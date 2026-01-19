رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تحقيق أداء قياسي لقطاع السياحة، حيث استقبلت الإمارة 1.35 مليون زائر في عام 2025 بزيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي، إضافة إلى نمو عائدات السياحة بنسبة 12٪.

وتعليقاً على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارة، قالت فيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "كان عام 2025 استثنائياً لرأس الخيمة، فبينما شهدت الإمارة نمواً كبيراً في أعداد الزوار، قمنا أيضاً بتعزيز تجاربنا السياحية من خلال تقديم مجموعة مميزة من الفعاليات وافتتاح مشاريع فندقية جديدة وتوقيع شراكات متنوعة. ومع تطلعنا إلى عام 2030، فإننا نواصل التزامنا بتطوير قطاع السياحة وتحقيق قيمة مستمرة للزوار والمستثمرين والمجتمع".

وساهم في تحقيق هذه النتائج القياسية مجموعة من الإنجازات البارزة في مجالات الفعاليات والبنية التحتية والاستثمار والشراكات والاستدامة. وفيما يلي أهم إنجازات رأس الخيمة في عام 2025:

تحقيق أداء قوي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك منطقة رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة والهند والصين وأوروبا الوسطى والشرقية، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار القادمين من رومانيا وبولندا وأوزبكستان وبيلاروسيا، بفضل تعزيز الربط الجوي عبر الرحلات المباشرة.

ارتفاع إيرادات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بنسبة تزيد عن 25%.

تعيين إدارة بارزة بانضمام فيليبا هاريسون في منصب الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في أغسطس 2025.

افتتاح فنادق فاخرة والإعلان عن عدة مشاريع فندقية أخرى تشمل علامات عالمية مرموقة مثل جانو وفور سيزونز وفيرمونت وتاج وإن إتش كوليكشن، دعماً لهدف الإمارة المتمثل في مضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030.

الإعلان عن مشاريع تطوير مجموعة من الوجهات الرئيسية تشمل "شاطئ مرجان" و"راك سنترال"، ما يعزز المجتمعات المتكاملة متعددة الاستخدامات ذات الطموحات التنموية العالية، إضافة إلى تحقيق تقدم إنشائي بارز في مشروع "وين جزيرة المرجان".

توسيع مجموعة الفعاليات المميزة، بما في ذلك نصف ماراثون رأس الخيمة وطواف الإمارات ومهرجان فن رأس الخيمة ومؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" وتحدي المسير الجبلي "هايلاندر".

تعزيز البنية التحتية للطيران، من خلال خطط لإنشاء مبنى مخصص لكبار الزوار وحظائر للطائرات الخاصة في مطار رأس الخيمة الدولي.

عقد شراكات استراتيجية مع شبكتي السفر "فيرتوسو" و"سيرينديبيانز"، والمنصة الإعلامية التابعة لشركة هواوي، إلى جانب منصات الحجز الإلكتروني الكبرى في الصين والمملكة العربية السعودية.

تبني نهج الوجهة السياحية التي تركز على بناء التواصل المجتمعي مع إطلاق تطبيق BeRAK لتعزيز تفاعل الكوادر العاملة في قطاع السياحة وتنظيم حفل توزيع جوائز التميز السياحي الأول تكريماً للابتكار والتميز في قطاع السياحة.

تعزيز النمو في الأسواق والقطاعات الرئيسية

سجلت الإمارة نمواً قوياً في كل من الأسواق المحلية (+7%) والأسواق الدولية الرئيسية، مع زيادة في عدد الزوار القادمين من الهند (+14%) والصين (+19%) والمملكة المتحدة (+10%) وروسيا (+20%). كما ساهم تعزيز الربط الجوي عبر الرحلات المباشرة في تحقيق نمو ملحوظ في عدد الزوار من رومانيا (+41%) وبولندا (+22%) وأوزبكستان (+19%) وبيلاروسيا (+26%).

إضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بنسبة 25% في عام 2025، مدفوعة بحفلات الزفاف الفاخرة والمؤتمرات الدولية ورحلات الحوافز. وواصل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في رأس الخيمة بتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي صاعد لفعاليات الأعمال والرحلات الجماعية.

