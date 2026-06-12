البرنامج يهدف لتمكين الطلاب المشاركين من مختلف مدارس دبي بأحدث الأدوات الذكية والتقنيات والمهارات المستقبلية وإعداد الجيل القادم من صناع المستقبل

البرنامج تضمن تحديات متنوعة من الأمم المتحدة وشركة "إكسبنسيو" التكنولوجية ومنصة "لفابل" للذكاء الاصطناعي

97% نسبة الزيادة في عدد الطلبات التي تلقتها هذه الدورة

65% نسبة النمو السنوية في عدد الطلبة المواطنين المشاركين في البرنامج

77% زيادة عدد الطلاب المتخرجين من البرنامج بالمقارنة مع العام الماضي

برنامج مجتمع المعرفة العالمي يضم أكثر من 5500 من الطلبة في أكثر من 500 مدينة

باب التسجيل في الدورة القادمة لبرنامج مجتمع المعرفة في دبي مفتوح حالياً

دبي، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختتام الدورة الثانية من برنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS Dubai) الذي يعتبر من أكبر البرامج العالمية لدعم الابتكار لدى طلاب المدارس وإعداد الأجيال القادمة من صناع المستقبل وتمكينهم بالمهارات والفرص اللازمة لصناعة المستقبل وقيادته وربط الشباب بالتقنيات الناشئة والتحديات الواقعية والفرص العالمية.

وشهد البرنامج هذا العام تخرّيج 160 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات بين سن 13 و17 عاماً، بزيادة قدرها 77% مقارنة بالدورة السابقة. وشهدت هذه الدورة زيادة بنسبة 97% في عدد المتقدمين ووصل عدد الطلاب الإماراتيين المشاركين هذا العام إلى 61 طالب وطالبة بزيادة قدرها 65% بالمقارنة مع العام الماضي. وينضمّ خريجو برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذين بلغ عددهم الإجمالي 250 خريجاً متميزاً في دفعتيه الأولى والثانية معاً، إلى مجتمع برنامج مجتمع المعرفة العالمي الذي يضم أكثر من 5500 من الطلبة في أكثر من 500 مدينة حول العالم.

وعمل الطلاب المشركون في برنامج مجتمع المعرفة في دبي على توظيف تقنيات مستقبلية ذكية في ابتكار حلول نوعية وعملية لتحديات تنافسية قدمتها منظمة الأمم المتحدة إلى جانب شركة "إكسبنسيو" المهتمة بتطوير الجيل التالي من التكنولوجيا البصرية القابلة للارتداء، ومنصة "لفابل" المتخصصة بتطوّير أدوات الذكاء الاصطناعي.

تحديات متنوعة

وركزت هذه التحديات على مجالات متنوعة مثل مستقبل التعلم، ومساعدة الرياضيين على التعافي باستخدام التقنيات البصرية، ودعم الإبداع التكنولوجي، وتصميم حلول مبتكرة للربط بين الأقمار الصناعية، وتسريع مستقبل السفر الجوي بسرعات تفوق سرعة الصوت، والتخزين الحي للبيانات الهجينة، وابتكارات الطاقة النظيفة، والاستشعار الحيوي بالأجهزة القابلة للارتداء لرصد أعراض الأمراض الباطنية، وتطبيقات الطب النانوي.

مهارات مستقبلية

ويهدف برنامج مجتمع المعرفة الذي يمتد لـ 10 أشهر إلى تمكين الطلاب المشاركين من مختلف مدارس دبي بأحدث الأدوات الذكية والتقنيات الناشئة والمهارات المستقبلية، وتدريبهم بشكل عملي في بيئة حيوية تحاكي أجواء العمل على تصميم وابتكار الحلول في المنظمات الدولية والشركات التكنولوجية ومراكز البحث والتطوير العالمية، وفتح باب الفرص أمامهم من خلال تسهيل التواصل والتفاعل مع شبكة عالمية واسعة من الموجّهين والخبراء والمختصين.

تمكين المبتكرين والمبدعين

وقالت علياء المر رئيسة قسم التحوّل والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم هذا البرنامج للعام الثاني للتوالي يعكس التزام المؤسسة بتعزيز شراكاتها المحلية والعالمية لتمكين المبتكرين والمبدعين الشباب وتشجيع مواهب المستقبل على ابتكار الحلول العملية للتحديات الملحّة باستخدام التقنيات الذكية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب ودعم البحث العلمي وتصميم القطاعات المستقبلية.

وأضافت: "شهد برنامج مجتمع المعرفة في دبي إقبالاً واسعاً من الطلاب للمشاركة في ابتكار حلول للتحديات العالمية بالاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا واستخداماتها الذكية في دلالة على أهمية دور هذا البرنامج كمنصة عالمية تشجع الإبداع وتدعم أصحاب المواهب الواعدة وتجعل منهم سفراء للابتكار والأثر الإيجابي في مجتمعاتهم".

وقال نافيد ناثو مؤسس برنامج مجتمع المعرفة العالمي: "عمل الطلاب المشاركون في البرنامج على تطوير حلول مبتكرة لعدد من التحديات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ والصحة والحوسبة المتقدمة. وسنواصل شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل من خلال هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا المشترك بالاستثمار في المواهب الشابة وإتاحة الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم في توظيف إلى التقنيات الناشئة، وإعداد الجيل القادم من المبتكرين وصناع المستقبل".

وبدوره قال ساهيل أرورا مدير برنامج مجتمع المعرفة في دبي: "شهدت دروة هذا العام حلولاً مميزة من الطلاب بدءاً من تصميم شبكات الأقمار الصناعية وإعادة تصور مستقبل الطاقة الشمسية، وصولاً إلى استكشاف علاجات الخلايا الجذعية لعلاج السرطان، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لتوفير فرص أوسع للشباب لتنمية مهاراتهم، وخوض تحديات هادفة، وتعزيز مساهمتهم في بناء المستقبل."

الجدير بالذكر أن المشاركة في الدورة القادمة لبرنامج مجتمع المعرفة في دبي متاحة الآن عبر الرابط الإلكتروني: www.dubaifuture.ae/tks-innovation-program

-انتهى-

#بياناتحكومية