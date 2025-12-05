دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة إدواردو نابولي، القنصل العام للجمهورية الإيطالية في دبي والإمارات الشمالية. خلال الاجتماع، تم مناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة.

ورحب معالي سعيد الطاير خلال اللقاء بالوفد الإيطالي مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، مؤكداً على حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على التعاون والترحيب بالشركات الايطالية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكارات والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

واستعرض معالي الطاير خلال الاجتماع جهود الهيئة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما تحدث معاليه أيضاً عن استثمارات الهيئة في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة وتقنيات الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة وضمان اعتمادية إمدادات الطاقة، بما في ذلك استخدام العدادات الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أعرب الوفد الإيطالي عن تقديره للجهود الرائدة التي تبذلها دبي في الاستدامة، كما أثنى على إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، معربين عن حماسهم لتعزيز فرص التعاون المستقبلي وبناء شراكات استراتيجية تساهم في دفع عجلة التطور والابتكار في القطاعات الحيوية.

-انتهى-

#بياناتحكومية