قيادة جديدة للمرحلة القادمة

يمثل تعيين فيليبا هاريسون في منصب الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بداية حقبة جديدة في مسيرة الإمارة السياحية، بفضل خبرتها الواسعة في قيادة الاستراتيجية السياحية الوطنية في هيئة السياحة الأسترالية. ويعزز تعيينها التزام رأس الخيمة بتحقيق مستويات استثنائية من النمو ودعم طموح الإمارة في استقطاب ما يزيد عن 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

تحقيق نمو كبير في قطاع الضيافة الفاخرة

واصلت رأس الخيمة تنويع مرافق الضيافة خلال عام 2025 بافتتاح فندق روڤ جزيرة المرجان وفندق ومنتجع سو/ رأس الخيمة التابع لمجموعة أكور للعلامات التجارية الفاخرة. وأسهم المشروعان في إضافة تجارب إقامة شاطئية حديثة تعزز جاذبية الإمارة أمام شرائح متنوعة من الزوار.

وتعززت خطة التطوير بشكل أكبر مع الإعلان عن عدد من المشاريع الكبرى التابعة لعلامات تجارية عالمية فاخرة بما في ذلك جانو وفور سيزونز وفيرمونت وتاج وإن إتش كوليكشن، ما يدعم هدف رأس الخيمة المتمثل في مضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030. وتعكس هذه الاستثمارات الثقة المتزايدة بين قادة قطاع الضيافة العالميين في الإمكانات السياحية للإمارة على المدى الطويل.

وخلال عام 2025 حقق منتجع وين جزيرة المرجان، أول منتجع متكامل في الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً مهماً في أعمال البناء، حيث بلغ ارتفاع برجه المكون من 70 طابقاً 283 متراً، حيث يتوقع أصبح أطول مبنى في الإمارة. وقد دخل المشروع الآن مرحلته التالية من التشطيبات الداخلية واستكمال الواجهة. وعند افتتاحه في عام 2027، سيضم هذا المنتجع السياحي الفاخر الذي تبلغ تكلفته 5.1 مليار دولار أمريكي، 1,530 غرفة وجناحاً و22 مطعماً ومقهى ومسرحاً ومتاجر فاخرة ومرسى لليخوت. ويُتوقع أن يوفر المنتجع أكثر من 9,000 فرصة عمل مع زيادة أعداد الزوار الدوليين إلى رأس الخيمة، ما يعزز مكانتها العالمية كوجهة راقية.

تطوير شامل واستثمارات في البنية التحتية

تسهم المجموعة الجديدة من المشاريع التطويرية المتكاملة في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى للعيش والاستثمار والزيارة. وشهد عام 2025 الكشف عن مشروع شاطئ مرجان الذي يعد أضخم مشروع تطويري على شاطئ البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد المشروع على مساحة 85 مليون قدم مربع، ويتضمن 12,000 غرفة فندقية و22,000 وحدة سكنية، مع الالتزام بالتصميم الحضري الذي يراعي الاستدامة من خلال تخصيص 30% من مساحته للمساحات الخضراء المفتوحة. وفي الوقت نفسه، تم تحقيق إنجازات مهمة في مشروع "راك سنترال"، المنطقة التجارية متعددة الاستخدامات المصممة لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، حيث بيعت جميع قطع الأراضي التجارية في غضون عام من إطلاق المشروع، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة برؤية الإمارة.

فعاليات ثقافية ورياضية مميزة تعزز جاذبية رأس الخيمة

تعززت مكانة رأس الخيمة كمركز ثقافي ورياضي في عام 2025 من خلال برنامج حافل بالفعاليات الكبرى التي رفعت من مستوى السياحة وجودة الحياة. واستقطبت الدورة الثامنة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة أكثر من 10,000 مشارك ومشاهد، وهو أعلى رقم في تاريخ الفعالية، ما أكد مكانتها كواحدة من أكثر السباقات ترقباً في المنطقة. كما عاد طواف الإمارات في دورته السابعة على التوالي على مسار جبل جيس، عارضاً قمم الإمارة الشهيرة أمام جمهور عالمي من عشاق رياضة ركوب الدراجات، فيما واصلت سياحة المغامرات ازدهارها مع عودة تحدي المسير الجبلي من هايلاندر، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال رياضة المشي لمسافات طويلة.

