دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفداً ألمانياً رفيع المستوى برئاسة ماركو لوريتز، سكرتير أول لشؤون الاقتصاد والثقافة، القنصلية الألمانية في دبي. وضم الوفد الزائر كارين زنجرال رئيسة مكتب المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة في أبوظبي، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات الألمانية الرائدة في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وقدّم مسؤولو الهيئة شرحاً وافياً للوفد الزائر حول أبرز الأوراق البحثية التي نشرها مركز البحوث والتطوير في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة، إلى جانب مجموعة من أهم براءات الاختراع التي حصل عليها المركز حتى الآن في مختلف المجالات وأهمها الطاقة الشمسية وتكامل الشبكة الذكية وكفاءة الطاقة والمياه. كما تعرّف الوفد على الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه التي طورها باحثو المركز ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي".

واستعرض مسؤولو الهيئة كذلك أمام الوفد مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته الهيئة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. ويسهم المشروع في ترسيخ تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال. وتعرّف الوفد على طرق عمل المشروع التي تتميز بخفض الانبعاثات الكربونية عند إنتاج الطاقة الخضراء وتزويد السيارات الهيدروجينية بالوقود. واطلع الوفد على محطة الهيدروجين الأخضر التي جرى تصميمها وبنائها لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار للاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

وزار الوفد كذلك مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة والذي يعتبر حاضنة عالمية لأحدث ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. وباستخدام تقنية الميتافيرس، اصطحب مسؤولو المركز الوفد في رحلة افتراضية داخل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وأشاد الوفد الألماني الزائر بجهود الهيئة لدفع الابتكارات والاستثمارات التي تدفع عجلة انتقال الطاقة والحياد الكربوني، لافتاً إلى أهمية دور الشراكات الاستراتيجية البنّاءة والمشاريع المشتركة، لا سيما في مجال الهيدروجين الذي يعتبر وقود المستقبل وبديلاً واعداً لمصادر الطاقة التقليدية، في ضمان أمن واستدامة الطاقة والمياه للجميع.

