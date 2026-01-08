أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" والتي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم.

وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.34 مليار درهم إماراتي) من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية. وسيخصص الصندوق أولى هذه التمويلات بقيمة مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.67 مليار درهم إماراتي)، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 ولغاية 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.

وتهدف "منصة أبوظبي العالمية للمياه" إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية تُعزّز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً. كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يجسّد إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم توجّهات القيادة الرشيدة في التعامل مع مختلف القضايا التنموية العالمية الأكثر تأثيراً في حياة المجتمعات. كما يأتي إطلاق المنصة في إطار تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الجديدة للصندوق 2030 بالتركيز على دعم القطاعات الإنمائية ذات الأولوية. ومن خلال إطلاقنا "لمنصة أبوظبي العالمية للمياه" نؤكد التزامنا الفاعل تجاه المجتمع الدولي بدعم التحديات العالمية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، سعياً منا إلى استدامة موارده لتنعم الأجيال القادمة بحياة أفضل".

وأضاف سعادته: "ويسعدنا أن نعلن عن فتح الفرص أمام شركائنا المحليين والدوليين للمساهمة معنا في دعم مستهدفات "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، من خلال استقطاب تمويلات مشتركة، وعقد شراكات استراتيجية، وتبادل خبرات متنوعة، تدعم تسريع تبني الحلول والتقنيات المبتكرة التي تعزز من الأمن المائي وتمكّن الدول النامية من مواجهة مختلف التحديات المستقبلية".

بدورها، أفادت فاطمة عتيج المزروعي، المدير التنفيذي لمنصة أبوظبي العالمية للمياه، أن إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية "لمنصة أبوظبي العالمية للمياه" يعكس رؤية استباقية استندت إلى دراسات استراتيجية مكثفة ومقارنات معيارية دولية، أظهرت وجود تحديات تواجه الدول في قطاع المياه، مؤكدة أن السبيل الأمثل لضمان استدامة هذا المورد الحيوي يكمن في تكامل الجهود المحلية والدولية.

وأوضحت المزروعي أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الأنشطة الداعمة لتفعيل المنصة، بما يشمل توقيع اتفاقيات تعاون لتنفيذ وتطوير مشاريع تنموية واستثمارية نوعية في قطاع المياه، وتمويل المبادرات والبرامج المبتكرة التي تعزز الأمن المائي، إضافة إلى دعم الأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية التي يقودها الشباب، إقامة الندوات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه.

أدوات تمويل "منصة أبوظبي العالمية للمياه"

وتعتمد "منصة أبوظبي العالمية للمياه" التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية في تنفيذ أهدافها على توظيف مجموعة من أدوات التمويل المتنوعة والمبتكرة، تتضمن التمويل التنموي، وتمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، ودعم الصادرات الوطنية وتقديم الضمانات، إضافة إلى المساهمات الرأسمالية في الشركات، بما يوفّر مرونة في تصميم الحلول التمويلية وفق احتياجات المشاريع وأولويات الدول المستفيدة.

ويمثل إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" خطوة نوعية تضاف إلى السجل الحافل لمسيرة صندوق أبوظبي للتنمية، ويعكس حرصه على توسيع أثره العالمي في دعم مشاريع المياه حول العالم. كما يؤكد هذا الإطلاق التزام الصندوق الراسخ بالأمن المائي كأولوية تنموية هامة، بما يضمن استدامة الموارد المائية وبناء مستقبل أفضل لشعوب العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية