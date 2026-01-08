سعيد العطر:

استضافة أكثر من 150 من القادة التنفيذيين والخبراء العالميين يعكس ريادة القمة ونجاحها في قيادة التحولات الكبرى في اقتصاد صناعة المحتوى

القمة تلعب دوراً حيوياً في فتح آفاق جديدة أمام اقتصاد متسارع النمو لصناعة المحتوى

الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لتشكيل مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ومختبراً مفتوحاً للأفكار والابتكارات في مختلف جوانب هذا القطاع.

تستضيف النسخة الرابعة من قمة المليار متابع مسؤولي منصات التواصل الاجتماعي: Meta، YouTube، Snapchat، TikTok، X، Google، Canva ، Twitch، Havas ، و Brandripplr

أبرز المتحدثين خلال القمة من الرؤساء التنفيذيين:

جيم إي. لي رئيس كرانش لابس وقناة مارك روبر على يوتيوب يحظى بأكثر من 90 مليون متابع

كاتارينا لينك الرئيسة التنفيذية لـ " Pulse & Business Insider Africa " تقود شبكة إعلامية تصل إلى أكثر من 70 مليون شخص

ستيف نوري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ " GenAI Works " من أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي يتابعه أكثر من 12 مليون شخص

تيموثي سالمون رئيس " CatFace " يرسم ملامح مسلسلات المستقبل ويتابعه أكثر من 34 مليون شخص

شيلي زاليس المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ "ذا فيميل كوتينت" تحظى بأكثر من 7 ملايين متابع وتبرز في القمة كصوتٍ عالمي يقود حضور المرأة في المشهد الإعلامي

مسارات تبحثها العقول القيادية لتعزيز نمو القطاع:

رؤى إيجابية حول تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنسانية لتمكين المجتمعات

توسيع نطاق شركات الإبداع وأساليب تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

دور الإعلام الرقمي في تمكين الشباب وربط الثقافة والرياضة بالأعمال

صناعة المحتوى الترفيهي بتجارب غامرة تسحر جمهور السينما والرسوم المتحركة والألعاب

كيف يمكن لقصص النساء الرائدات أن تكون شرارة إلهام للعالم في صياغة مستقبل صناعة المحتوى

الإمارات العربية المتحدة، دبي: ترسخ قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، مكانتها في رسم ملامح هذا القطاع، من خلال استضافة نسختها الرابعة لأكثر من 150 من أهم الرؤساء التنفيذيين والخبراء الذين يقودون الشركات العملاقة وصناعة القرار في مجالات التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد.

وعلى مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 تفتح القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، أبواباً جديدة أمام اقتصاد صناعة المحتوى، عبر الفضاء النابض بالحوار التفاعلي الذي يشارك فيه الرؤساء التنفيذيون الذين يحظون بملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الجلسات الاستثنائية التي يتحدث فيها هؤلاء القادة عن تجاربهم الملهمة في قيادة الشركات الكبرى وتأسيس الشركات الناشئة التي وصلت إلى العالمية

وتهدف قمة المليار متابع عبر استضافتها لهذا العدد الكبير من العقول القيادية في مكان واحد، إلى تعزيز دورها كأكبر منصة لاستكشاف فرص واتجاهات الاستثمار في صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وإطلاق أفكار جديدة قادرة على إحداث نقلات نوعية في مسار الابتكار والإبداع في هذا القطاع الذي بات اليوم أحد أعمدة الاقتصاد العالمي.

ريادة في قيادة التحولات

وأكد سعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن استضافة قمة المليار متابع لأكثر من 150 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين يعكس ريادة القمة ونجاحها في قيادة التحولات الكبرى في اقتصاد صناعة المحتوى، ويرسخ دورها كمنصة عالمية تجمع أبرز العقول وصنّاع القرار في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد، حيث توفر القمة من خلال هذا الملتقى العالمي لأبرز القادة التنفيذيين بيئة محفزة للابتكار، وتطوير منظومة متكاملة تدعم المواهب وتفتح آفاقاً جديدة أمام اقتصاد متسارع النمو لصناعة المحتوى.

