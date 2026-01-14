كوالالمبور، ماليزيا – أعلنت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، المُصدِرة الرائدة عالميا لأدوات إدارة السيولة القصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن إتمامها بنجاح أول مزاد لها لعام 2026، وذلك من خلال إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بإجمالي قيمة بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي، موزعة على أربعة آجال استحقاق مختلفة هي: شهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثنا عشر شهرًا على التوالي.

تم تسعير الأربع بشكل تنافسي على النحو التالي:

3.81 % لإصدار ـصكوك بقيمة 460 مليون دولار أمريكي لشهر واحد؛ 3.84 % لإصدار صكوك بقيمة 635 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ 3.82% لإصدار صكوك بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر؛ و 3.45% لإصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لـ 12 شهرا

جذب المزاد طلبًا قويًا من خلال شبكة الهيئة من الوكلاء الأساسيين، إضافة إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين في عدة ولايات قضائية، حيث سجل إجمالي العطاءات 2.915 مليار دولار أمريكي ونسبة تغطية متوسط العطاءات 2.24 مرة — ما يشير إلى استمرار الثقة في أدوات السيولة الإسلامية قصيرة الأجل عالية الجودة التي تقدمها المؤسسة.

وقال السيد محمد سفري شاهول حيمد، الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسرّنا أن نستهل عام 2026 بمزاد ناجح، مستندين إلى الزخم القوي الذي تحقق خلال عام 2025 الذي كان عامًا استثنائيًا من حيث الإنجازات القياسية. وتعكس المشاركة القوية والمستمرة عبر جميع آجال الاستحقاق ثقة السوق المتواصلة في صكوك المؤسسة القصيرة الأجل باعتبارها أدوات موثوقة وعالية الجودة لإدارة السيولة».

وأضاف: «وعلى الرغم من استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية وارتفاع مستويات العوائد، فقد حقق مزاد اليوم معدلات ربح تنافسية واستقطب طلبًا قويًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين. كما يؤكد حجم وعمق المشاركة مجددًا دور المؤسسة كمُصدِر موثوق ومتجاوب، ملتزم بتوفير صكوك قصيرة الأجل منتظمة ومهيكلة بشكل جيد، تلبي الاحتياجات المتطورة للسيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم مع دخولنا العام الجديد».

يؤكد التنفيذ الناجح لأول مزاد في عام 2026 استمرار أهمية ودور الهيئة في دعم النظام المالي الإسلامي العالمي، من خلال توفير أدوات سيولة موثوقة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعابرة للحدود، إلى جانب تعزيز الانضباط السوقي والشفافية والثقة.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الهيئة لإصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، والمصنّف بدرجة «A-1» من ستاندرد آند بورز (S&P) و**«F1» من فيتش للتصنيفات الائتمانية (Fitch Ratings)**. ويبلغ إجمالي قيمة صكوك الهيئة القائمة حاليًا 6.4 مليار دولار أمريكي.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

هاتف: +60(3) 2170 5000

فاكس: +60(3) 2170 5111

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

يرجى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات محدثة عن مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية:

تويتر: https://twitter.com/theiilm

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/theiilm

-انتهى-

#بياناتحكومية