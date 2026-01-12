وجهة ثقافية بارزة وعمل فني حي في صحراء دبي، تروي "كليو" قصة الإنسانية عبر فن تجريدي واسع النطاق، وتجارب تفاعلية، ومشاركة جماهيرية .

مُصمَّمة لخدمة دبي والإمارات كمركز جديد للفن والثقافة والمجتمع، ستُصبح "كليو" واحدة من أكبر الأعمال الفنية في العالم وأيقونة ثقافية للمنطقة والعالم .

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أُعلن في دبي اليوم عن تدشين مشروع "كليو" (CLIO)، وهو منشأة فنية ضخمة وغامرة تمتد على مسافة 10 كيلومترات في الصحراء، وتُعد لتكون أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم وأبرز معلم ثقافي جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وقد احتضن مطعم "لامو بيسترو ديل ماري" في نادي دبي هاربور لليخوت حفل الإعلان الرسمي، الذي شهده حضور نخبة من نجوم كرة القدم العالميين مثل روبيرتو باجيو، ودافيد تريزيغيه، وفابيو كانافارو، وفرانشيسكو توتي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والممثلين والشخصيات الدبلوماسية.

سيستقبل "منتزه كليو الصحراوي"، الواقع على مساحة تزيد عن مليون متر مربع ضمن موقع "دبي ديزرت سكاي دايف" في منطقة مرغم (VGPX+66)، ملايين الزوار في رحلة مصممة خصيصاً لتخوض في القصة المشتركة للإنسانية جمعاء. وتدعم "اكس دبي"، العلامة التجارية الرائدة في مجال أسلوب الحياة والرياضات المثيرة والمتخصصة في دبي في تعزيز الابتكار والثقافة الحضرية وسرد القصص التجريبية، المشروع عبر المحتوى الرقمي ومحتوى الفيديو. كما دخلت "سكاي دايف دبي"، واحدة من أشهر مواقع القفز بالمظلات في العالم، في اتفاقية مع "كليو" لتطوير باقات تجريبية مصممة لتمكين الزوار من تجربة المنشأة على نطاقها الكامل، بما في ذلك المشاهد الجوية للأفق الصحراوي.

صمّم المنشأة الفنان المعاصر الدولي أغرون هوتي، وهي تتكوّن من 25,000 وحدة مقاس 2م × 2م، تمثل كل منها فصلاً في سردية شاملة عن الانتماء والذاكرة والإبداع الجمعي.

ويشكل "بيت كليو" (Clio House) قلب التجربة، وهو صرح معماري متميز سيكون منزلاً ثقافياً دائماً للمعارض والحوارات والإقامات الفنية والتعاونات الدولية، يجمع المبدعين والمفكرين من دولة الإمارات والعالم. ويهدف المشروع، على مدى ست سنوات، إلى استقبال 4.8 مليون زائر، بينهم مليون مشارك معتمد، مما يعزز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للتجارب الفنية الغامرة واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، قال ماسيميليانو سوجليا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ"منتزه كليو الصحراوي": "صُممت 'كليو' لتكون حواراً حياً بين الفن والأرض والناس، وهي معلم ثقافي جديد يخص الجميع. وانطلاقاً من دبي، نشيّد وجهة ثقافية عالمية ستستقبل 4.8 مليون زائر على مدى ست سنوات وتُرسي معياراً جديداً لمشهد الفن العام والتجارب الإبداعية الغامرة".

سيتم تطوير "منتزه كليو الصحراوي" على أرض مملوكة لـ"شمال القابضة"، وهي شركة استثمارية متعددة الأنشطة مقرها دبي ومالكة الموقع الصحراوي حيث سيُنفّذ المشروع.