وقال سعادته: " تؤكد القمة من خلال أجندة فعالياتها الثرية والمتنوعة، ومشاركة نخبة واسعة من القادة العالميين وصناع المحتوى والمبتكرين في هذا المجال الواعد أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لتشكيل مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ومختبراً مفتوحاً للأفكار والابتكارات في مختلف جوانب هذا القطاع، ونحن ماضون في دعم كل مبادرة تسهم في بناء اقتصاد محتوى أكثر تأثيراً واستدامة، وتمنح الشباب والمبدعين منصة عالمية لاستثمار طاقاتهم وصناعة قصص تلهم العالم ومحتوى هادف يفيد مجتمعاتهم".

وأضاف: "تأتي القمة هذا العام لتشكل نقطة التقاء بين الإبداع والتكنولوجيا والاقتصاد، حيث نعمل من خلالها على استشراف تطورات صناعة المحتوى، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي كقوة إنسانية قادرة على تمكين المجتمعات، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، ودعم مسارات التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما تسهم القمة في بناء جسور جديدة بين الإعلام الرقمي والشباب والثقافة والرياضة، بما يعزز حضور المحتوى الهادف ويمنح صناعته بعداً تنموياً مؤثراً".

مسؤولو منصات التواصل

وتستضيف النسخة الرابعة من قمة المليار متابع مسؤولي منصات التواصل الاجتماعي، يتقدمهم فارس عقاد المدير الإقليمي لشركة "Meta" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطارق أمين المدير الإقليمي لـ"YouTube" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وحسين فريجة نائب الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في "Snapchat"، ودانيال كلانسي الرئيس التنفيذي في "Twitch"، وكندة إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب ووسط آسيا في "TikTok"، ودانا طاهر المدير العام لشركة "Havas"، وتاناز ديزادجي الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ "Brandripplr"، وأنطوان كايروني المدير الإقليمي لمنصة "X" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خبراء صناعة المحتوى

ويشارك في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أيضاً أهم خبراء قطاع صناعة المحتوى في العالم، يتقدمهم جون جووس الرئيس التنفيذي في The Lighthouse - أول حرم جامعي من نوعه لصناع المحتوى المبدعين، وبياو أفريل مدير تنفيذي في الإعلام الرقمي وخبير في تسويق المنتجات التجارية ومستشار مجالس إدارة بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في بناء وقيادة مؤسسات مثل جوجل، يوتيوب، ميتا، تيك توك، إم إس جي سفير، وسي بي إس، وأحمد إقبال رئيس "Canva" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير منتجات الذكاء الاصطناعي، وجيريمي بوايسينو رائد الأعمال الفرنسي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Favikon، منصة التسويق لصناع المحتوى المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأوسكار هوجلاند الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة (Epidemic Sound) وهي شركة ترخيص موسيقي مقرها السويد، وهي المزود رقم واحد للموسيقى لمجموعة واسعة من أشهر صناع المحتوى في العالم.

كما يشارك دان جيرمين المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو علامة (Google) التجارية في لندن، ومينا ميخائيل الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة (Human Voice Over - HVO) وهي شركة دبلجة تركز على صناع المحتوى المبدعين، تأسست في عام 2022، وتساعد مستخدمي اليوتيوب على التوسع إلى لغات وأسواق عالمية جديدة من خلال الدبلجة عالية الجودة التي يقوم بها البشر.

وتستضيف الدورة الرابعة، الدكتورة كاترين غابرييل كيند الخبيرة العالمية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة الكمية وهي واحدة من 18 خبيرًا على مستوى العالم تم اختيارهم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لمجلسه العالمي المستقبلي للبيانات، وجيمي فان ليوين المؤسس لوكالة (Absolutely AI) وهي وكالة إبداعية للذكاء الاصطناعي التوليدي، تطور صورًا وفيديوهات ومحتوى يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد حصلت مؤخرًا على جائزة "وكالة الذكاء الاصطناعي العالمية للعام 2025".

كما تستضيف القمة ديلان هيوي رائد الأعمال من جيل زد، وصانع محتوى، وموسيقي، ومتحدث، ومؤسس (REACH)، أول وأكبر ناد جامعي متخصص لصناع المحتوى، بدأ في جامعة جنوب كاليفورنيا وتوسعت منذ ذلك الحين لتشمل أكثر من 100 جامعة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد فتال المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة (Alfan)، وهي منصة التسويق التي يتعامل معها أكثر من 40 ألف صانع محتوى ومؤثر وعلامة تجارية عالمية، والتي توفر أفضل الأدوات والحلول لمساعدة صناع المحتوى على إدارة وتنمية أعمالهم بفعالية.

