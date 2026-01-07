دبي، الإمارات العربية المتحدة: تؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي مكانتها الريادية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة من خلال ابتكار جديد يتمثل ببرمجية نمذجة البيانات الذكية المرتبطة بأنظمة تقنية التشغيل ، بوصفه حلاً ابتكارياً متقدماً لتحليل بيانات أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، ودعم اتخاذ القرار التشغيلي القائم على البيانات، بما يعزّز كفاءة وموثوقية إدارة البنية التحتية الحيوية لقطاع المياه.

وقد حاز الابتكار الجديد على براءة اختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجري تشغيل البرمجية حالياً ضمن قطاع المياه والأعمال المدنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تواصل الهيئة الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة التي تعزّز موثوقية البنية التحتية الحيوية وترفع جاهزية منظوماتها التشغيلية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الابتكار والاستدامة. ويجسّد تطبيق برمجية نمذجة البيانات الذكية لأنظمة تقنية التشغيل توجّهنا نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تحليل البيانات الضخمة، والتعامل الاستباقي مع التحديات التشغيلية، بما ينعكس كفاءةً أعلى، واستجابةً أسرع، واستدامةً طويلة الأمد للخدمات المقدّمة. ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتعزيز التقنيات الرقمية والذكية ضمن عملياتها التشغيلية، ودعم توجهات الدولة في تبنّي الابتكار والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة الخدمات الحيوية."

وتعتمد البرمجية على تقنية تعلّم الآلة لفهم وتحليل البيانات الصادرة عن أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، بما يشمل الإنذارات والاشعارات، عبر معالجة البيانات الضخمة وربطها بخوارزميات ذكية تمكّن فرق التشغيل من تحديد المشكلات وتشخيصها ومعالجتها بسرعة ودقة. كما تتيح البرمجية إرسال تنبيهات فورية عبر الرسائل النصية القصيرة إلى المعنيين، ما يدعم اتخاذ إجراءات سريعة ويحدّ من زمن الاستجابة للأعطال أو الحالات الطارئة.

وتسهم هذه البرمجية في تعزيز كفاءة تشغيل شبكات المياه من خلال الانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى نماذج ذكية قائمة على التحليل التنبؤي، الأمر الذي يدعم استمرارية الأعمال، ويعزّز سلامة الأصول، ويحقق وفورات في الوقت والتكلفة التشغيلية.

وقال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والأعمال المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يمثل تطبيق برمجية نمذجة البيانات الذكية لأنظمة تقنية التشغيل نقلة نوعية في إدارة ومراقبة شبكات المياه، حيث تتيح لنا فهماً أعمق للبيانات التشغيلية، وتسريع معالجة الإنذارات والأحداث، وتعزيز التنسيق بين فرق العمل. ويساعد هذا الحل المبتكر على رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتقليل زمن الأعطال، بما يدعم موثوقية الشبكة ويواكب أعلى المعايير العالمية في إدارة البنية التحتية الحيوية."

