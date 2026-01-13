تطبيق الجزاءات اللازمة على جميع المخالفين والتي تشمل الحرمان من دعم الصندوق واسترجاع مبالغ الدعم

في إطار مساعيه المستمرة لتعزيز الجهود الرقابية على مؤسسات القطاع الخاص، أكد صندوق العمل "تمكين" مواصلة تنفيذ الزيارات التفتيشية للمؤسسات المستفيدة من برامجه المتنوعة، والتي تشمل دعم التوظيف والتطور الوظيفي ودعم المؤسسات. وتهدف هذه الزيارات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي فجوات أو مخالفات يتم رصدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها الصندوق خلال العام الماضي أكثر من 13ألف زيارة، كما تم التواصل مع أكثر من 98 ألف مستفيد خلال وبعد الانتهاء من فترة الدعم، هذا إلى جانب استرداد مبالغ الدعم من عدد من الشركات التي تم ثبوت مخالفتها للشروط والأحكام والعقود الخاصة بالبرامج المتعددة. وقد تم استرداد مبالغ الدعم في عدد من هذه المخالفات بما يقدر بأكثر من 220 ألف دينار بحريني، بما يجسد التزام "تمكين" بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتطبيق الجزاءات اللازمة على جميع المخالفين دون استثناء.

ويتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لطبيعتها حيث أن المخالفات الإدارية كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في "تمكين" يتم البت فيها وفقاً للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة لدى الصندوق من خلال عدد من الجزاءات وتشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم "تمكين" لفترة محددة أو كلاهما معًا، بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية كالتوظيف غير القانوني، والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك إلى الجهات المعنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق "تمكين" في توقيع الجزاءات الإدارية سالفة الذكر عليها عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.

ونوّه الصندوق بالتعاون المستمر مع الجهات الشريكة من خلال الإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر القنوات المخصصة لذلك، بما يعكس حرص المجتمع المحلي على تغليب المصلحة العامة والوعي بالمسؤولية المشتركة في حماية المال العام وصونه. كما شدّد صندوق العمل "تمكين" على أهمية الالتزام بكافة الأحكام والاشتراطات الواردة في موافقات الدعم، وعدم التردد في الاستفسار حول أي ممارسات مرتبطة به، إلى جانب التعاون مع مفتشي الصندوق خلال الزيارات التفتيشية والحرص على تقديم المعلومات والمستندات الدقيقة، بما يعزز كفاءة العمليات الرقابية ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

وتجدد "تمكين" دعوتها إلى الجميع سواء من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني https://www.tamkeen.bh/whistleblower-form/ بالإضافة إلى الخط الساخن 17383383 ، والبريد الإلكتروني report@tamkeen.bh

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

