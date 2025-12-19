جدة، المملكة العربية السعودية: دشن طيران أديل، الناقل الاقتصادي السعودي الأسرع نمواً، المركز التكاملي لمراقبة العمليات الجديد، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وانضمّ معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، مدير عام مجموعة السعودية ورئيس مجلس إدارة طيران أديل، إلى السيد ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لطيران أديل، في استقبال صاحب السمو، وذلك في إطار الاحتفاء بمحطة نوعية جديدة في مسيرة الناقلة الاقتصادية التي ستشهد توسعاً غير مسبوقًا في عملياتها التشغيلية مع تتابع وصول أسطولها الجديد.

ويقع المركز التكاملي لمراقبة العمليات الجديد (IOCC) في المقر الرئيسي لطيران أديل بمدينة جدة، وقد جرى تطويره ليكون ذا سعة تشغيلية تفوق المركز السابق بأربعة أضعاف، ويضم شاشات إضافية لمراقبة العمليات ومساحات عمل أكبر تتيح استيعاب فريق العمل المتنامي تماشيًا مع وتيرة النمو المتسارعة، ويتيح بإمكانياته الكبيرة الإشراف على إدارة وجدولة ومراقبة الرحلات اليومية، وتنسيق موارد أطقم الطيران وصيانة الطائرات، إضافة إلى الاستجابة للأحوال الطارئة التشغيلية مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة والالتزام بمواعيد الرحلات في جميع الأوقات.

وقال ستيفن غرينواي: "يعد المركز التكاملي لمراقبة العمليات القلب النابض لطيران أديل التي ُتدار منها القرارات الرئيسية في مختلف الظروف التشغيلية وله دور محوري في الحفاظ على مواعيد الرحلات والتنسيق مع مطارات شبكتنا، ضمن عملية دقيقة لإدارة وتتبع الرحلات على مدار الساعة".

وتابع غرينواي: "يأتي تدشين المركز في الوقت الذي تتضاعف فيه العمليات التشغيلية وتصل لمستويات قياسية حيث تم تسيير 250 رحلة مغادرة يوميا لأول مرة منذ أول رحلة في عام 2017، ومع تركيزنا على التوسع الدولي خلال السنوات المقبلة، سيلبي المركز الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإدارة العمليات بكل كفاءة واقتدار".

من جانبه قال رئيس المركز التكاملي لمراقبة العمليات محمد عاشور :" تطوير مركز التحكم في العمليات يعكس التزام طيران أديل المستمر بالتميز التشغيلي، وهو ما يتجلى في أرقامنا القياسية في الالتزام بمواعيد الرحلات، وسيلعب المركز دوراً أساسياً في التواصل الفوري ومشاركة المعلومات مع الجهات المعنية كافة، بما في ذلك أطقم الطيران وفرق العمل الأرضية والمسافرين".

وتشّغل طيران أديل حالياً ما يصل إلى 250 رحلة مجدولة يومياً، وقد تجاوزت مؤخراً حاجز 10 ملايين مسافر سنوياً لأول مرة خلال هذا العام، كما سجلت أفضل أداء في الالتزام بالمواعيد بين شركات الطيران الاقتصادية في الشرق الأوسط لمدة 11 شهراً متتالية.

وتسّير طيران أديل رحلات مجدولة انطلاقاًً من محطاتها في الرياض وجدة والدمام إلى أكثر من 30 وجهة داخلية ودولية موسمية ومجدولة في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بأسطول حديث يضم 43 طائرة من طراز إيرباص A320 ، كما سيساهم التوسع في أسطول طائراتها وشبكة وجهاتها؛ في تجاوز 100 وجهة و 100 طائرة بحلول عام 2030.

يشار إلى أنه واعتباراً من 1 يناير 2026، ستضيف طيران أديل المدينة المنورة كمحطة تشغيلية رابعة، في خطوة ُتعد ذات ُبعد استراتيجي لتمكينها من توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز الحركة الجوية لخدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في تسهيل وصولهم وتنقلهم بشكل أكبر.

نبذة عن طيران أديل

انطلقت طيران أديل في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، من خلال أولى رحلاتها بين جدة والرياض. وُتعتبر طيران أديل شركة رائدة ومبتكرة، حيث كانت أول شركة طيران اقتصادي إقليمية ُتطلق خدماتها بالاعتماد كلياً على القنوات الرقمية للتوزيع. وبوصفها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني "السعودية" – وكلاهما يعمل تحت مظلة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية (مجموعة السعودية)، وقد ُأنشئت خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين من الجيل الشاب المتمرس في استخدام التكنولوجيا، في سوق يتميز بأن 80% من سكانه دون سن الأربعين ويمتلك معظمهم أكثر من جهاز جوال.

تهدف طيران أديل إلى تنشيط حركة السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها التنافسية اليومية، وخدماتها التي توفر قيمة متميزة مقابل التكلفة، لتلبية متطلبات المسافرين لأغراض الترفيه، والزيارة، والحج والعمرة، والعمل. وُتقدم الشركة تجربة سفر مبسطة مع مقصورة اقتصادية بالكامل على متن أسطول طائراتها ذات الممر الواحد. وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، ُيعد قطاعاً الطيران والسياحة من المحركات الرئيسة للنمو، وقد ر ّسخت طيران أديل مكانتها كأسرع شركة طيران نمواً في المملكة والمنطقة، بفضل أدائها التشغيلي المتميز وخاصة في دقة مواعيد الرحلات، متفوقة باستمرار على متوسط القطاع العالمي. وتشغل طيران أديل أسطولاً حديثا من طائرات إيرباص A320 ذات الممرالواحد(البدن الضيق)، وتسير رحلاتهامن قواعدهاالرئيسية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات متعددة داخل المملكة، مع توسع دولي ملحوظ يشمل أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وقد نقلت الشركة منذ انطلاق أولى رحلاتها أكثر من 40 مليون مسافر. وفي مايو 2024، أعلنت الشركة عن أكبر طلبية في تاريخها، تضمنت شراء 51 طائرة جديدة (12 من طراز A320neo و39 من طراز A321neo) على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027. كما تستعد الشركة لتشغيل رحلات طويلة المدى اعتباراً من 2027 باستخدام 10 طائرات من طراز إيرباص A330neo عريضة البدن، التي طلبتها مجموعة الخطوط الجوية السعودية في أبريل 2025. وبحلول عام 2030، تخطط طيران أديل لتشغيل مئات الخطوط الجوية، مما يضاعف حجم أسطولها وشبكة وجهاتها ثلاث مرات لتتجاوز 100 طائرة ووجهة. وهذا التوسع الطموح يجعل طيران أديل واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً والأكثر جاذبية للعمل بها في المملكة.

