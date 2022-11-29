الرياض: أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن توقيع اتفاقيات لإضافة 16 فندقاً عالمياً تتبع عدداً من العلامات التجارية الراقية، لتنضم إلى 16 علامة فندقية أخرى تم الإعلان عنها سابقاً، وبذلك يصل إجمالي عدد الفنادق المقرر إنشاؤها في الدرعية إلى 32 فندقاً ذات العلامات التجارية الأشهر على مستوى العالم، ومن المقرر افتتاح أول تلك الفنادق في عام 2023.

ويعد الاتفاق مع هذه العلامات التجارية الجديدة دليلاً على تسارع وتيرة الإنجاز الذي يشهده مشروع تطوير الدرعية، بوضع حجر الأساس والإعلان عن أصول عالمية المستوى سنوياً، بدايةً من عام 2022 حتى اكتماله. وفي إطار تحقيق هذا الهدف، أعلنت الدرعية مؤخرا عن افتتاح موقعين من أهم مواقعها؛ هما حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، والذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية في المملكة، باعتباره يمثل رمزاً للهوية السعودية، إضافة إلى مطل البجيري، وجهة الطعام الفاخرة في المملكة بإطلالته المباشرة على حي الطريف.

وسيتم إنشاء الفنادق الستة عشر الجديدة في منطقتين ضمن المخطط الرئيسي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، هما الدرعية ووادي صفار. حيث تقدم البنية التحتية للمرحلة الأولى من بناء الفنادق في الدرعية تصوراً منسجماً مع المناظر الطبيعية للبيئة المحلية وعناصر التصميم النجدي التقليدية، في حين تقدم المرحلة التالية للزوار تجربة تصميم نجدي أكثر تطوراً. وستشهد كلتا المرحلتين افتتاح مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة التي تتميز بتصميمها المتطور، ووسائل الراحة الفريدة.

وستشكل علامة "أنانتارا" ذات الجذور التايلاندية التي تمثل جزءا من فنادق "ماينور" نافذة على الوجهة من خلال الطابع الأصيل للضيافة التايلاندية المشهور عالميا والتي تقودها التجربة. ، فيما تسعى فنادق "كورينثيا" إلى البناء على إرثها الراسخ في مجال الضيافة وإسعاد زوار الدرعية بالخدمة والتصاميم المميزة في المرحلة الأولى. وستضم الدرعية كذلك "أديشن" من مجموعة فنادق "ماريوت" العالمية ذات النهج الفريد من نوعه للفنادق الفاخرة الفصل التالي في قصة نمط الحياة الفاخرة. وبدورها ستقدم فنادق "تاج" الشهيرة عالمياً مزيجا من الضيافة الهندية ذات المستوى الراقي.

أما فندق "لانغهام – الدرعية" فقد قطع وعدا بأن يأسر حواس نزلائه بأسلوب ضيافة راقية، تعكس الأناقة في التصميم والابتكار والخدمة المتميزة. وبدوره يؤكد كونراد هيلتون أن "والدورف أستوريا" هو أحد أعظم الفنادق، حيث سيقدم "والدورف أستوريا الدرعية" التزاماً قاطعاً بالخدمة الراقية، والتجارب الفريدة من نوعها، والخبرة العريضة في الطهي.

كذلك ستوفر الدرعية العديد من خيارات الفنادق الراقية التي تقدم للمسافرين خيارات مريحة ومناسبة أثناء إقامتهم. وستعمل فنادق "ون هوتيل" التي تتوافق تماما مع الطبيعة والبيئة المحيطة على أفضل ما في التصميم الفاخر المستدام ومستوى الخدمة الذي لا مثيل له. إضافة إلى ذلك سوف تضيف "فنادق ومنتجعات بيندري" لمسة فاخرة لثقافة المنطقة، وتقدم خدمة أصيلة مصمّمة خصيصا للمسافرين الذين يحملون ثقافة واسعة بعالم اليوم. أما فندق "تري هاوس" فسوف يضيف لنزلائه تجربة حياة مفعمة بالراحة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المخطط الرئيسي للضيافة في الدرعية العديد من الخيارات الفندقية الراقية، بما في ذلك فندق "حياة بليس" الذي يجمع بين الأناقة والابتكار ووسائل الراحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليصنع تجربة سهلة لتنقًل الزوار؛ فيما يمثّل فندق "موكسي" التابع لماريوت الدولية علامة تجارية فندقية بأسعار معقولة. وبدورها ستضيف العلامة التجارية "راديسون ريد" التابعة لمجموعة فنادق راديسون لمسة مفعمة بالمرح على شعارها التقليدي "الاستعداد للإلهام".

ويمتاز وادي صفار بجماله الطبيعي، ويمثل وجهة زاخرةً بالتراث والثقافة، ويمتد على مساحة 60 كيلو مترا مربعا مليئة بالمناظر الطبيعية. ليستقبل الموقع العديد من العلامات التجارية الفندقية المرموقة، منها "مجموعة فاينا" عبر مشروع عالمي مع مجموعة "أكور" المتخصصة في الضيافة؛ وسيركز فندق "فاينا" على إيجاد بيئة شاملة فريدة من نوعها ترتكز على التجارب الثقافية في وادي صفار. وبدورها ستوفر "فنادق ومنتجعات مونتاج" الأناقة والراحة، والشعور الفريد بطبيعة المكان، وتجارب الطهي، والمنتجعات الصحية، والنمط المميز للحياة.

وسيظهر فندق "ذا شيدي" التابع لمجموعة فنادق "جي إتش إم" الأناقة والأصالة المتناغمة مع الثقافة المحلية لإضفاء تجربة إقامة لا تنسى، فيما تمتاز منتجعات "ويل هيلث ريتريت" بأنها مخصّصة لتحسين صحة الناس ورفاههم، فهي تركز على البساطة والأصالة والاستدامة باعتبارها جوهر علامتها التجارية.

وتعليقا على انضمام الفنادق الجديدة لقائمة وحدات الضيافة المتميزة في الدرعية، قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية "يغمرنا الحماس لتعزيز مكانة الدرعية كمركز تاريخي وثقافي للمملكة، وذلك باستقطاب العلامات الفندقية العالمية الراقية لتقديم مجموعة فريدة من خدمات الضيافة عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية. وأضاف: إن افتتاح هذه الفنادق يؤكد جدية وعدنا المستمر بتحويل الدرعية إلى إحدى أعظم الوجهات العالمية".

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