المبادرة تسهم في إحداث تحول في رحلة المستثمر عبر الاستفادة من الخدمات الحكومية المتكاملة والقنوات المتعددة المبتكرة لدعم نمو الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نسختها المطوّرة من منصة "استثمر في دبي"، التي يأتي تطويرها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إنشاء "النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات"، وعملاً بقرارات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المتعلقة باعتماد "مبادئ تسهيل رحلة المستثمر" وإطلاق "مبادرة القنوات المشتركة". جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة ضمن معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي يقام مركز دبي التجاري العالمي.

وتعتمد النسخة الجديدة سياسة خدمات 360، التي تدمج جميع الخدمات الحكومية الأساسية ضمن نافذة رقمية موحّدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشكّل هذه التحسينات خطوة نوعية تساعد على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في دبي وتبسيط رحلة المستثمر بالكامل، إضافة إلى دورها في تحقيق أحد المستهدفات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثّل في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال تعزيز الابتكار واعتماد الحلول الرقمية.

ومن شأن هذا التحديث الإسهام في تطوير مسارات الحوكمة الرقمية بدبي، فهو يُمكّن المستثمرين والشركات من إدارة كامل عمليات إصدار الرخص رقمياً، بما يدعم جميع أنواع الشركات والإجراءات القانونية ورخص الفروع، إلى جانب تقليص الإجراءات غير الضرورية وكذلك المعاملات الورقية. وفي إطار تطبيق سياسة خدمات 360، تعمل منصة "استثمر في دبي" على توحيد جميع التصاريح والموافقات الأساسية من عدة جهات حكومية رئيسية ضمن واجهة رقمية واحدة سهلة الاستخدام، وتشمل خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة دبي للطيران المدني، على أن تنضمّ جهات إضافية في المراحل المقبلة تعزيزاً لتكامل الخدمات الحكومية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إطلاق النسخة المطورة من منصة استثمر في دبي، وتقديم خدمات 360 المتكاملة يأتي في إطار المسيرة الريادية التي تقودها دبي نحو الارتقاء بالمعايير العالمية للخدمات الحكومية الرقمية، مسترشدين بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الملهمة لتوفير تجارب استثمارية تُعدّ الأكثر سلاسة وسهولةً في العالم، والمرتكزة على التعاون المثمر والبنّاء بين القطاعين العام والخاص. كما تؤكد هذه المبادرة النوعية التزامنا بالشفافية والكفاءة والابتكار، والعمل بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".

تواصل منصّة استثمر في دبي اليوم تأكيد أهميتها وحضورها المؤثر وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. فمنذ إطلاقها في عام 2021، تحوّلت المنصّة إلى عنصر أساسي في مسار دبي الاقتصادي، إذ استقطبت أكثر من 500 ألف مستخدم، وأسهمت في تسهيل إجراءات 1.3 مليون معاملة، وتأسيس 280,916 شركة جديدة. وشهد حجم إصدار التراخيص التجارية من خلال منصة "استثمر في دبي" ارتفاعاً يقارب ستة أضعاف، من 16,584 رخصة في العام 2021 إلى 95,543 رخصة في العام 2024، كما ارتفعت المعاملات من 31,383 معاملة إلى أكثر من 258,000 معاملة خلال الفترة ذاتها ، ما يعكس دورها الحيوي في دعم مجتمع الأعمال بدبي. ومن جهتها، انخفضت الفترة الزمنية اللازمة لمعالجة التراخيص والخدمات ذات الصلة من 14 يوماً في 2022 إلى يوم واحد فقط في 2025، ما أسهم في تعزيز مستويات رضا المستثمرين بنسبة 99% في الربع الأول من العام الجاري. وتتجه المنصة إلى زيادة معدّل اعتماد خدماتها من قبل المستخدمين ليرتفع من مستوياته الحالية البالغة 65% إلى 75% بحلول نهاية هذا العام، في توقّع يعكس الثقة المتنامية بالمنصة، ويؤكّد قدرتها على التوسع والنمو بسرعة قياسية.

