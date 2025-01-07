التوسع يعزز حصة موانئ دبي العالمية البالغة 9,2% في سوق الحاويات العالمية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إنجازاً تاريخياً بتجاوزها أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في مناولة الحاويات على مستوى محفظتها العالمية منذ إنشائها، ما يُعد شاهداً على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي على مدى العِقد الماضي. وبذلك تتصدر "دي بي ورلد" طليعة مشهد التجارة العالمية، ما يتيح لها دعم متعامليها في تنمية أعمالهم وتقديم حلول متكاملة على مستوى سلاسل التوريد.

وعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، سجلت الطاقة الاستيعابية لمجموعة "دي بي ورلد" نمواً بنسبة 33%، ويأتي هذا التطور مدفوعاً بالتوسعات ومشاريع التطوير والاستحواذ الجديدة، وقد دشّنت العقد الماضي بمناولة 75,6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2014، وواصلت الشركة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات سلاسل التوريد التي تتسم بالتطور على مستوى العالم.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات بنسبة 5% في الأشهر الـ 12 الماضية ما رسّخ مكانة المجموعة ومكّنها من التوسّع في مجال سلاسل التوريد. وعلاوة على ذلك، عزّز هذا التوسّع حصة المجموعة في الموانئ التي بلغت 9,2% من سوق الحاويات العالمي، ما يعكس التزامها بالاستثمار في الأسواق التي تعمل بها، وتوفير طاقة استيعابية أكبر لمتعامليها وشركائها.

وفي تعليق له على تلك الإنجازات، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "يعد مناولة ما يزيد عن 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إنجازًا بالغ الأهمية على مسار رحلتنا التي بدأت منذ 45 عاماً، كما تعكس التزامنا بمواصلة الاستثمار لتوفير موانئ وبنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية، بهدف تسهيل تدفق الحركة التجارية. ونحن على ثقة من استمرار نمو سوق الحاويات خلال السنوات المقبلة وسنوكب هذا النمو بتعزيز قدراتنا على تقديم الخدمات له."

وأضاف بن سليّم: "بعقود من الخبرات في العمليات التشغيلية للقطاعات الأكثر ديناميكية في العالم، اكتسبنا فهماً عميقاً لكل جانب من جوانب سلاسل التوريد العالمية المعقدة، ما سمح لنا بتقديم حلول مخصصة بينما يركز الآخرون فقط على تخطي العقبات."

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "دروري" لاستشارات سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم سوق مناولة الحاويات بنسبة 2,8% هذا العام. وتجمع "دي بي ورلد" بين مشاريع البنية التحتية وحلول النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجستية لربط الشركات بمتعامليها، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء ميناءين جديدين كلياً في ندايان بالسنغال وتونا تكرا بالهند.

وفي هذا الإطار قال تيمن مييستر، الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ والمحطات في "دي بي ورلد": "إن الوصول إلى مثل هذا الإنجاز المذهل يعد أمرًا مهم بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو ما يمثله هذا الرقم فيما يخص تدفق التجارة العالمية وما تمكنّا من تحقيقه في الأسواق التي استثمرنا فيها. فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، استثمرنا في موانئ ومحطات على مستوى العالم، وغالبًا ما جاءت هذه الاستثمارات في أسواق تجارية أقل تطورًا ولا تمتلك القدرات الكافية، حيث كان تأثيرنا الاجتماعي والاقتصادي كبيرًا. وكان أحد أبرز الإنجازات في عام 2024 هو استحواذنا على منشأة بدار السلام في تنزانيا، والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ الخمسينيات، حيث كانت تطول أوقات انتظار السفن أحيانًا إلى أكثر من شهر. ونجحنا خلال الأشهر الستة الماضية في القضاء على هذه المشكلة تقريبًا ويبدو مستقبل التجارة في تنزانيا اليوم أكثر إشراقًا."

ويوافق هذا العام إحياء الذكرى السنوية للعديد من الإنجازات، مثل مرور 45 عاماً على افتتاح ميناء جبل علي و40 عاماً على تأسيس المنطقة الحرة بجبل علي، ما يعكس النمو السريع للشركة والتزامها بالابتكار في قطاع التجارة.

الاستثمارات الرئيسية المحفزة للنمو

ميناء لندن جيتواي، المملكة المتحدة شهد تدشين الرصيف الرابع بتكلفة 450 مليون دولار أمريكي لتوفير مساحة إضافية تستوعب 900 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في السنة. وستعمل الاستثمارات الأخرى بنهاية العِقد على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء الذي يعمل حالياً على مناولة ما يقرب من 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً. ميناء كالاو، بيرو أكملت "دي بي ورلد" في شهر يونيو، مشروع توسعة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمضاعفة طول الرصيف وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في المحطة الجنوبية بنسبة 80% لمناولة 2,7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بعد أن كانت 1,5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم سنوياً. محطة الحاويات الدولية للشحن العابر (ICTT) في كوشين، الهند قدّمت "دي بي ورلد" رافعات جسرية جديدة من السفينة إلى الشاطئ ورافعات جسرية كهربائية جديدة مزودة عجلات مطاطية، كما عملت على توسيع الساحات لتعزيز الطاقة الاستيعابية الإجمالية لتبلغ 1,4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً تقريباً في السنة. كونستانتسا/ أيود، رومانيا تعزّز "دي بي ورلد" قطاع التجارة الأوروبية باستثمارات بقيمة 130 مليون يورو في رومانيا، وتضم كونستانتسا الآن محطة شحن للبضائع الثقيلة والكبيرة والمعقدة ومحطة جديدة للبضائع المدحرجة بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب في 2025 لمنصة نقل متعددة. كما تم افتتاح مركز للخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في أيود في قلب المنطقة الصناعية في رومانيا.

