ثاني الزيودي: "هناك آفاق واعدة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والكاميرون عبر الاستفادة من الميزات النسبية للبلدين الصديقين لتحقيق التكامل الاقتصادي

التجارة البينية غير النفطية تواصل مسارها الصاعد في الأشهر التسعة الأولى من 2025 مسجلةً 1.14 مليار دولار بنمو 25.4%.

ياوندي (الكاميرون): نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى معالي جوزيف ديون نغوتي رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، وتمنياتها للكاميرون قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

وحمّل رئيس الوزراء الكاميروني تحياته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتمنياته للدولة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار والرخاء.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء الكاميروني لمعالي الزيودي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكاميرون على رأس وفد إماراتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية مع اقتصادات أفريقيا عالية النمو. وخلال الزيارة، بحث معالي الزيودي مع رئيس الوزراء معالي جوزيف ديون نغوتي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الكاميرونية مجموعة واسعة من الفرص الرامية إلى توسيع نطاق الروابط الاقتصادية بين الدولتين.

وشارك الزيودي والوفد الإماراتي في فعاليات "يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني"، كما شارك معاليه في اجتماعات ركزت على استكشاف آفاق التعاون عبر مختلف القطاعات، ومنها الزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتمويل والاتصالات.

والتقى معالي الزيودي عددا من الوزراء، هم: معالي الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية؛ ومعالي غاستون إيلوندو إيسومبا، وزير المياه والطاقة؛ ومعالي جان إرنست ماسينا نغالي بيبيهي، وزير النقل ؛ ومعالي البروفيسور فوه كاليستوس غنتري، وزير التعدين والصناعة والتنمية التكنولوجية، ومعالي مينيت ليبوم لي ليكينغ وزيرة البريد والاتصالات.

وخلال هذه الاجتماعات الثنائية تركزت النقاشات على الفرص المتاحة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الدولتين، مع التركيز على الشراكات متبادلة المنفعة بين مجتمعي الأعمال والتي يمكنها تسريع النمو الاقتصادي.

وعبّر معالي الزيودي عن تفاؤله بنتائج الزيارة والاجتماعات، قائلاً: "تظهر الزيارة آفاق النمو الهائلة في علاقتنا الاقتصادية مع الكاميرون. وعبر الاستفادة من نقاط قوتنا ومواردنا المشتركة، يمكننا توليد فرص استثنائية للدولتين. وتلتزم دولة الإمارات بأن تظل شريكاً موثوقاً للتنمية المستدامة في الكاميرون، ونؤمن بقدرة تعاوننا على تحقيق منافع متبادلة كبيرة عبر قطاعات متعددة".

كما أبرزت الزيارة الروابط الاقتصادية المتنامية بسرعة بين دولة الإمارات والكاميرون، حيث شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تخطت قيمتها 1.24 مليار دولار عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق وقفزة كبيرة بنسبة 116% مقارنة بعام 2022. كما واصلت قيمة التجارة غير النفطية مسارها الصاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرتفعة إلى 1.14 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 25.4% على أساس سنوي.

وتمهد زيادة التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين الطريق لشراكات بعيدة المدى تحقق مصالح الطرفين، حيث تستثمر دولة الإمارات في البنية التحتية في الكاميرون وتستفيد من دورها الاستراتيجي كبوابة لمنطقة وسط أفريقيا.

وضمن استراتيجية دولة الإمارات للتجارة الخارجية وبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، تعمّق الإمارات روابطها التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، ما يترجم إدراكها لإمكانات النمو الاقتصادي الضخمة في القارة. وبلغ

ت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية 112 مليار دولار عام 2024، بزيادة كبيرة بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق. وخصصت دولة الإمارات، بصفتها مستثمرة رائدة عالمياً، ما يفوق 110 مليارات دولار لأفريقيا منذ عام 2019، ما يؤكد حرصها على رعاية الشراكات متبادلة المنفعة التي تدفع عجلة النمو المستدام.

