دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :حصلت ھﯿﺌﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء وﻣﯿﺎه دﺑﻲ على شهادة ملكية فكرية ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ رﻗﻤﻲ ﻣﺒﺘﻜﺮ طﻮرﺗﮫ ﻹدارة وﺗﺨﻄﯿﻂ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ. وﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪﻣﺞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻷداء اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﻛﺎة رﻗﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ورﺑﻄﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة "ﺷﻤﺲ دﺑﻲ". وﯾﻌﻤﻞ ھﺬا التطبيق اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة، ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
وﻗﺎل ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﯾﺮ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء وﻣﯿﺎه دﺑﻲ: "ﻧﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺟﺎھﺰﯾﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ، اﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ رؤﯾﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻟﺠﻌﻞ اﻹﻣﺎرة ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ويمثل هذا التطبيق الرقمي المبتكر إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺬﻛﻲ، ﺣﯿﺚ يمكن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ بيانات ﺎﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﯾﺔ والمعلومات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻛﻔﺎءة اﻟﺸﺒﻜﺔ وﯾﺪﻋﻢ أھﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ 2050 واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ 2050 ﻹﻣﺎرة دﺑﻲ."
وأضاف معاليه: "يعتبر هذا التطبيق الرقمي المبتكر أداة تفاعلية ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ لتعزيز اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺬﻛﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت دﻗﯿﻘﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة. وﯾﺴﮭﻢ ھﺬا التطبيق الرقمي المبتكر ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﺎھﺰﯾﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ، وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻧﮭﺞ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ."
وﻣﻊ إستخدام هذا التطبيق، أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إجراء محاكاة رقمية ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻗﯿﻘﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ والمستقبلية، ﻓﻲ أي ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ بما فيها ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺠﮭﺪ 11/132 ﻛﯿﻠﻮﻓﻮﻟﺖ، وﻋﻠﻰ ﻣﺪار أي ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ مطلوبة. وﺗﻮﻓﺮ ھﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ دﻋﻤﺎً ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ أﺛﺮھﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
وﻗﺪ منح هذا التطبيق الرقمي المبتكرشهادة ملكية فكرية ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وھﻲ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰام الهيئة ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺣﻠﻮل ذﻛﯿﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ، ودﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ طﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺮﻧﺔ.
وﺗﻜﻤﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ توفيرھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت رﻗﻤﯿﺎً وﺑﺨﻄﻮات ﺑﺴﯿﻄﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ التقليدية. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ التطبيق ﺑﻤﺮوﻧﺘﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎﻗﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻟﺪﻣﺞ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر المعلومات، وﺗﻮﻟﯿﺪ مجموعة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺨﺪم ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
