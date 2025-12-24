زار الوفد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واطلع على منظومة دعم البحث وريادة الأعمال

زيارة منطقة مليحة والمشاركة في مراسم إدراج موقع الفاية على قائمة التراث العالمي لليونسكو

رؤساء البعثات الأوروبية يزورون "بيت الحكمة" ويطّلعون على مرافقه وخدماته

شملت الزيارة "المنطقة الحرة بالشارقة"

استقبلت إمارة الشارقة وفداً رفيع المستوى من رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة (EUDEL)، وذلك في إطار زيارة رسمية استهدفت تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك بين إمارة الشارقة ودول الاتحاد الأوروبي ومدنها، وتسليط الضوء على التجربة التنموية للإمارة وما تقدمه من مبادرات نوعية في المجال الاقتصاد الإبداعي، والتعليم، والبحث والابتكار.



وكان في استقبال الوفد الشيخ ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية في فندق تشيدي البيت، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق تطوير الشراكات القائمة واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في بناء جسور تواصل فعّالة مع الشركاء الدوليين، ودعم مسارات العمل المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

وضم الوفد 17 سفيراً وممثلاً عن دول الاتحاد الأوروبي، وهم سعادة الدكتور أيتين بيرشتولد سفير جمهورية النمسا، وسعادة ميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص، وسعادة اندرس بيورن هانسن سفير مملكة الدنمارك، وسعادة ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية استونيا، وسعادة نيكولا نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة الكساندار شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا، وسعادة دانا جولدفينشا سفيرة جمهورية لاتفيا، وسعادة راموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا، وسعادة ماري آن ماركس القائم بالأعمال في سفارة دوقية لوكسمبورغ، وسعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا، وسعادة بوغدان أوكتافيان باديكا سفير جمهورية رومانيا، وسعادة نتاليا المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا، وسعادة اميليو بين جودوس السفير الجديد لمملكة إسبانيا. إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سعادة لوسي بيرجر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وحضور السيد إينيجو فبريل نائب رئيس البعثة، والسيد ساندور سيليكوفزكي رئيس قسم التجارة والعمليات.

علاقات راسخة وآفاق واسعة للتعاون

وفي تعليقه على الزيارة، قال الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية: "تعكس زيارة أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين لدائرة العلاقات الحكومية مكانة إمارة الشارقة وقوة علاقاتها الدولية الراسخة، وفي مقدمتها علاقاتها الممتدة مع دول الاتحاد الأوروبي، بما تقوم عليه من احترام متبادل ورؤية مشتركة للتعاون. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لما تفتحه من آفاق لتطوير الشراكات المستقبلية عبر قطاعات متعددة، انطلاقاً من تجربة الشارقة الناجحة في الثقافة والتعليم وبناء اقتصاد المعرفة، فنحن نتطلع إلى ترجمة هذا التواصل الحي إلى برامج ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ، تعزز التنسيق المؤسسي وتوسّع مجالات العمل المشترك، بما يخدم أولويات كافة الأطراف، ويحقق أثراً مستداماً للمجتمع والأجيال المقبلة".

زيارة وجهات الشارقة الثقافية والبحثية والاقتصادية

وشمل برنامج الزيارة، الذي امتد على يومين، سلسلة من المحطات الميدانية؛ حيث استُهلت الزيارة بحفل استقبال رسمي في فندق تشيدي البيت، تلاه توجه الوفد إلى منطقة مليحة للمشاركة في مراسم إدراج موقع الفاية على قائمة التراث العالمي لليونسكو ، قبل أن تُختتم فعاليات اليوم بمأدبة عشاء رسمية جمعت رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي.

وفي اليوم التالي، واصل الوفد برنامجه بزيارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للاطلاع على منظومة الإمارة الداعمة للبحث والتطوير وريادة الأعمال، كما عُقد اجتماع داخلي لرؤساء البعثات في "بيت الحكمة" أعقبه غداء رسمي. فيما تضمن ختام اليوم اجتماعاً وجولة في المنطقة الحرة بالشارقة للتعرف إلى بيئة الأعمال وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وتمثل الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات بين إمارة الشارقة ودول الاتحاد الأوروبي ومدنها، بما تعكسه من حرص متبادل على توسيع قنوات التواصل وتعميق التنسيق المؤسسي في الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما تؤكد الشارقة، من خلال هذا النوع من الزيارات رفيعة المستوى التزامها بدعم الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرة، بما يفتح آفاقاً أوسع لمبادرات مشتركة وشراكات نوعية تسهم في تحقيق أهداف التنمية لدى الجانبين.

-انتهى-