغة العربية، بحضور نور الحسن، الرئيسة التنفيذية للشركة، وتضمن الشراكة بناء قدرات قوية في الذكاء الاصطناعي عبر برامج تدريبية منظمة وإرشاد متخصص، بما يتيح للشركات الناشئة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً وفق متطلبات السوق.

كما وقّع "شراع" شراكة مع "ماكس بايت" Maxbyte، بحضور فيسواناثان تي، المدير التقني للشركة، وتركّز الشراكة على تعزيز الابتكار في التصنيع المتقدم من خلال تجارب تطبيقية عملية، وبناء قدرات الشباب والتعاون مع "تحدي بوابة الشارقة". وتسعى الشراكة إلى تسهيل انتقال الشركات الناشئة من مرحلة تطوير النماذج الأولية إلى عملية الإنتاج القابل للتوسع.

وإلى جانب ذلك، شهد المهرجان الإعلان عن شراكات تكنولوجية إضافية بين "شراع" و"إنش بي" HP، بحضور بيتر أوغانيسيان، المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، إضافة إلى شراكات قطاعية بين مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّأد) وكلٍّ من "بوب أب" POPUP، و"ري-لايف" ReLife التابعة لمجموعة بيئة، و"تاتا" لخدمات الاستشارة Tata Consultancy Services، و"تابي" Tapy و"هثيرا" Hlthera، بهدف تعزيز التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى عبر قطاعات متعددة، وتحفيز الابتكار والنمو على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي إطار تركيز منطقة ڤولت على تمكين التوسع العابر للحدود، جرى توقيع اتفاقية توزيع حصرية بين "بيك بوت" (PeykBot) و"إيج روبوتس" (Egrobots)، لدعم توسّع "بيك بوت" في السوقين المصري والسعودي. وتستفيد الشراكة من الحضور الإقليمي الراسخ لشركة "إيج روبوتس" وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق لتسريع الإطلاق التجاري لـ"بيك بوت" خارج دولة الإمارات. وقد وقّع الاتفاقية سلمان مغيمي، مؤسس "بيك بوت"، وأخالد العبهار، الشريك المؤسس لشركة "إيج روبوتس"، بما يعزّز دور مهرجان الشارقة لريادة الأعمال كمنصة تُحوِّل الشراكات الاستراتيجية إلى فرص نمو إقليمية ملموسة للشركات الناشئة.

فعاليات ثقافية وتجارب طهي تعكس روح المجتمع والاستدامة

وعلى صعيد موازٍ لمراسم توقيع المذكرات والشراكات، احتضنت "منطقة ڤولت" تجارب ثقافية متميزة في فن الطهي، عكست اهتمام المهرجان بالمجتمع، والاستدامة، والتعبير الإبداعي. حيث استعرض "بلد" Ballad، وهو استوديو ضيافة متكامل أسسته الفنانة والطاهية الإماراتية موزة المطروشي، تجربة طهي تجمع بين الطعام والفن والاستدامة، مستلهمة البيئة المحلية ومصادر مستدامة.

واستضافت "منطقة ڤولت" تجربة مجتمعية تفاعلية لمزج القهوة، قدمتها شركة "باليت" Palate، المتخصصة في تحميص القهوة في الشارقة والتي أسسها محمد الاميري بطل مسابقة "آيروبريس" AeroPress الحائز على عدة جوائز. واستلهمت التجربة نكهاتها من الملامح الطبيعية لإمارة الشارقة، في مقاربة جمعت بين القهوة والحسّ الفني والسرد المرتبط بالمكان.

وتقام فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" تحت شعار "حيث ننتمي"، بمشاركة أكثر من 300 متحدث إقليمي وعالمي، ضمن برنامج يتضمن أكثر من 250 جلسة وورشة عمل وفعالية في 10 مناطق متخصصة تغطي مجالات ريادة الأعمال والإبداع والاستثمار والتأثير الإيجابي وجودة الحياة، ، بحضور أكثر من 14 ألف زائر.