إنجازات محفظة أعمال "بي دي ورلد" الإضافية

محطة حاويات بيلاوان الجديدة (BNCT)، إندونيسيا استحوذت "دي بي ورلد" على العمليات في محطة حاويات بيلاوان الجديدة بعد إبرام اتفاقية لإدارة المحطة والبدء في عملية توسعة كبيرة. وتهدف الشركة على المدى البعيد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 1,4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً لتعزيز طاقتها الاستيعابية الحالية التي تتضمن 600 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وستمكنها تلك الشراكة الاستراتيجية من إنشاء أكبر رابط مباشر لإندونيسيا مع مضيق ملقا، الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم. عملية الاندماج في تركيا شكّلت عملية اندماج "دي بي ورلد - ياريمجا" مع ميناء "إيفياب" مركزاً لوجستياً على بحر مرمرة، ما أسهم في تعزيز طاقتها الاستيعابية في تركيا بنحو 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في السنة. دار السلام، تنزانيا وقّعت "دي بي ورلد" امتيازاً لمدة 30 عاماً لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض، ومن المقرر أن تستثمر في البداية أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لتطوير الميناء، وقد تزيد قيمته لتصل إلى نحو 1 مليار دولار أمريكي أثناء فترة الامتياز إلى جانب المشاريع الاستراتيجية للمناطق الخلفية للميناء. ميناء حاويات سابانجار باي(SBCP)، ماليزيا أبرمت "دي بي ورلد" شراكة مع موانئ "صباح سدن بهد" الماليزية في أبريل عام 2024 لإدارة ميناء حاويات "سابانجار باي"، ما يدعم جهودها الحالية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة من 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في السنة لتصل إلى 1,25 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2025.

تشييد ميناء جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية

ندايان، السنغال شرعت "دي بي ورلد" في أعمال الإنشاءات البحرية لتطوير ميناء جديد للمياه العميقة في ندايان على بعد 50 كم من داكار، ما يُعزّز دور العاصمة كوجهة لوجستية رئيسية وبوابة لغرب وشمال غرب أفريقيا. وسيشهد المشروع استثمارات بقيمة 1,2 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار منفرد للقطاع الخاص في تاريخ السنغال. مابوتو، موزمبيق بدأت موانئ دبي العالمية وشركة تطوير ميناء مابوتو أعمال المرحلة الأولى من توسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو، ما يمثّل المرحلة الأولى من خطة طموحة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطةمن 255 ألف حاوية نمطية إلى 530 ألف حاوية نمطية سنوياً. تونا تكرا، الهند في عام 2023، وقّعت "دي بي ورلد" اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند لتطوير وتشغيل وصيانة محطة جديدة تبلغ طاقتها الاستيعابية 2,19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً في غوجارات على الساحل الغربي للهند. ويتضمن البرنامج إنشاء محطة جديدة بقيمة 510 مليون دولار أمريكي في تونا تكرا لربطها مع المناطق الخلفية للميناء لدعم الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية في شمال وغرب ووسط الهند، ما يسهم في ربط الشركات في المنطقة بالأسواق العالمية. بنانا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية شرعت "دي بي ورلد" في الأعمال الأولية بعد حصولها على امتياز لمدة 30 عاماً لتطوير وإدارة الميناء في عام 2018. وسيكون ميناء "بنانا" عند اكتماله أول ميناء مياه عميقة في جمهورية الكونغو على ساحلها الممتد على طول 37 كم في المحيط الأطلسي، ما سيوفر التكلفة والوقت لقطاع التجارة في البلاد عبر جذب مزيد من طلبات الرسو المباشرة من السفن الكبيرة من قارتي آسيا وأوروبا.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص ‏وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. وتسعى مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إلى تحسين تدفق ‏التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين ‏والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.‏

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف ‏يتكوّن من أكثر من ‏‎114,000 ‎‏ موظف من 162 جنسية ‏مختلفة، يعملون في 78 دولة على ست قارات. تعمل ‏‏(دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف ‏تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل ‏أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، ‏والخدمات اللوجستية والتقنية، كما نعمل على الجمع ‏بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية ‏لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد ‏المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال ‏الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى ‏حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات ‏التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية ‏أفضل، ونقلل الاختلالات في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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