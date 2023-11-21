-أكثر من 1500 مشارك و60 خبيراً دولياً ومحلياً يشاركون في أول مؤتمر من نوعه حول زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية والطب التجديدي.

أبوظبي: شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة افتتاح مؤتمر "زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023 "في أبوظبي الذي ينظمه "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية" أحد المراكز التابعة لمجموعة "بيورهيلث".

والتقى سموه على هامش المؤتمر، فريق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وعدداً من المتحدثين الدوليين في المؤتمر بجانب خمسة متعافين من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومن ضمنهم أول مريض جرى علاجه بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ CART المصنعة محلياً في دولة الإمارات، والمتعافين الذين خضعوا لعملية زرع نخاع العظم لعلاج سرطان الدم و"مرض كرابي الوراثي" وسرطان الدم والتصلب المتعدد في المركز.

واطلع سموه على آخر مستجدات وإنجازات مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والمشاريع المستقبلية التي تختص بالخلايا الجذعية والطب التجديدي ومن أبرزها تجديد خلايا البنكرياس بالخلايا الجذعية واستخدام الخلايا الجذعية الدماغية لعلاج الأمراض العصبية والتركيز على التصلب المتعدد .. وأشاد سموه بجهود فريق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والدعم المتواصل الذي يحظى به المركز من قبل القيادة الرشيدة.

كما حضر الافتتاح.. معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ــ أبوظبي وفرحان مالك الرئيس التنفيذي لبيور هيلث وكبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومجموعة بيور هيلث، بجانب مسؤولين من قطاع الرعاية الصحية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثاً من كبار الأطباء والباحثين والعلماء من أكثر من 15 دولة ومنها الولايات المتحدة الأميركية واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية وغيرها، والذين بحثوا دفع الابتكار والتعاون في زراعة نخاع العظام والعلاج الخلوي والطب التجديدي خلال أكثر من 64 محاضرة علمية.. وذلك بحضور أكثر من 1500 متخصص في الرعاية الصحية.

يعد المؤتمر الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يجمع بين زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية والطب التجديدي ويدعم رؤية مركز أبوظبي للخلايا الجذعية نحو إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال الابتكار.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي رئيس المؤتمر المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "نتوجّه بالشكر للقيادة الرشيدة للاهتمام بالارتقاء بالقطاع الطبي في الدولة ودعم الابتكار في الرعاية الصحية كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لحضوره المؤتمر الذي شهد نقاشات عميقة ومهمة، وعرض تجاربنا وخبراتنا المُكتسبة من برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم التابع لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية".

وأضافت أن المؤتمر يمثل منصة مثالية للتواصل مع خبراء عالميين لاستكشاف أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال، والتي تعِد بنتائج إيجابية طويلة الأمد على حياة المرضى في دولة الإمارات والعالم.

وأشارت إلى أن الجلسات تضمنت موضوعات عديدة منها التحديات في علاج سرطان الدم الحاد والأمراض المناعية وأحدث التطورات في العلاج بالخلايا الجذعية والطب التجديدي، ووجهات نظر جديدة حول العلاج المناعي للسرطان، إضافة إلى أحدث العلاجات التي تستهدف الأمراض السرطانية ومنها علاجات "الخلايا الليمفاوية المتسللة للورم"، والعلاج بالخلايا المناعية المعدَّلة وراثيًا المعروفة بـCAR-T، وغيرها.

وقالت إن مثل هذه المؤتمرات العلمية تسهم في إحداث تقدم كبير في رعاية المرضى ونتائج العلاج عالمياً.. وكوننا مركزاً معتمداً للتميز في مجال زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم ورائدًا في العلاج والأبحاث بالخلايا الجذعية، يأتي المؤتمر جزءاً من مهمة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية تجاه المجتمع الطبي، حيث يوفر لهم منصة لتبادل المعرفة ومواصلة التعلم حول التطورات الطبية المحلية والعالمية.

من جهته قال الدكتور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: " إنه تماشياً مع أولويات القيادة الرشيدة.. فإن المركز يؤدي دوراً نشطاً في دفع عجلة التعليم الطبي والأبحاث على المستوى الإقليمي .. مشيداً بدعم قيادة الدولة للمركز والذي يسهم في مواصلة تحقيق خطوات واسعة على المستوى العالمي".

