اختتمت قطر للسياحة وVisit Qatar عام 2025 بأداء قوي وزخم استراتيجي متميز، مما رسخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رائدة على مدار العام. وقد بلغ إجمالي عدد الزوار 5.1 مليون زائر، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 3.7%، حيث استقبل شهر ديسمبر وحده أكثر من 674,000 زائر، بزيادة تقارب 16% مدفوعة باستضافة فعاليات دولية كبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

كما حقق قطاع الضيافة نمواً قوياً عبر كافة المؤشرات الرئيسية، حيث تم بيع 10.8 مليون ليلة فندقية، بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بعام 2024. وبلغ إجمالي إيرادات الإقامة 8.3 مليار ريال قطري، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 12%.

و تميز عام 2025 بتنفيذ متكامل شمل التسويق والشراكات والفعاليات؛ إذ تم تفعيل أكثر من 35 شراكة استراتيجية عالمية، مدعومة بأكثر من 95 حملة تسويقية متكاملة عبر 19 سوقاً دولياً. وقدمت "رزنامة قطر" أكثر من 600 فعالية، بينما استقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) أكثر من مليون زائر أعمال دولي، ونجح في تأمين 14 عطاءً دولياً لاستضافة فعاليات مقررة خلال عامي 2026 و2027. كما جاء اختيار الدوحة "عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2026" ليؤكد مجدداً على الريادة الإقليمية لدولة قطر.

ظل "التميز في الخدمة" أولوية قصوى، وتجلى ذلك في إطلاق برنامج "مذاق قطر"، حيث خضع ما يقارب 800 مطعم في جميع أنحاء الدولة للتقييم، وحصل نحو 150 منها على اعتماد "3 نجوم"، بالتزامن مع النمو المستمر لـ "دليل ميشلان - الدوحة".

تم تعزيز التمكين الرقمي والجاهزية التشغيلية من خلال منصة "هيّا"، التي عالجت ما يقارب مليون طلب تأشيرة إلكترونية، ودعمت الفعاليات الكبرى بأكثر من 1.1 مليون عملية مسح للتذاكر خلال كأس العرب، دون تسجيل أي انقطاعات جوهرية. كما شهدت سياحة الرحلات البحرية تقدماً ملحوظاً، مع جدولة 72 رحلة بحرية لموسم 2025-2026.

تضع هذه النتائج مجتمعة "قطر للسياحة" و"Visit Qatar" في موقع يتيح لهما المضي قدماً بثقة نحو عام 2026، مع التركيز على النمو المستدام، والتميز في الخدمة، وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