وعلى صعيد الفعاليات الثقافية والتجارية، جمع مهرجان فن رأس الخيمة الثالث عشر أكثر من 100 فنان عالمي، وعاد مؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" إلى رأس الخيمة للمرة الثانية ليستقطب منظمي حفلات الزفاف العالميين، وعززت الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار مكانة رأس الخيمة المتنامية كمنصة للحوار الاستثماري رفيع المستوى.

وبلغ العام ذروته في احتفال رأس السنة الجديدة المذهل استقبالاً لعام 2026 الذي استمر 15 دقيقة، حيث سجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ في فئة "أكبر عرض جوي لطائر العنقاء شُكل بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح". وأقيم العرض بمشاركة 2,300 طائرة مسيَّرة، تلاه عرض للألعاب النارية امتد على طول ستة كيلومترات من جزيرة المرجان إلى منطقة الحمراء.

توسع خدمات الرحلات البحرية والجوية

أسهم التوسع في شبكة الربط الجوي والبحري في تسهيل السفر إلى رأس الخيمة خلال عام 2025، مدعوماً بإطلاق رحلات جوية مباشرة من أسواق دولية متعددة، من بينها المملكة العربية السعودية (جدة) وبولندا (وارسو وكاتوفيتشي) ورومانيا (بوخارست) وروسيا (موسكو وكازان ويكاترينبورغ) وبيلاروسيا (مينسك) وأوزبكستان (طشقند) وجمهورية التشيك (براغ). وجاء ذلك نتيجة شراكات فاعلة مع شركات الطيران إنديغو وإير إنديا إكسبريس والعربية للطيران. وعلى صعيد البنية التحتية، تم الإعلان عن خطط لإنشاء مبنى مخصص لكبار الزوار وحظائر للطائرات الخاصة في مطار رأس الخيمة الدولي، يستهدف الحصول على شهادة LEED الذهبية، على أن يتم افتتاحه في عام 2027، بما يعزز تنافسية الإمارة في قطاع الطيران الخاص.

وفي إطار تطوير السياحة البحرية، عززت رأس الخيمة مكانتها في قطاع الرحلات البحرية الفاخرة من خلال شراكة استراتيجية طويلة المدى مع شركة سيليستيال كروزس، تستهدف استقطاب مزيد من السفن السياحية وترسيخ مكانة الإمارة كمحطة راقية في الخليج العربي للسفن التي تركز في رحلاتها على تجارب الطبيعة والثقافة والعافية.

الشراكات الاستراتيجية

ظلت الشراكات محوراً أساسياً لنمو إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية في عام 2025. ووقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مذكرات تفاهم مع أبرز وكالات السفر الإلكترونية في الصين، مثل Trip.com وTongcheng، وثلاث منصات سعودية رائدة، وهي فرسان للسفر والمطار وويجو، والتي تمثل قنوات جديدة لتشجيع زيارة الإمارة في الأسواق الرئيسية. كما عززت الإمارة مكانتها كوجهة سياحية فاخرة بانضمامها إلى شبكتي السفر المرموقتين "فيرتوسو" و"سيرينديبيانز" اللتين تعدان من أبرز شبكات السفر الفاخر وأكثرها حصرية على مستوى العالم. ويرسخ هذا الإنجاز مكانة رأس الخيمة كوجهة فاخرة تقدم تجارب استثنائية وضيافة عالمية المستوى.

منهج يركز على المجتمع وتكريم الإنجازات

شهد عام 2025 إطلاق هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتطبيق "BeRAK" كمنصة رائدة تعزز مشاركة الموظفين في قطاع السياحة والضيافة وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم المهنية والشخصية. وفي إطار الاحتفاء بالتميز في هذا القطاع، نظمت الهيئة حفل توزيع جوائز التميز في القطاع السياحي في دورته الأولى، احتفاءً بالابتكار والريادة في ست فئات متنوعة، من فنون الطهي إلى الاستدامة البيئية. كما حظي المنهج الذي تتبناه الإمارة بالتركيز على الإنسان دائماً بتقدير إقليمي، مع فوز هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بجائزة "أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي" ضمن جوائز الموارد البشرية والشباب الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تميّز تجارب الزوار يرتكز على تمكين فرق العمل ودعمها المستمر.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.