ومع التحديث الجديد، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً محورياً من منصة استثمر في دبي، إذ يدعم العديد من الميزات المهمة مثل: الدردشة التفاعلية، وحجز الأسماء التجارية، والموافقات الآلية على التصاريح. كما تتوفر في المنصة خيارات دعم مُتاحة عبر مختلف قنوات التواصل، تتيح للمستخدمين الاستفادة من مساعدة شخصية وآمنة عبر جميع نقاط الاتصال، وتضمن أعلى درجات الشفافية والسرعة الكفيلة بتلبية احتياجات الشركات من مختلف الفئات والأحجام. وتشمل هذه الخيارات مركز اتصال بتقنية الفيديو، ونظام إدارة علاقات العملاء يتكامل مع منظومة الشركة، وقاعدة بيانات رقمية.

وترتبط المنصة، بوصفها جزءاً من مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة، بالجهات الحكومية والخاصة، لتقدّم نافذة رقمية موحّدة لإتمام التراخيص وعمليات التسجيل والدعم بعد إصدار الترخيص، إلى جانب توفير معلومات متكاملة لدعم رحلة المستثمر في دبي، وإصدار التراخيص الفورية لدعم إطلاق الشركات مباشرةً. ولا تقتصر مهمة المنصة على تسهيل الأعمال فحسب، بل تعمل على دمج الإجراءات التنظيمية في بوابة رقمية واحدة سهلة الاستخدام، بهدف إنشاء بيئة تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ما يجذب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم للمساهمة في دعم نمو اقتصاد دبي.

وتعرض مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري النسخة المطوّرة من منصة استثمر في دبي وخدمات 360 المتكاملة ضمن جناح هيئة دبي الرقمية في معرض جيتكس جلوبال 2025، داخل القاعة 17 في المنصة رقم H17-B10. ويقدم الجناح عروضاً توضيحية مباشرة حول كيفية استخدام المنصة لحجز أسماء الشركات بالذكاء الاصطناعي، والحصول على التصاريح تلقائياً، إضافة إلى تلقي الدعم عبر جميع القنوات، ومشاركة الإعلانات والتصريحات المشتركة من الشركاء الحكوميين. وتسلّط الجلسات الضوء على دور المنصة في مساعدة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة دبي عالمياً كنموذج مثالي للحوكمة الملائمة لبيئة الأعمال على مستوى العالم، بدءاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات.

ومن جانبه، قال سعادة راشد حسن السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة: “تؤكد استدامة تطوير باقات العمل في الدولة ومنها باقة "استثمر في دبي" حرص وتكامل جميع الجهات الاتحادية والمحلية، لإطلاق خدمات استباقية تعزز تجربة المتعاملين، في إطار متطلبات تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوجهات الحكومية لريادة الخدمات الحكومية في الإمارات، وفق نماذج رائدة للابتكار، تعزز واقع الخدمات وتعمل على إعادة تعريفها بناء على آفاق جديدة لخدمات المتعاملين، ومفهوم جديد للخدمات التي تستجيب لتطلعاتهم، وأولوياتهم".

وأوضح سعادته: “إن ريادة الخدمات الحكومية، ومخرجات برنامج تصفير البيروقراطية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات أفضل مكان للعيش والاستثمار في العالم، ورفع استقطاب الاستثمارات وأعداد الشركات الجديدة، كونها بيئة رائدة تحقق تجربة ملهمة للمستثمرين، وجميع فئات المتعاملين، كما تسهم في تعزيز مكانة الدولة في ريادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوجهاتها لدمج الذكاء الاصطناعي في كافة مفاصل سوق العمل.

من جانبه، أكد سعادة راشد نظر محمد رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، حرص الوزارة على ترسيخ نهج التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة منظومة الخدمات ويوحّد الجهود نحو تقديم تجربة حكومية رائدة ومتكاملة تُجسد معايير التميز في مجال الخدمات الحكومية وتلبّي تطلعات مختلف فئات المتعاملين، مشيرًا إلى أن الربط الرقمي مع منصة "استثمر في دبي" لتصديق المستندات التجارية يأتي انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، من خلال تبسيط الإجراءات القنصلية وتقليص الوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل رحلة المستثمرين وممارسة الأعمال في إمارة دبي ومختلف إمارات الدولة، فضلًا عن دعم الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم

وبهذه المناسبة، قال سعادة حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: "تؤكد مشاركة هيئة تنمية المجتمع في منصة استثمر في دبي الرؤية المتكاملة التي تنتهجها دبي في مسيرتها نحو التحول الرقمي، حيث تُسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته في مختلف المجالات.