وأشار إلى أن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً من خلال استضافة شخصيات بارزة من عالم زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في أبوظبي لاستكشاف المستقبل الواعد للعلاج بالخلايا الجذعية، من خلال التقدم غير المسبوق في الطب وفتح السبل للأبحاث التي تغير حياة المرضى.

وأضاف أن المشاركين عملوا على دراسة حالات وأبحاث رائدة بما في ذلك تجارب مرضانا مثل تصنيع أول علاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ CAR-T في دولة الإمارات والأبحاث السريرية المستمرة التي يجريها مركز أبوظبي للخلايا لعلاج مرض التصلب المتعدد والسكري وغيرها، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى التقدم والابتكار في مجال علوم الخلايا الجذعية والأبحاث.

وأضاف قائلاً "نحن واثقون من أن المؤتمر سيساعد في تشكيل مستقبل زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي وإحداث فرق دائم في حياة المرضى في جميع أنحاء العالم."

ومن خلال تسليط الضوء على العلاج الخلوي وزراعة نخاع العظم، شارك مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أيضاً قصصاً تناولت رحلات المرضى نحو التعافي حيث شارك عبد الله روديل، أول مريض يتلقى العلاج بالرذاذ المشبّع بالخلايا UAECell19 خلال "جائحة كوفيد- 19"، قصته مع الأمل المتجدد، بينما تحدثت فاطمة حبوب عن قدرتها على المشي بصورة مستقلة بعد نجاح عملية زرع نخاع العظم لعلاج مرض التصلب المتعدد في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.. فيما كان عبد الرحمن الجابري أول مريض إماراتي يخضع لعملية زراعة نخاع العظم لعلاج سرطان الدم قبل بضع سنوات.. بينما تحدث والد فاطمة البالغة من العمر ثلاثة أشهر عن الصعاب قبل إجراء عملية زراعة نخاع العظم لعلاج مرض كرابي وهو مرض وراثي نادر للغاية. وأعرب الطفل مراد الحلبي، الذي تم تشخيصه بسرطان الدم للمرة الثانية، عن تفاؤله بعد أن أصبح أول مريض يخضع للعلاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ CAR-T في دولة الإمارات العربية المتحدة.. كما استضاف مؤتمر زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023 ، الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد، التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد (MS) .

وأعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في ختام مؤتمر زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023 .. تنظيم النسخة الثانية من الحدث يومي 26 و27 من شهر أكتوبر عام 2024.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية:

تأسس مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إحدى مؤسسات مجموعة بيورهيلث في الإمارات العربية المتحدة، في مارس 2019 لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الخدمات والعلاجات الطبية عالية التخصص، وهو مركز متخصص في تقديم أحدث العلاجات باستخدام الخلايا الجذعية والطب التجديدي وإجراء البحوث حول الخلايا الجذعية والعلاجات الخلوية. يحتضن المركز برنامج أبوظبي لزراعة النخاع العظمي (AD-BMT©) وهو أول برنامج شامل يقدم زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من دم المريض أو من دم متبرع للبالغين والأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020.

وقد تم اعتماد المركز كمركز للتميز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من قبل دائرة الصحة في أبوظبي حيث يقدم نموذجاً شاملاً للرعاية الطبية يشمل البحوث المتقدمة والتجارب السريرية والرعاية الطبية وإمكانيات التصنيع المخبري كما يضم مختبراً لمعالجة الخلايا ووحدة للعلاج الضوئي المناعي ووحدة لجمع الخلايا الجذعية وتخزينها ومختبر التصنيع الجيد (GMP)، وعيادات خارجية متخصصة ومستشفى متكامل. وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الفريدة من نوعها في المنطقة، وفريق من الأطباء المعروفين دولياً حيث يعملون جنباً إلى جنب مع الباحثين. وباعتباره أول مركز زراعة للخلايا الجذعية وأكثرها خبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حصل المركز على العديد من الاعترافات المرموقة العالمية والشراكات الاستراتيجية مما عزز مكانته كمركز للتميز.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم طول العمر، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط ​​العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشمل المجموعة أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية.

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" في أنحاء أبو ظبي والإمارات الشمالية من:

شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

رافد – أكبر مؤسسة مشتريات المجموعة للرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي ، تخدم مؤسسة الصحة والعافية

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