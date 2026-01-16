دبي– تخطط دبي لإطلاق خدمة نقل مدرسي مبتكرة قائمة على أحدث التقنيات الرائدة وذلك باستخدام سيارات دفع رباعي فاخرة لنقل الطلاب على طول مسار محدّد إلى مدارسهم المخصصة. تأتي هذه المبادرة كثمرة للتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجموعة يانغو العالمية للتكنولوجيا، وذلك بهدف تسهيل تجربة التنقل ذهاباً وإياباً إلى المدارس يومياً وجعلها أكثر أماناً وأقل تكلفة وسلاسة للعائلات. تم إطلاق الخدمة في ١٤ يناير ٢٠٢٦، لتُوفر للأهالي بديلاً اقتصادياً للتنقل بسياراتهم الخاصة أو الاعتماد على وسائل النقل المدرسي التقليدية.

يأتي إطلاق هذه المبادرة الرائدة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء نظام نقل ذكي ومستدام، حيث صُممت التجربة لتلبية أعلى معايير السلامة للنقل المدرسي في دبي، مما يوفر لأولياء الأمور المزيد من الطمأنينة بشأن سلامة أبنائهم أثناء تنقلّهم. ستضمن حلول مجموعة يانغو التقنية المراقبة المستمرة لعمليات سيارات الدفع الرباعي، وجعل إدارة الرحلات أكثر شفافية، وتمكين تتبع المركبات بصورة لحظية، على أن تصبح هذه المنظومة المتكاملة من التقنيات الذكية معياراً لجودة الخدمة المستمرة والتحسينات المتواصلة، والرقابة الواضحة لتجربة تنقل يومية موثوقة.

تتوفر هذه الخدمة للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فما فوق، وسيتم إطلاقها بسعر خاص قدره 1,000 درهم إماراتي شهرياً، مع إمكانية الدفع عبر الإنترنت فقط. و تلتزم الخدمة بنقل الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 دقيقة. و من خلال جمع الطلاب الذين يسكنون في نفس الحي، تساهم هذه المبادرة في تخفيف العبء المالي على الأسر وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة لتوصيل الطلاب إلى المدرسة ونقلهم منها. كما يساهم هذا النظام المشترك في تخفيف الازدحام المروري في محيط المدارس خلال ساعات الذروة، ويوفر مناطق آمنة وسريعة ومنظمة لتوصيل الطلاب واستقبالهم، مما يعود بالنفع بشكل خاص على الأسر الكبيرة أو التي تقطع مسافات طويلة لتوصيلهم إلى المدارس يومياً.

ستشمل المرحلة التجريبية الأولية طلاب أكاديمية بلوم وورلد، وكلية برايتون، ومدرسة جيمس فاوندرز، ومدرسة جيمس البرشاء الوطنية، وأكاديمية دبي الأمريكية، والمدرسة الأمريكية في دبي، بتغطية تشمل المناطق السكنية المحيطة، وسيتم تحديد أوقات اصطحاب الطلاب وإيصالهم بما يتناسب مع جدول كل مدرسة، مع إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد أبنائهم المحددة مسبقاً بوقت كاف.

بعد إطلاق المرحلة التجريبية، ستساهم ملاحظات العائلات والمدارس في تقييم تأثيرها وتوجيه التوسع المستقبلي. تتمتع هذه المبادرة بميزات كبيرة تؤهلها لتصبح خياراً طويل الأجل لنقل الطلاب في جميع أنحاء دبي، مما يدعم سلامة الطرق، ويخفض التكاليف على العائلات، ويوفر تنقلاً يومياً أكثر كفاءة للمجتمع ككل.

يمكن لأولياء أمور الطلاب الملتحقين في المدارس المشاركة بهذه المبادرة تسجيل اهتمامهم بالمشاركة في المرحلة التجريبية عبر الرابط:https://yango.com/en_ae/school_rides/