ويشارك في الدورة الرابعة أيضاً، لوكاس كولمان الرئيس التنفيذي لدى (Lunar X) وهي شركة إعلام عالمية مستقبلية، تأسست في عام 2021 ومقرها لندن، وفيرا سليفينيسكا مؤسسة شركة (AIR Media-Tech) وهي شركة تركز على صناع المحتوى، وتتعاون مع أفضل العلامات التجارية العالمية لصناع المحتوى المبدعين، ولورا إيدوارد الرئيس التنفيذي لشركة فيرال تالينت آند وايلد، المتخصصة في توسيع نطاق محتوى صناع المحتوى ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث التلفزيوني عبر الإنترنت.

كما يشارك في النسخة الرابعة، جيمس رايت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة HAVAS PR، وجيفري هاوسنبولد الرئيس التنفيذي التنفيذي لشركة Beast Industries، وفيشن لاخياني المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “MindValley” المنصة التعليمية المبتكرة، وبيدرو بينا نائب رئيس YouTube في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولبنى مبيض رئيس قسم الثقافة والبرامج في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة آبل.

وتسجل النسخة الرابعة مشاركة بن أكوت مدير التسويق الأول في شركة Feastables وهو رائد أعمال ومدير تنفيذي للنمو ومؤسس علامات تجارية استهلاكية وإلكترونية على الإنترنت، بخبرات تمتد لأكثر من أكثر من 26 عاماً، وجاكيز قيصر منتج فعاليات ومدير برمجة لـ (VidCon International)، مع خبرة في إدارة وحجز وبرمجة بعض أكثر المواهب والمتحدثين إثارة وشهرة في العالم، وساندر ووبين مؤسس (Evolving AI)، أكبر مجتمع للذكاء الاصطناعي في العالم ويضم أكثر من 4 ملايين متابع عبر الإنترنت)، وبرينت واينستاين القائد الرئيسي لدى وكالة الفنانين المبدعين سي إيه إيه، (Creative Artists Agency - CAA) وهو مسؤول عن مبادرات الإعلام الرقمي، والبودكاست، والألعاب، ومشاريع أعمال صناع المحتوى الموهوبين، والمتحدثين، والبيانات.

وتستضيف النسخة الرابعة من القمة جيم إي. لي رئيس كرانش لابس وقناة مارك روبر على يوتيوب، اللتين تعتبران من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال العلوم، ويحظى بأكثر من 90 مليون متابع، على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد استطاع جيم إي. لي أن يحول فكرةً ريادية إلى شركة دولية مربحة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تبيع الشركة ملايين المنتجات عبر العالم سنوياً، وتصل الشركة إلى أكثر من 100 مليون شخص شهريًا من خلال مقاطع فيديو تُعرض فيها منتجاتها الأصلية. وكان جيم إي. لي قد بنى سابقاً شراكاتٍ وأسس لمنتجاتٍ في جوجل، واستثمر في صندوق استثمار خاص بقيمة 600 مليون دولار، وقاد عمليات استحواذ في سيسكو.

ويتحدث جيم إي. لي خلال القمة عن توسيع نطاق شركات الإبداع، وأساليب تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكيفية ابتكار منتجات ملائمة للسوق.

ربط الثقافة والرياضة بالأعمال

وتستضيف القمة كاتارينا لينك الرئيسة التنفيذية لـ " Pulse & Business Insider Africa"، حيث تقود كاتارينا لينك هذه الشبكة الإعلامية التي تعمل على تشكيل كيفية تواصل شباب أفريقيا مع الثقافة والرياضة والأعمال، وتصل إلى أكثر من 70 مليون شخص، عبر تقديمها قصصاً تعكس الإبداع والطموح والمجتمع. وشاركت كاتارينا لينك في تأسيس "ODAN Lab"، وهو مساحة فنية للمبدعين الناشئين. كما أنها عضو في مجلس إدارة الرابطة الدولية لوسائل الإعلام الإخبارية "INMA".

وتتحدث كاتارينا لينك في القمة عن دور الإعلام الرقمي في تمكين الشباب وصناعة محتوى يعبّر عن طموحاتهم، مع التركيز على كيفية تحويل المنصات الإعلامية إلى فضاءات للإبداع والابتكار، وربط الثقافة والرياضة بالأعمال.