وأشار محمد جواد، نائب الرئيس التنفيذي - قسم الترفيه والتسلية - شركة شمال: "نحن متحمسون للغاية لاستضافة معرض CLIO Canvas في حرم سكاي دايف دبي الصحراوي. يُمثل هذا الموقع نقطة التقاء الرياضة والحركة والتعبير الإنساني، وهو ما يُمثله معرض CLIO تحديدًا. منطقة الهبوط في صحراء سكاي دايف دبي ليست مجرد خلفية، بل هي بيئة تفاعلية تتشكل من خلال الطاقة والحجم والمنظور. من خلال إدخال الفن إلى هذه البيئة، نخلق حوارًا قويًا بين الأداء الرياضي والإبداع، حيث تلتقي الحركة بالمعنى. إنها مساحة تُمكّن الزوار من تجربة الفن ليس كشيء ثابت، بل كشيء يتحركون من خلاله ويشعرون به ويتفاعلون معه، تمامًا مثل الرياضة نفسها."

كأحد المشاريع الرائدة للاقتصاد الإبداعي في دبي، تمتد منشأة "كليو" البالغ طولها 10 كيلومترات وعرضها 10 أمتار، على مساحة تزيد عن مليون متر مربع. وعلى مدى برنامج مدته ست سنوات، ستحتضن المنشأة معارض عالمية ودعوات لإنتاج أعمال فنية بشكل دوري، وسيتم إنتاج فيلم وثائقي طويل مع "دبي فيلم" (Dubai Film) يرصد عملية تشييد المشروع. كما يدعو المشروع الجمهور للمشاركة في العمل الفني الجماعي المستمر "أيدي كليو" (Clio’s Hands). وسيكون "بيت كليو" مركزاً دائماً للتبادل الثقافي وشراكات الرفاهية والتصميم والتكنولوجيا.

سيعمل "بيت كليو" على مدار العام كمركز للتبادل الثقافي والتعاون مع العلامات التجارية والريادة الفكرية، مع شراكات مخطط لها عبر قطاعات الرفاهية والتصميم والتكنولوجيا. وقد صُمم ليغدو وجهة للتجارب الغامرة، مع رحلات سفاري فنية بمركبات الدفع الرباعي التي تتبع مسار المنشأة.

وستسرد الجدران المؤلفة من شاشات التفاعلية قصة "تشييد كليو" (The Making of CLIO) والقصة وراء كل واحدة من قطع المنشأة؛ وسيكون هناك برامج احتفائية مستوحاة من كرم الضيافة الإماراتية، لتشكّل التمور والقهوة والسرد القصصي قلب التصميم الحلزوني للمنشأة. وتقدم تجربة "ارمِ السهم من أجل السلام" لحظة مشاركة رمزية ووحدوية. وسيضم موقع المنشأة أيضاً مواقف سيارات مخصصة تتسع لحوالي 400–450 مركبة لضمان وصول سلس للزوار والشركاء وكبار الشخصيات.

تتقدم الأعمال في مشروع "كليو" وفقاً لجدول زمني محدد: حيث بدأت مرحلة إطلاق المشروع والاستثمار في الربع الثالث من عام 2025، على أن تبدأ المرحلة الإنشائية في عام 2026. ويستهدف افتتاح "واحة كليو" (CLIO Oasis) في عام 2027، بينما من المقرر اكتمال المشروع بالكامل في عام 2033.

الفنان أغرون هوتي معروف بأعماله التجريدية واسعة النطاق المعروضة في نيويورك وباريس وميلانو وشنغهاي وتل أبيب. أما المهندس المعماري ماتيو أنتونيلي فيشتهر باستخداماته الشعرية للضوء والمادة التي تخلق روابط عاطفية بين المكان والإنسان. وتقود جهود الحفظ والحماية المرمِّمة الإيطالية سينتسيا باسكالي، التي تشمل مسيرتها ترميم لوحة ليوناردو دافنشي "القديسة آن والعذراء والطفل" في متحف اللوفر. ويتولى مسؤولية إدارة المشروع ماسيميليانو سوجليا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ"منتزه كليو الصحراوي"، وهو رجل أعمال دولي يتمتع بشغف كبير تجاه الرياضة والثقافة والأعمال.

