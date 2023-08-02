دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى مخيم الفضاء الصيفي لعام 2023. سيمتد المخيم على مدار أسبوعين، حيث سيكون فرصة أمام الأطفال المحبين للفضاء من سن 11 إلى 15 عامًا، للمشاركة في فعاليات مختلفة وورش عمل تفاعلية عن الفضاء والكواكب والأقمار الاصطناعية.

سينطلق مخيم الطالبات بداية من 7 حتى 10 أغسطس، وسيتبعه المخيم الخاص بالطلاب في الفترة من 14 حتى 17 أغسطس، على أن يمتد اليوم خلال المخيم بداية من 8:30 صباحًا وحتى 3:00 مساءً، وسيكون باللغة الإنجليزية.

سيشارك الطلاب، طوال أيام المخيم، في ورش عمل نظرية وعملية وأنشطة ومسابقات، وستضمن الفعاليات بناء مهمة فضائية، واستكشاف الفضاء باستخدام الطائرات بدون طيار، وفهم أساسيات هندسة الفضاء، وبناء مستكشف فضائي، وصنع قمر اصطناعي من طراز CubeSat، والمشاركة في تحدي من نوع خاص حول استكشاف الفضاء باستخدام الروبوتات.

يخضع المخيم لمتابعة عدد من المسؤولين بمركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من مديري المشاريع بالمركز، حيث يهدف المركز إلى تزويد الطلاب بمعلومات ونشاطات ملهمة ومحفزة للاهتمام بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وسيُقام المخيم داخل مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، حيث سيكون أمام المشاركين فرصة التعرف إلى أهم مشاريع المركز، والقيام بجولة تعريفية داخل المختبرات العلمية، لفهم المزيد من المعلومات حول مجال استكشاف الفضاء.

يُعتبر مخيم الفضاء الصيفي لعام 2023 جزءًا من مبادرة مستمرة لمركز محمد بن راشد للفضاء، والتي تهدف إلى إثارة اهتمام الطلاب بالتخصصات المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. يتماشى المخيم تمامًا مع الهدف الرئيس للمركز، الذي يتمثل في رعاية جيل جديد من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء، الذين سيساهمون بشكل كبير في نمو وتطور قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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