الذكاء الاصطناعي قوة إنسانية

وتستضيف القمة ستيف نوري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "GenAI Works"، وهو خبير تكنولوجيا معلومات واتصالات أسترالي وقائد بارز في مجال علوم البيانات غيّر نظرة العالم للذكاء الاصطناعي، ويعتبر واحداً من أفضل 10 خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويُعد ستيف متحدثًا رئيسيًا ومؤثرًا تقنيًا واسع الانتشار، يتابعه أكثر من 12 مليون شخص. ويشارك ويساهم بنشاط في مجلس فوربس للتكنولوجيا، ورابطة آلات الحوسبة، وهارفارد بيزنس ريفيو، والعديد من المنظمات المرموقة الأخرى. كما أنه مؤسس AI4Diversity، ويقود ستيف مبادرة عالمية غير ربحية لإشراك المجتمعات المتنوعة وتثقيفها حول الذكاء الاصطناعي وأهمية تطبيقه المسؤول. وسيقدم ستيف نوري خلال القمة رؤيته حول مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تتحول من مجرد أدوات تقنية إلى قوة إنسانية قادرة على تعزيز التنوع والشمولية وتمكين المجتمعات.

تجارب غامرة تأسر الجمهور

كما تستضيف قمة المليار متابع تيموثي سالمون رئيس " CatFace"، والذي يتابعه أكثر من 34 مليون شخص، وكان تيموثي الركيزة الأساسيةً في "CatFace/Aphmau " لأكثر من ست سنوات، حيث ساهم كمصور سينمائي في رسم ملامح مسلسلاتها الرائدة، مثل MyStreet الموسم السادس وMy Inner Demons، وساهم في نمو الشركة ووصولها إلى فريق عمل مزدهر يضم أكثر من 90 موظفًا. يتولى تيموثي حاليًا قيادة أقسام الإنتاج والسلع والرسوم المتحركة والألعاب، وتدعم قيادته رؤيةً مستقبليةً طموحةً، حيث يمزج بين الإبداع والابتكار لتقديم تجارب آسرة للجماهير حول العالم. ويجعله شغفه برواية القصص وموهبته في بناء فرق عمل ديناميكية حجر الزاوية في نجاح CatFace المستمر.

ويأخذ تيموثي سالمون جمهور القمة في رحلة مشوّقة داخل عالم صناعة المحتوى الترفيهي، حيث يكشف كيف تتحول القصص إلى عوالم حيّة تنبض بالإبداع عبر السينما والرسوم المتحركة والألعاب. وسيطرح رؤيته حول بناء تجارب غامرة تسحر الجماهير وتعيد تعريف العلاقة بين المبدع والمتلقي، ليكون المستقبل للمحتوى الذي يلامس الخيال ويصنع واقعاً جديداً.

صوت المرأة والتغيير

وتشاترك في القمة، شيلي زاليس المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فيميل كوتينت"، والتي تحظى بأكثر من 7 ملايين متابع، وهي رئيسة تنفيذية متفردة، ورائدة أعمال، ومناصرة عالمية للمرأة في مكان العمل. شاركت ثلاث مرات في حركات عالمية لإحداث التغيير، وكانت رائدة في مجال البحث الإلكتروني قبل أن تبيع شركتها لشركة "إبسوس" مقابل 80 مليون دولار؛ وشاركت في تأسيس مبادرة "#SeeHer"، وهي مبادرة رائدة لضمان تصوير دقيق للمرأة في وسائل الإعلام؛ وأسست "ذا فيميل كوتينت"، المعروفة بامتلاكها أكبر مجتمع عالمي للنساء في مجال الأعمال. تُعتبر زاليس من بين أفضل 20 شخصية مؤثرة عالميًا على موقع لينكدإن، وهي قائدة فكرية مؤثرة، كما أنها من المساهمين البارزين في مجلات تايم وفوربس و"IMD". حصلت على العديدة من الجوائز منها جائزة "ماتريكس" من "نيويورك للنساء في مجال الاتصالات"، وقائمة "القادة العالميين الخمسين"، وجائزة "أسطورة الصناعة" من "نادي الإعلانات".

وتبرز شيلي في القمة، كصوتٍ عالمي يقود حركة التغيير، لتكشف كيف يمكن للمرأة أن تحول حضورها في المشهد الإعلامي إلى قوة محركة لاقتصاد صناعة المحتوى، وستطرح رؤيتها حول كيف يمكن لقصص النساء أن تكون شرارة تلهم العالم لصياغة مستقبل الإبداع.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، وتشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com

