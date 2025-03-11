الدوحة – قطر: تشارك وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في معرض العقارات الدولي"MIPIM 2025"، الحدث العقاري الرائد الذي يُقام في مدينة كان، فرنسا. تأتي هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على القطاع العقاري المزدهر في الدولة، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال جناح يمثل دولة قطر.

يوفر الجناح منصة تجمع كبار المطورين العقاريين، بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية (UDC) وشركة قطيفان للمشاريع بالمستثمرين والخبراء والمطورين العقاريين العالميين. يُبرز الجناح تطور القطاع العقاري، وأنظمته الملاءمة للأعمال، والمبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة لتعزيز جاذبية القطاع، ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في ديسمبر2024، بهدف دعم مكانة قطر كواجهة استثمارية رائدة من خلال تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030.

وفي هذا السياق، صرح الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلًا:

"توفر مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات MIPIM فرصةً مثاليةً للتواصل مع المستثمرين العالميين، واستعراض النمو المتسارع للقطاع العقاري في قطر، الذي من المتوقع أن يحافظ على نموه بمعدل سنوي يبلغ4.1% بحلول عام 2028. وفي ظل وجود إطار تنظيمي قوي، واقتصاد مستقر، وبنية تحتية متطورة، فإننا نتطلع إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ازدهار القطاع العقاري في الدولة."

من جانبه، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات): "يُعد المعرض الدولي للعقارات MIPIM 2025 منصةً مهمةً للتواصل مع رواد القطاع العقاري والمستثمرين الباحثين عن أسواق تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة. إن البيئة العقارية المتطورة في قطر، المدعومة بالتشريعات الحكومية والاقتصاد المزدهر، تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مُستدامة على المدى الطويل."

وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) ووكالة ترويج الاستثمار، للترويج لسوق التطوير العقاري في الدولة على المستوى العالمي، مؤكدًا أن هذا القطاع يوفر فرصًا استثمارية واعدة تعكس طموحات الدولة في تطويره.

وأضاف قائلاً: "إن مشاركتنا في معرض العقارات الدولي MIPIM 2025 تمثل فرصة قيّمة للترويج لجزيرة قطيفان الشمالية كوجهة سياحية عالمية، مع تسليط الضوء على مدينة مريال للألعاب المائية، التي تضم مجموعة متنوعة من معالم الجذب المشوقة، أبرزها برج التزلج المائي "الرق 1938" الحاصل على رقمين قياسين عالميين، إلى جانب عرض المشاريع المرموقة لشركائنا، ومنها المشروع السكني "Les Vagues" من مُصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والذي تطوره شركة "دار جلوبال"، بالإضافة إلى مشروع "ذا غروف" من تصميم المعمارية العالمية زُها حديد، الذي تطوره شركة جي إم جي العقارية."

وأختتم سعادته قائلاً: "تُعد هذه المشاركات ضرورية لاستكشاف آفاق جديدة للنمو من خلال بناء العلاقات وإقامة الشراكات التي تقدم حلولاً مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق والمجتمع."

من جانبه، صرّح السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، قائلًا: “بصفتها رائدة في قطاع التطوير العقاري في قطر، تفخر الشركة المتحدة للتنمية بعرض مشاريعها الرائدة في معرض العقارات الدولي 2025 بفرنسا. من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، تواصل الشركة وضع معايير جديدة في تطوير المدن، ويتجلى ذلك في إنجازاتها القياسية على جزيرتي اللؤلؤة وجيوان. إن التزامنا بالتميّز لا يقتصر على تعزيز المشهد العقاري في قطر فحسب، بل يرسّخ أيضًا مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة.”

نمو القطاع العقاري في قطر

شهد السوق العقاري في قطر نموًا ملحوظًا، ليصبح أحد أسرع القطاعات نموًا في البلاد، حيث سجل نموًا بنسبة 34% خلال الفترة من 2015 إلى 2023، إلى جانب زيادة بنسبة 50% في عدد تصاريح البناء الصادرة. ويعزز المشهد الاستثماري في قطر موقعها الاستراتيجي الذي يوفر اتصالا عالميًا، إلى جانب مميزات الإقامة العقارية الحصرية، واقتصاد قوي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 288 مليار دولار بحلول عام 2027. كما تسهم البيئة التنظيمية والاستثمار المستمر في البنية التحتية في زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين.

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

نُبذة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري

تسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية.

تعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها. كما تشرف على عمليات ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال،

وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري والتوعية بها.

-انتهى-

#بياناتحكومية