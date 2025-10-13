أماني البناي:

دبي: تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 13-17 أكتوبر 2025. وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها أحدث ابتكاراتها الرقمية ومشروعاتها الذكية الهادفة إلى تطوير خدمات التعليم العالي، وتحسين تجربة الطلبة والأكاديميين ومؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب التقني والمهني. كما يشارك مجلس شباب الوزارة في جلسة حوارية رئيسية ضمن منصة YouthX؛ لبحث دور الشباب في تسخير التكنولوجيا والابتكار لدعم مسيرة التعليم العالي في الدولة.

ومن أبرز مشروعات الوزارة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الطلبة ومؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني: (خدمة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من داخل الدولة، ومدقق الذكاء الاصطناعي المعني بالتحقق من صحة الشهادات الصادرة من خارج الدولة، ضمن خدمة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتحسين رحلة الطالب من خلال محلل السجلات الأكاديمية، الذي يختص بالتحقق من السجل الأكاديمي الخاص بطلبة المرحلة الثانوية العامة ،حيث تقليص مدة الخدمة وضمان سلالة الإجراءات، لغايات القبول الوطني، وذلك ضمن خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة والبعثات الخارجية، والتي تتيح للطلبة التقديم على أكثر من جامعة أو كلية، إضافة إلى نظام التحقق بالذكاء الاصطناعي من خطابات القبول للمنح الدراسية، والتأكد من أن الجامعة معتمدة، وغيرها من بيانات القبول للمنح الدراسية، وذلك ضمن خدمة طلب بعثة دراسية).

وفي هذا الصدد أشارت سعادة أماني خالد البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة إلى أن مشاركة الوزارة في "جيتكس جلوبال" هذا العام تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ودعم مبادرات التطوير المؤسسي من خلال تبني أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير الخدمات الأكاديمية والبحثية ورفع كفاءتها، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وقالت سعادتها إن المشاركة الفاعلة لمجلس شباب الوزارة ضمن منصة YouthX تعكس حرص الوزارة على تمكين الشباب وإشراكهم في المبادرات التطويرية التي تقودها، وتوسيع دائرة الحوار حول مستقبل التعليم والتكنولوجيا.

وأضافت سعادة أماني البناي: "تركز مشاركتنا على إبراز ريادة الوزارة في مجالات الابتكار التقني والتميز الأكاديمي، من خلال استعراض آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الذكية، وتنظيم جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، بالتعاون مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي؛ لبحث كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء تجارب تعليمية أكثر مرونة وتميزاً."

وبالتعاون مع شركاء التعليم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المعرض أربع جلسات حوارية تخصصية تتناول عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها مستقبل التعليم الذكي، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الأكاديمية، وتحسين رحلة الطالب الجامعي باستخدام الحلول الرقمية المبتكرة، إلى جانب مناقشة التجارب الوطنية في دعم البحث العلمي واستشراف مستقبل التعليم العالي.

وتستضيف الجلسات نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات التعليم والعلوم المتقدمة؛ بهدف بحث سبل تعزيز التكامل بين الابتكار والبحث العلمي، وتفعيل النظام الوطني للبحث والتطوير، كمنصة داعمة للمبتكرين والباحثين في الدولة، ومناقشة تجارب استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

ويشارك مجلس شباب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حلقة نقاشية بعنوان "من الصف الدراسي إلى السحابة – تمكين الشباب بالتكنولوجيا" وذلك ضمن منصة YouthX ، بالشراكة مع مايكروسوفت و"إس إيه بي" (SAP) وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة "إلفيشن" Elevation، لبحث دور الشباب في قيادة التحول الرقمي في التعليم العالي، واستعراض الأدوات الرقمية والمبادرات التي تدعم تطوير مهاراتهم المستقبلية.

وتؤكد هذه المشاركة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببناء منظومة تعليمية ذكية ومستدامة، تمكن الشباب والطلبة من الإبداع والابتكار، وتواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والريادة التكنولوجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