"إن التحول الرقمي في دبي ليس مجرد تطوير تقني، بل هو رحلة إنسانية شاملة تضع الإنسان في قلب التجربة الحكومية، وتوفر له بيئة رقمية آمنة وواعية تمكّنه من التفاعل المسؤول والإيجابي مع التكنولوجيا، وتدعم رفاهه واستقراره".

"ومن خلال هذه الشراكة، تجدد الهيئة التزامها بدمج الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في المنظومة الرقمية، بما يضمن أن تبقى التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاه وجودة الحياة، ويُرسّخ مكانة دبي نموذجًا عالميًا في تحقيق التوازن بين التقدم التقني والسعادة المجتمعية".

وصرح سعادة سعود عبدالعزيز كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية بهيئة دبي للطيران المدني، قائلًا: "إن إطلاق النسخة المطوّرة من منصة 'استثمر في دبي' يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادة دبي نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار". وأضاف سعادته: "تُسهم هيئة دبي للطيران المدني بدور فاعل في تفعيل المنظومة الرقمية وإصدار تصاريح مزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران بشكل فوري، تحت مظلة رقمية موحدة، ما يسهم في تسهيل رحلة المستثمرين وتعزيز تنافسية دبي وريادتها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطيران.

وأشار كنكزار "إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية دبي الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التي من شأنها دعم النمو والاستثمار في قطاع الطيران، مؤكداً على أهمية الاستمرار في التطوير الرقمي لضمان تحقيق الريادة والابتكار في جميع المجالات".

وبدورها، قالت سلوى العديدي، مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: "حرصنا على تطوير المنصة ضمن رؤية رقمية شاملة ترتقي بآلية تفاعل المستثمرين مع الجهات الحكومية. كما نسعى إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي، وتخفيض تكاليفها، وكذلك الوقت المستغرق في إنجازها، من خلال دمج الخدمات المرتبطة بعدة جهات، وكذلك الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، وتقديم دعم متوافق مع مختلف القنوات، مما يشجع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الناشئة والمؤسسات العالمية على الاستثمار والتوسع في دبي بمنتهى الوضوح والثقة".

ويؤكّد التحديث الأخير للمنصة التزام دبي الراسخ بالتميز الرقمي، كما يمهدّ الطريق نحو اقتصاد رقمي متكامل يدعو الجهات المعنية العالمية، من مؤسسات تنظيمية ومستثمرين ومبتكرين، إلى الانضمام إلى دبي للمساهمة في رسم مستقبل بيئات الأعمال. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإرساء منظومة أعمال تتميز بالتنافسية والشفافية.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها والتزامها المطلق بالتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة للحكومة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من استقطاب أفضل المواهب والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دعم رؤية الإمارة لتصبح أفضل وجهة للزيارة والحياة والعمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما يميز دبي وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري:

تأسست مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وهي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي وتوفير بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تسعى المؤسسة إلى تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى خفض التكاليف، وتحسين إجراءات التسجيل، وتعزيز نمو الشركات الناشئة.

تعتبر المؤسسة الجهة المعنية الوحيدة للتأكد من الامتثال لجميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. كما تعمل المؤسسة على تحقيق هذه الأهداف من خلال إعداد الخطط والسياسات وأطر العمل الاستراتيجية الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري.

كما تتولى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري إدارة رخصة دبي الموحدة بالتعاون مع المناطق الحرة في الإمارة. وتهدف رخصة دبي الموحدة إلى تنفيذ الأعمال على نحوٍ أسهل وأسرع من خلال توفير آلية فريدة لتعريف المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

